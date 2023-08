Китай закупает на миллиарды долларов американские ускорители для ИИ, пока не ввели новые санкции

ИТ-гиганты из Китая перечисляют в США гигантские авансовые платежи – они закупают сотни тысяч ускорителей для искусственного интеллекта, пока американские власти не ввели новые ограничения. Одна только Nvidia получила $5 млрд, в обмен на которые в течение ближайших полутора лет будет экспортировать в КНР ускорители А800 и Н800. На них пока не распространяются нынешние правила экспортного контроля.

Nvidia купается в деньгах

Китайские ИТ-компании, пока власти их страны заняты торговой войной с США, закупили американские ускорители для высокопроизводительных вычислений на миллиарды долларов. Как пишет Financial Times, крупнейшие ИТ-гиганты из КНР перечислили компании Nvidia в сумме около $5 млрд в стремлении закупить этих ускорителей с запасом.

Причина столь внушительных закупок проста – китайские компании уже столкнулись со сложностями в покупке полноценных ускорителей А100 и Н100 из-за ограничений властей США, и теперь они боятся, что в обозримом будущем Штаты введут новые санкции. Сейчас ведется очень активная закупка ускорителей А800 и Н800 – немного упрощенных версий А100 и Н100 соответственно, которые Nvidia создала специально для обхода экспортных ограничений и поставок китайским клиентам.

В числе тех, кто заваливает Nvidia американскими долларами китайского происхождения, есть холдинг Alibaba, владелец множества популярных сервисов, включая магазин AliExpress. Вместе с ним ускорители закупает компания ByteDance, создатель всемирно известного сервиса TikTok. Также деньги Nvidia перечисляют китайский поисковик Baidu и компания Tencent, очень сильный игрок на мировом рынке видеоигр.

Гигантские объемы партий

Суммы, которые китайские ИТ-гиганты отдают Nvidia, прямо указывают на огромные размеры партий ускорителей А800 и Н800, которые та отгружает им. Например, Alibaba, Baidu, ByteDance и Tencent заказали в совокупности 100 тыс. ускорителей А800 приблизительно на $1 млрд, и это, судя по стоимости, лишь 20% от общего объема.

Фото: Nvidia Китаю очень нужны именно такие ускорители ИИ

Ускорители Nvidia, как и другие подобные изобретения, применяются в системах для высокопроизводительных вычислений. В первую очередь это суперкомпьютеры, но также и «железо» для искусственного интеллекта.

Упомянутые 100 тыс. экземпляров А800 Nvidia отправит в Поднебесную до конца 2023 г. Ускорители на оставшиеся $4 млрд доберутся до своих новых владельцев в течение 2024 г., и нельзя исключать, что китайские компании закажут у Nvidia дополнительные партии.

Судя по всему, Китай закупает ускорители Nvidia с большим запасом. К примеру, до конца 2023 г. ByteDance получит 10 тыс. экземпляров А800, что уже выглядит весьма внушительно, однако в планы на 2024 г. у нее входит получение «посылки» из США, внутри которой будет, по меньшей мере, 700 тыс. таких устройств.

Nvidia не подает виду, но осуждает

Nvidia, как и AMD, еще один производитель ускорителей для высокопроизводительных вычислений, в настоящее время скованы экспортными ограничениями и не могут отгружать в Китай свою основную продукцию без получения соответствующей лицензии. По этой причине и были разработаны А800 и Н800 – их характеристики намеренно ухудшены, и это лазейка, позволяющая Nvidia легально не выполнять требования властей своей страны.

Как пишет Financial Times, Nvidia совершенно не удивляют столь крупные финансовые потоки из Китая, тем более авансовые. По словам ее представителей, получение многомиллиардных авансов является для компании вполне стандартной практикой.

Также в компании в корне не согласны с нынешней экспортной политикой администрации Президента США. В Nvidia уверены, что ограничения поставок в Китай оборудования для искусственного интеллекта «приведут к постоянной потере возможностей для промышленности США» (would result in a permanent loss of opportunities for the U.S. industry). Притом заявил об этом не просто сотрудник компании, а один из ее руководителей высшего звена – финансовый директор Nvidia Коллет Кресс (Colette Kress).

Nvidia подстраивается под рынок

Nvidia явно очень сильно не желает терять клиентов из Китая, поскольку это принесет проблемы не только американской промышленности в целом, но и лично ей. В связи с этим, сразу после ужесточения в октябре 2022 г. американским властями правил поставок в Китай полупроводников, при разработке которых используются американские технологии она выпустила урезанную версию ускорителя А100 под названием А800. Его отличием от референса стала пониженная примерно на треть скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate; BTR), что и позволило обойти новые ограничения.

Ускоритель Н800, который тоже очень нужен китайским ИТ-компаниям, появился немного позже – в марте 2023 г., и он тоже отличается от Н100 только по уровню BTR. Здесь этот параметр ниже уже не на треть, как в случае с А800, а наполовину.