Microsoft вводит драконовские санкции против России. Бизнесу запрещают продлевать лицензии. Спастись можно только пиратством

Microsoft прекратит продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям после 30 сентября 2023 г. Помимо прочего, это лишит бизнес доступа к обновлениям безопасности, что повысит риск стать жертвой хакерской атаки. Компании могут начать смотреть в сторону пиратских Windows и Office, поскольку переход на отечественное ПО очень сложен – нужно перестраивать многие бизнес-процессы и обучать персонал работе в новых для них программных средах.

Microsoft ополчилась на российский бизнес

Корпорация Microsoft, на протяжении последних полутора лет истязавшая россиян многочисленными ограничениями, подготовила новый пакет санкций. Как пишет Forbes, она отказывается продлевать лицензии на свое программное обеспечение для клиентов из России – пролонгировать их не выйдет никак. В Россию она поставляла не только свои ОС, но также офисные и инфраструктурные программные решения.

Это очень сильный удар по российскому бизнесу, поскольку около 90% отечественных компаний продолжают пользоваться продуктами Microsoft даже спустя полтора года со дня ее ухода из страны и на фоне повсеместного импортозамещения.

По информации Forbes, отсутствие продленной лицензии влечет за собой закрытие доступа к пулу обновлений, а это в свою очередь повышает риск кибервзлома, так как апдейты часто несут в себе патчи безопасности, устраняющие новые уязвимости.

«Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США», — сообщили Forbes представители Microsoft. Также информация о том, что после 30 сентября 2023 г. продление лицензии больше не будет доступно в России. говорится в письме службы поддержки Microsoft Online Services, которое получили клиенты американского софтверного гиганта.

Фото: Microsoft Microsoft все никак не уймется

Стоит уточнить, что лицензии, срок действия которых истекает после 30 сентября 2023 г., в «тыкву» не превратятся. Но по их окончании продлить их тоже будет невозможно.

Что не так с Microsoft

Microsoft – это одна из немногих американских ИТ-компаний, которая все никак не может остановиться в своем стремлении сделать жизнь россиян как можно менее удобной. В этом плане с ней может тягаться, разве что, Apple, которая ровно через год после своего ухода с российского рынка лишила россиян гарантии на свои устройства.

Microsoft за последние полтора года запретила россиянам скачивать Windows с ее сайта, устанавливать обновления, тестировать Windows, а также, помимо прочего, пользоваться ChatGPT – нашумевшей нейросетью. Более того, в июне 2022 г. президент компании Брэд Смит (Brad Smith) на весь мир в прямом эфире заявил, что Microsoft полностью уничтожит свое российское представительство.

Microsoft очень непоследовательна в своих решениях – она несколько раз частично возвращалась в Россию, а в конце декабря 2022 г. и вовсе отменила часть своих же санкций. Правда, через несколько недель она отменила эту отмену, но весной 2023 г. стала рассылать российским представительствам зарубежных компаний а также юрлицам, которым посчастливилось избежать санкций, предложения о продлении лицензий на ее программные продукты.

Как пишет Forbes, этот жест доброй воли вполне мог быть всего лишь попыткой удержаться на российском рынке и не дать пиратству расцвести буйным цветом. Практика показала, что предложение имело очень ограниченный срок действия.

Все дело вовсе не в деньгах

Как сообщал CNews, бесконечные ограничения никак не помешали Microsoft завершить 2022 г. с очень хорошими финансовыми показателями на российском рынке. Пока представительства других ушедших из страны компаний страдали от падения выручки и прибыли, ООО «Майкрософт рус», полностью подконтрольная американской Microsoft, заработала в 2022 г. 6,4 млрд руб. выручки, тогда как годом ранее она была на уровне 6,8 млрд руб. Чистая прибыль просела сильнее – вместо около 640 млн руб. она составила лишь 159 млн руб.

Клиентов много, последствий будет еще больше

По оценке директора по продуктам компании «Мойофис» Евгения Фенюшина, сейчас в России от 70 до 90% корпоративных клиентов в различных секторах экономики продолжают пользоваться софтом Microsoft. «“Мойофис” и другие российские разработчики офисного ПО в совокупности занимают 16% рынка», – сообщил он CNews.

Некоторые эксперты уже прогнозируют новые проблемы у российского бизнеса. По словам главы направления перспективных исследований ГК «Астра» Романа Мылицына, российские компании из-за ранее введенных санкций уже начали испытывать трудности с доступом к обновлениям – это может повлечь за собой проблемы с кибербезопасностью, сказал он CNews, поскольку хакеры могут начать массовые атаки на давно не обновлявшиеся системы. . «По статистике, новое вредоносное ПО попадает в сеть уже буквально на второй-третий день после появления информации об уязвимости. Для рядовых пользователей это, может, не так важно, но для организаций – критичный момент», – добавил Мылицын.

Пираты потирают руки

Новые ограничения Microsoft могут подтолкнуть компании к массовому переходу на пиратские версии ПО Microsoft, считают собеседники Forbes. «Навык работы с пиратским ПО очень силен в стране, – полагают они. – И если крупнейшие компании имеют уже сформированные практики и политики по работе с лицензионным ПО, то средний и малый бизнес, а также частные лица в массе своей спокойно возвратятся к пиратской форме потребления». По мнению других собеседников издания, пираты всенепременно попытаются обернуть ситуацию в свою пользу. Также могут появиться полулегальные схемы активации Windows для получения доступа к обновлениям.

Следует напомнить, что в России, в отличие от Белоруссии, до сих пор нет закона, разрешающего бизнесу пользоваться взломанными версиями ПО компаний из недружественных стран. Microsoft относится именно к таким.

Власти вели обсуждение таких послаблений в начале весны 2022 г. Но на момент публикации материала рассмотрение этого вопроса поставлено на паузу.

А как же импортозамещение

В России существует немало аналогов программного обеспечения Microsoft – и российские операционные системы, хотя и на базе Linux, и многочисленное офисное ПО. Но отказ от Windows и Office может быть затруднен для многих компаний.

«Из трудностей и барьеров при импортозамещении можно выделить интеграцию между собой десятков и сотен различных решений, которые используются заказчиками, в том числе специфических, – сообщил CNews Роман Мылицын. – Зачастую специализированное ПО, которое используется различными организациями, существует в версиях только для Windows, поэтому проблема даже не в переходе на другую операционную систему, а в поиске совместимого ПО с аналогичным функционалом».

«Нынешняя ситуация – это огромный стимул для всей отрасли и всех разработчиков объединить свои усилия, сделать так, чтобы в итоге экосистема российских решений стала сопоставимой с иностранной и даже превзошла ее, – добавил Мылицын. – Отвечая на вопрос о скорости перехода, замечу, что многое зависит от направленности самой компании. Допустим рабочее место чиновника или сотрудника МФЦ замещается достаточно быстро. А вот если речь идет о непростых специфических сферах, например, той же энергетике, то там все сложнее, а значит и дольше. И тогда, чтобы не останавливать бизнес-процессы, можно осуществлять переход поэтапно – по отдельным зонам или сегментам по мере готовности отраслевого программного обеспечения».