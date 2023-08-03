Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил

ЕРАМ нашла покупателя на свою российскую «дочку» «ЭПАМ систэмз». Ее приобрела компания «Рексофт», но сумма сделки не раскрывается. Второе российское юрлицо, «ЭПАМ решения», ЕРАМ решила ликвидировать. ЕРАМ создана выходцем из Белоруссии, и в начале марта 2022 г. она решила свернуть все операции в России в знак протеста против 24 февраля 2022 г.

У «дочки» ЕРАМ в России сменился владелец

Американский ИТ-аутсорсер ЕРАМ, основанный выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, продал свою российскую «дочку». Новым ее владельцем стала отечественная компания «Рексофт». О сделке CNews сообщили представители «Рексофта» и компании RNT Group.

RNT Group является владельцем ООО «ЭПАМ систэмз», дочерней компании ЕРАМ в России. «Рексофт» стала владельцем 100-процентной доли в RNT Group. Сумма сделки не раскрывается, но известно, что все ее условия к моменту выхода материала получили одобрение российских и американских регуляторов.

Как сообщили CNews в «Рексофте», «планируется, что основные шаги по объединению займут около года, а общий штат сотрудников превысит 1500 человек. Никаких сокращений не предвидится. Интеграция носит постепенный характер, все текущие операционные процессы в обеих компаниях идут в прежнем формате. Но уже сейчас команды менеджмента продуктивно взаимодействуют друг с другом по ключевым вопросам и прорабатывают формат объединенной структуры с учетом лучших практик». «Сделка полностью закрыта», – добавили они.

«Рексофт» – это российская технологическая компания, предоставляющая услуги в сфере цифровой трансформации предприятий. В списке ее клиентов – многочисленные представители крупного отечественного бизнеса в различных сферах, включая нефтегазовую («Газпром нефть»), банковскую (ВТБ), логистическую («Почта России») и пр.

Фото: ЕРАМ ЕРАМ разрывает последние связи с Россией

RNT Group до перехода под контроль «Рексофта» занималась технологическим консалтингом, разработкой цифровых решений и масштабируемых платформ для высокой нагрузки. Основные ее клиенты – компании из сфер финансов, страхования, ритейла и производства.

Подробнее об «ЭПАМ систэмз»

На момент публикации материала изменения в ЕГРЮЛ, сопряженные со сделкой, уже были внесены. Карточка «ЭПАМ систэмз» гласит, что ее единственным владельцем является компания ООО «Группа рексофт».

«ЭПАМ систэмз» существует с ноября 2001 г., ее уставный капитал – 10 тыс. руб., генеральный директор – Евгений Грачев, основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 46.19).

Согласно «Контур.фокусу», «ЭПАМ систэмз» с июня 2014 г. принадлежала кипрской компании EPAM Systems (Cyprus) Limited, но на 99% – оставшийся 1% удерживал американский офис EPAM. Сентября 2021 г. он забрал себе всю эту компанию, и он же передал ее «Рексофту».

Дела у «ЭПАМ систэмз» идут не лучшим образом – 2022 г. компания завершила упавшей на 47% выручкой, составившей 15 млрд руб. и чистым убытком в размере 3 млрд руб. Для сравнения, в 2021 г. выручка компании была на уровне 28,7 млрд руб., а вместо чистого убытка была чистая прибыль 5,4 млрд руб.

Когда «дочек» больше, чем одна

За десятилетия своего присутствия на российском рынке компания ЕРАМ открыла в стране несколько юридических лиц. В дополнение к «ЭПАМ систэмз» в ее владении также находится компания «ЭПАМ решения», но продавать ее EPAM по неустановленным причинам не стала.

Основанная в июле 1996 г., «ЭПАМ решения» занималась, в основном, «торговлей розничной компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах» (код ОКВЭД – 47.41), имея уставный капитал в размере 10 тыс. руб.). Компания принадлежит кипрскому и американскому офису ЕРАМ (99 и 1% соответственно) и с 28 ноября 2022 г. находится на этапе ликвидации.

Выручка «ЭПАМ решений» в 2022 г. составила 3 млн руб., что на 67% меньше результатов 2021 г. (9,1 млн руб.). Чистая прибыль в размере 253 тыс. руб. в 2021 г. сменилась чистым убытком на уровне 1,27 млн руб.

Как все начиналось

Компания ЕРАМ объявила о своем уходе из России почти сразу после 24 февраля 2022 г. по причине тех событий, которые начались в этот день. CNews освещал ее уход 5 марта 2022 г. ЕРАМ также остановила свою деятельность в Белоруссии, поставив под угрозу увольнения около 19 тыс. своих сотрудников в обеих странах в совокупности.

Свернуть российский бизнес ЕРАМ смогла ровно за месяц – в начале апреля 2022 г. процесс был завершен. Через несколько дней выяснилось, что она организовала массовый вывоз российских ИТ-шников, работавших на нее, в другие страны.

В середине мая 2022 г. CNews писал, что остановка операций в России обошлось ЕРАМ в $76 млн. В эту сумму вошли убытки от ухода из России, а также затраты на перевод российских сотрудников за рубеж и поддержку украинских сотрудников.

О планах ЕРАМ по продаже своих российских «дочек» впервые стало известно в середине осени 2022 г. Однако на тот момент ни сумма сделки, ни потенциальные покупатели не раскрывались, и не было ясности, продаст ЕРАМ одну из своих компаний или сразу обе – информация о ликвидации «ЭПАМ решений» появилась лишь спустя почти три недели.

В начале марта 2023 г. CNews писал, что ЕРАМ не удалось продать свой российский бизнес, хотя покупатель к тому моменту уже был найден. К тому моменту убыток компании из-за ухода из России достиг $90 млн, и еще в $17 млн обошлись ей мероприятия по сокращению российского персонала.