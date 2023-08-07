Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам

План Китая по подъему в стране спроса на китайские чипы памяти путем запрета модулей американской Micron не выгорел. Местные вендоры не способны обеспечить нужные объемы производства, и в итоге освобожденную бойкотом Micron нишу заняли главные конкуренты Китая на рынке памяти – корейские SK Hynix и Samsung.

Китай ошибся в расчетах

Стратегия властей Китая по запрету использования модулей оперативной и флеш-памяти американской компании Micron на национальных объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) оказалась провальной. Как пишет издание South China Morning Post, замысел был в том, чтобы повысить в КНР спрос на память местных вендоров, но вместо этого продажи выросли у корейских производителей.

Запрет памяти Micron на объектах китайской КИИ при неспособности внутренней промышленности Китая поставлять память в нужных объемах привел к тому, что компании Samsung и SK Hynix, обе из Южной Кореи, смогли очень быстро занять 15-процентную долю китайского рынка. Это очень сильные игроки, располагающие фабриками не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, в том числе и в Китае.

Как пишет SCMP, пока китайские вендоры находятся под гнетом санкций, корейская SK Hynix заняла около 50% мирового рынка очень быстрой HBM-памяти. Такая память отличается очень высокой пропускной способностью и используется, в том числе, в центрах обработки данных и в решении задач, связанных с искусственным интеллектом. Ее разработку вела компания AMD при поддержке SK Hynix.

Samsung со своей стороны вкладывает крупные суммы в развитие и масштабирование собственного производства памяти – в обозримом будущем она намерена удвоить выпуск модулей HBM, а также еще более скоростных HBM2, которые она производит, как сообщал CNews, с 2019 г.

Фото: FreePik Не все ответные санкции Китая работают так, как планировалось

Micron, чья память в китайской КИИ теперь под запретом, в июле 2023 г. объявила о выпуске образцов памяти HBM3 Gen2 для использования в генеративных нейросетях.

Что не так с китайскими поставщиками

Санкции против Micron в КНР были введены в мае 2023 г., и к моменту выхода материала они продолжают действовать. В Китае к объектам КИИ относятся, в числе прочего, серверные системы, где очень востребованы современные типы памяти, и притом в больших количествах. С этим у китайских вендоров из-за нехватки оборудования, вызванного американскими санкциями, пока что большие трудности – в стране налажен масштабный выпуск пока что не самых актуальных стандартов памяти.

Например, основанная в 2016 г. компания ChangXin Memory Technologies (CXMT), пользующаяся господдержкой, за семь лет своего существования научилась выпускать только лишь чипы ОЗУ DDR4 и более старые, тогда как в последние годы в ходу более скоростная DDR5. В том же году в КНР была основана компания Yangtze Memory Technologies, более известная как YMTC. У нее, в отличие от CXMT, есть возможность выпускать современную память, например , 232-слойные флеш-модули, но о промышленных масштабах ей пока остается лишь мечтать – для этого ей нужен более широкий парк оборудования. Но США ограничивают его поставки – к моменту выхода материала экспортировать в КНР можно было железо для выпуска максимум 128-слойных микросхем.

Нелогичное решение китайцев

С учетом всех наложенных на нее ограничений, компания YMTC с трудом удерживает 3% китайского рынка флеш-памяти, будучи пока не в силах угнаться за Samsung и SK Hynix. Однако ее руководство, еще в начале 2023 г. устроившее массовые сокращения, пока не спешит понижать цены на свою продукцию, чтобы клиенты проголосовали юанью.

Вместо этого YMTC, напротив, делает свою память менее доступной для китайских потребителей, несмотря на то, что во всем мире NAND-память стремительно дешевеет.

Что до санкций против Micron, введенных китайскими властями, то они оказались не только хорошим подспорьем для SK Hynix и Samsung, но и большой проблемой для компании Memblaze. Это крупный китайский производитель SSD-накопителей, который располагает внушительными запасами модулей памяти Micron – вся коллекция оценивается в десятки миллионов долларов. Ограничения властей США могут существенно усложнить ей задачу по сбыту своей продукции.

Китайские санкции не работают

Власти Китая действительно неверно просчитали последствия бойкота чипам Micron. Однако в будущем провал может ждать и другие их санкции – ограничения на экспорт галлия и германия, заработавшие 1 августа 2023 г. Оба металла широко используются в военной промышленности, а также при производстве микросхем, а Китай является их крупнейшим поставщиком в мире.

Подмять под себя рынки галлия и германия Китай смог путем агрессивного демпинга – он продавал эти металлы дешевле конкурентов, чем и привлек клиентов. Нынешние ограничения уже спровоцировали Минобороны США как крупного потребителя обоих металлов искать новых поставщиков, но не в Азии, а в Северной Америке. Другие государства тоже могут добавить в список источников галлия и германия еще одну или несколько стран, чтобы не зависеть от воли китайских властей.