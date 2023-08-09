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Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября.

С докладами выступят:

Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Член правления, НРД;
Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская Биржа»;
Андрей Бессараб, руководитель центра экспертизы по оптимизации процессов офиса трансформации, «ОТП Банк»;
Юлия Носенко, директор по развитию открытых данных и экосистем, «Ассоциация ФинТех»;
Сергей Клековкин, заместитель начальника управления клиентской аналитики и развития инструментов CRM, лидер стрима «Корпоративный клиент 360», ВТБ;
Екатерина Полякова, директор по управлению портфелем проектов Группы CRM и клиентских данных Департамента технологического развития корпоративного бизнеса, ВТБ;
Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям «Эс-Би-Ай Банк»;
Ренат Газимуллин, директор по развитию, SBS;
Владимир Баранов, генеральный директор, SBS.

Основные темы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

  • Импортозамещение как повод избавиться от устаревших решений.
  • Собственная разработка или заказное ПО: что выбрать?
  • Как перейти на независимый стек с минимальными потерями.
  • Информационная безопасность в банках: главные вызовы.
  • Где взять и как удержать квалифицированные кадры?

Технологии для банков

Проекты в российских банках

  • Реализация стратегии цифровой трансформации: шаг за шагом.
  • Переход на отечественное ПО: практический опыт.
  • Навстречу клиентам: цифровые банковские сервисы.
  • Цифровизация бизнес-процессов и отказ от бумаги: экономический эффект.
  • Цифровые сервисы для финансовых организаций.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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