Все российские банки предлагают отправить в единый домен

ВТБ предлагает зарегистрировать для российских банков единый отечественный домен для борьбы с фишингом. Стоить его создание и содержание может сотни тысяч долларов. Международный такой домен уже есть.



Предложение ВТБ

В целях борьбы с фишингом ВТБ предлагает зарегистрировать для российских банков единый отечественный домен верхнего уровня, например, «.банк» или «.фин», сообщил 2 августа 2023 г. заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24».

«Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга — клиенты будут видеть, что сайт официальный, и понимать, что им безопасно пользоваться», — заявил в интервью Печатников.

Для защиты от мошенников важно, чтобы права владения доменом были зарегистрированы в России, а разрешение на регистрацию банковских ресурсов выдавалось только при предъявлении лицензии кредитной организации, подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ. Он напомнил, что действующий домен «.ru» этого не требует, чем потенциально могут пользоваться мошенники, создавая фейковые страницы финансовых организаций.

Сколько стоит домен верхнего уровня

Каждое имя интернет-домена состоит из нескольких частей. Крайняя правая часть после точки — это домен верхнего уровня. Каждый домен верхнего уровня имеет свою уникальную специфику. Например, домен «.ru» обозначает российскую территорию, домен «.com» обозначает коммерческую организацию, а домен «.edu» обозначает образовательную организацию.

Фото: rawpixel.com на Freepik ВТБ предлагает создать для банков отечественный домен, попасть на который можно будет только при предъявлении банковской лицензии

Обычный пользователь не может купить домен верхнего уровня, его должна зарегистрировать американская компания ICANN. Международная некоммерческая организация ICANN была создана в 1998 г. при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования интернета. Например, решение о выделении России домена верхнего уровня на кириллице «.рф» было принято организацией ICANN в 2008 г.

ICANN принимает заявки на новые домены верхнего уровня не постоянно, а волнами. Стоимость каждый раз может быть разная, как пишет ComNews со ссылкой на пресс-службу российского регистратора доменных имен АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Ru-Center). «Стоимость проектов по внедрению доменов верхнего уровня может существенно варьироваться и определяется индивидуально для каждого случая. Среди прочего на нее влияют размеры взносов в ICANN, стратегия использования домена и ожидаемое количество регистраций в нем, а также объем технической поддержки, которая потребуется для обеспечения его работы», — прокомментировали изданию в пресс-службе Ru-Center.

В 2014 г. ICANN одобрила создание домена верхнего уровня российской компании «Яндекс» — «.yandex». Об этом писали «Известия». Тогда подача заявки стоила $185 тыс. Первичные затраты на техническое содержание домена могли достигать $2 млн, ежегодное содержание могло обходиться в сумму до $1 млн, согласно оценке представителя компании Ru-Center Андрея Воробьева.

Домен для банков уже есть

Идея предотвратить регистрацию домена банковской сферы мошенниками уже реализована в зоне «.bank», рассказала интернет-изданию ComNews руководитель отдела доменов и сопутствующих сервисов российского регистратора доменных имен Ru-Center Марина Брик.

Домен «.bank» создан для организаций банковского сектора и доступен для членов мирового банковского сообщества. Для регистрации доменов в этой зоне требуется действующая банковская лицензия.

Необходимость предъявить лицензию позволяет предотвратить регистрацию домена мошенниками и защитить пользователей от фишинга. Возможно, имеет смысл рассматривать специальный домен для банков в национальной доменной зоне «.рф», которая находится под контролем России, но в любом случае в борьбе с мошенниками это лишь дополнительная мера, считает Брик.

Масштаб угрозы

Фишинговые сайты имитируют популярные сервисы, их создают мошенники, специально, чтобы собирать личные и платежные данные пользователей. Например, только в прошлом году ВТБ заблокировал почти 27 тыс. страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих его бренд, как сообщил в интервью «Россия 24» Печатников.

По сравнению с первым полугодием 2022 г. общий объем фишинга за тот же период 2023 г. вырос примерно на 40%. Об этом писал CNews. Опрос, проведенный МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности, выявил, что в первом полугодии 2023 г. 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – раз в месяц. Вообще не получали фишинговых писем менее четверти респондентов.

Чаще всего с помощью фишинговых рассылок злоумышленники пытались получить данные банковских карт граждан – опрос выявил 35,8% подобных случаев. Еще в 24,4% случаев целью инициаторов фишинга были паспортные данные, и в 17,9% случаев – логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.

По данным ВТБ, предоставленным «Интерфаксу» за первое полугодие 2023 г. на его клиентов было совершено более 3,7 млн атак, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тыс. атак. Банк уже внедрил комплекс мер для защиты клиентов и частота атак в июне 2023 г. снизилась до 508 тыс.