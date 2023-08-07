По воле властей миллион россиян может остаться без сотовой связи в ближайшие недели

До конца августа 2023 г. в России может быть заблокировано около миллиона SIM-карт с неактуальными паспортными данными. Это коснется всех – и тех, кто сознательно пользуется «серой» SIM-картой, и тех, кто по тем или иным причинам не может обновить свои паспортные данные. Операторы уже получают от Роскомнадзора требования о блокировке – в каждом из них десятки тысяч номеров.

В России начинается блокировка сотовых номеров

Российским операторам стали поступать требования Роскомнадзора о необходимости блокировать номера с неактуальными паспортными данными. Рассылка требований ведется с первых чисел августа 2023 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей двух неназванных операторов связи. Если тот или иной номер попал в «расстрельный список», то он будет заблокирован всего через 15 дней, и владелец номера не сможет пожаловаться на это, поскольку все будет реализовано в рамках закона «О связи» в его нынешнем виде.

На массовые уведомления, рассылаемые Роскомнадзором, указывают и другие источники издания. По их словам, операторы со своей стороны предпринимают различные меры, чтобы не по своей воле не лишиться части клиентской базы – например, они уведомляют своих абонентов о необходимости актуализации персональных данных во избежание блокировки. Согласно их подсчетам, на начало августа 2023 г. в России насчитывалось в пределах 7 млн активных «серых» SIM-карт. Впрочем, это существенно меньше, чем двумя годами ранее, когда их было около 11 млн.

Масштабы поражают

Каждый запрос Роскомнадзора на блокировку представляет собой список из приблизительно 50 тыс. номеров, утверждают источники издания. По их мнению, до конца августа 2023 г. МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 будут вынуждены заблокировать в совокупности около 1 млн SIM-карт, если их владельцы не актуализируют свои паспортные данные.

Фото: Роскомнадзор Чтобы не лишиться номера, требования РКН и операторов связи лучше выполнить

Как пишут «Ведомости», блокировки коснутся в первую очередь SIM-карт, которые массово продаются в местах скопления людей без заключения договора – в метро, торговых центрах, гипермаркетах и пр. Под угрозой блокировки оказались и корпоративные SIM-карты, приобретаемые компаниями для своих сотрудников.

Однако сотрудник редакции CNews на своем опыте убедился, что даже SIM-карты, приобретенные десятки лет назад, операторы тоже могут заблокировать. В его распоряжении есть номера в сетях всех четырех крупнейших операторов связи, паспортные данные в которых были актуализированы несколькими годами ранее. Однако весной 2023 г. каждый из «большой четверки» потребовал обновить их, хотя они не менялись.

Как избежать блокировки

К моменту публикации материала существовал лишь один вариант не оказаться в числе тех, чей номер может перестать принадлежать ему. Для этого нужно предоставить оператору актуальные паспортные данные, и сделать это можно тремя основными способами.

Первый и самый безопасный с точки зрения потенциальных утечек данных – это поход до ближайшего салона связи нужного оператора с паспортом и просьбой обновить данные. Но 100-процентной гарантии того, что этот способ сработает, нет: сотруднику CNews пришлось посетить три разных салона МТС прежде, чем его паспортные данные, наконец, были актуализированы. С другими операторами «большой четверки» таких проблем не возникло – хватило одного посещения.

Второй способ – обновить паспортные данные через «Госуслуги». Однако в свете новых законов, а также отсутствия скидок на оплату госпошлин некоторые россияне могли сознательно отказаться от пользования этим сервисом и удалили аккаунты.

Третий способ – отправка фотографии паспорта через приложение оператора. С учетом резко возросшего количества утечек и популярности таких фотографий в даркнете едва ли такой способ можно считать безопасным.

По мнению опрошенных изданием экспертов, самая уязвимая в плане потенциальной блокировки номера категория абонентов – это люди преклонного возраста. Многие из них по тем или иным причинам не могут самостоятельно дойти до салона связи или разобраться в тонкостях работы «Госуслуг» и мобильного приложения оператора связи.

Что говорит закон

К моменту выхода материала существовало две нормы законодательства, касающиеся потенциальной блокировки «серых» SIM-карт. Так, в законе «О связи» с 2018 г. содержится положение о том, что оператор должен самостоятельно проверять актуальность предоставляемых абонентом данных еще до начала оказания услуг, даже если речь о корпоративных SIM-картах. В частности, необходимо подтверждать ФИО, дату рождения и прочие паспортные данные конечного клиента.

Тремя годами позже в российском законодательстве появилось новое требование, касающееся на этот раз только корпоративных SIM-карт. На приобретающие их компании была возложена обязанность по самостоятельному предоставлению данных о конечных пользователей в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В тот же период у Роскомнадзора появилась возможность добиваться от оператора блокировки незарегистрированного номера.

«На Роскомнадзор возложена обязанность осуществлять мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами связи в свои базы данных, – заявил изданию представитель регулятора. – С этой целью ведомство разработало специальную информационную систему, которая в автоматическом режиме осуществляет мониторинг достоверности таких данных, – заявил изданию представитель РКН. – При подключении к системе отмечаем активизацию усилий операторов по самостоятельному приведению своих баз данных в соответствие с требованиями законодательства по борьбе с незаконными сим-картами».

Россияне лишатся связи, операторы – денег

О том, что грядет потенциальная чистка абонентских баз операторов связи, CNews писал еще в апреле 2023 г., когда россияне начали массово получать уведомления о необходимости предоставить оператору актуальные паспортные данные. «Операторы и РКН осуществляют взаимодействие в рамках установленной законом процедуры подтверждения данных абонентов и пользователей номерами юрлиц и ИП, – сообщил изданию представитель «Билайна». – Законодательство обязывает нас приостанавливать предоставление услуг связи, в том случае если данные о клиенте устарели и не совпадают с актуальными».

Для россиян блокировка номера может повлечь за собой целый ворох проблем. К номеру могут быть привязаны профили в мессенджерах и социальных сетях или, что более важно, к аккаунту в банке. Таким образом, потеря номера для них максимально не выгодна, но и операторам обязанность блокировать номера не сулит ничего хорошего.

По словам отраслевого аналитика Алексея Бойко, автора Telegram-канала ABloud62, один абонент приносит оператору в среднем 340 руб. каждый месяц (показатель ARPU или average revenue per user). «В сегменте B2B ARPU обычно меньше, может быть, около 100 руб., но так как цифры отдельно по таким тарифам непубличны, однозначно оценить нельзя», – сообщил он «Ведомостям». По подсчетам издания, блокировка SIM-карт из-за неактуальных паспортных данных может привести к единовременным потерям операторов в размере от 100 до 360 млн руб. в месяц.