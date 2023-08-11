В России новая супервостребованная профессия - веб-мастер. Спрос вырос в разы, на работу нанимают даже джунов

Малый и средний бизнес проявляет недюжинный интерес к частным веб-мастерам и интернет-маркетологам. Они стали активнее пользоваться их услугами, поскольку сотрудничество с фрилансерами не предполагает оформление их в штат. Специалистам, особенно начинающим, это тоже выгодно – найти работу и создать простенький сайт-визитку могут даже начинающие веб-мастера, джуны.

Всем нужны веб-сайты и продвижение

В России на фоне снижения спроса на разработчиков ПО для iOS и Android в несколько раз выросло число предложений работы для разработчиков сайтов и веб-мастеров. Об этом CNews сообщили представители портала «Авито услуги».

По итогам II квартала 2023 г. количество запросов контактов специалистов, занимающихся разработкой и продвижением сайтов, превысило 500 тыс. Это приблизительно втрое больше, чем годом ранее и в 3,3 раза больше по сравнению со второй четвертью 2021 г. (данные «Коммерсанта»)

Во II квартале 2023 г. спрос на веб-мастеров подскочил на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., рассказали CNews в «Авито услугах». Для сравнения, во второй четверти 2022 г. рост спроса тоже был на фоне 2021 г., но лишь на уровне 24%.

Растет популярность услуг и и специалистов по онлайн-маркетингу и рекламе – здесь динамика составила +153% во II квартале 2023 г. год к году.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области Чтобы сайт появился в интернете, его для начала нужно создать. Специалисты в этой сфере очень востребованы в России

По словам опрошенных изданием экспертов, порог вхождения в этот бизнес далеко не самый высокий – сделать сайт-визитку или лендинг сможет и начинающий веб-мастер, едва получивший сертификат об окончании онлайн-курсов. Другими словами, найти работу по новой профессии смогут даже джуны, а также те, кто раньше не был связан с ИТ-отраслью в целом и пришел в нее из другой сферы.

Это исключение из правил – в российском ИТ в целом настороженно относятся к начинающим специалистам, особенно не имеющим диплома о профильном высшем образовании.

Фрилансерам открыты все дороги

Сервис «Авито услуги» и ему подобные – это агрегатор предложений об услугах, размещаемых частными специалистами, фрилансерами. Спрос на них в России действительно вырос, и тому есть несколько логичных причин.

По словам директора вертикали «Авито услуги» Георгия Акопяна, интерес к частным веб-мастерам и интернет-маркетологам растет у компаний малого и среднего бизнеса, притом как в Москве, так и за ее пределами. Он объяснил CNews это тем, что работа с фрилансерами позволяет не нанимать их в штат – достаточно просто оплатить их услуги.

Притом в случае с веб-маркетингом иногда даже не нужно разбираться в тонкостях разработки сайтов, поскольку не все компании нуждаются в такой услуге, сообщил «Коммерсанту» коммерческий директор компании «Искусство автоматизации» Евгений Боровков. Он объяснил это тем, что компаниям иногда достаточно, чтобы их бизнес продвигали на профильных сервисах, например, в «Яндекс бизнесе». Спрос на такие услуги в России тоже удовлетворяется – специалисты в этой области тоже размещают предложения о своих услугах.

Где спрос выше всего

Сильнее всего спрос на услуги частных веб-мастеров вырос крупнейших городах России. Например, в Москве и Санкт-Петербурге он составил 149 и 148% год к году соответственно, в Новосибирске и Краснояске – 184 и 182%. Однако абсолютным лидером в этом плане стал Омск – плюс 327% год к году.

Спрос на услуги специалистов по маркетингу и рекламе во II квартале 2023 г. больше всего вырос в Екатеринбурге (+243%). На втором месте с результатом 236% расположился Нижний Новгород, а за ним следуют Новосибирск (+204%), в Москва (+195%) и Санкт-Петербург (+182%).

Цифровизация классического метода заработка

Частные онлайн-маркетологи становятся все более востребованными еще по одной причине. Как объяснил изданию руководитель платформы по автоматизации продвижения PromoPult Алексей Штарев, это одно из следствий с развитием в России онлайн-торговли. Многие россияне, особенно после «частичной легализации» серого импорта, начали пробовать свои силы именно в торговле – одном из самых древних видов заработка. В этом им помогают стремительно набирающие популярность в России отечественные торговые площадки, на которых каждый может открыть свой мини-магазин.

О том, что маркетплейсы перетягивают на себя аудиторию офлайн-магазинов, можно судить, например, по продажам смартфонов. В начале август 2023 г. CNews писал, что продавцы реализуют на Ozon, Wildberries и других площадках больше мобильников, чем салоны связи сотовых операторов.

«Предприниматели заинтересованы в том, чтобы рекламу можно было запустить здесь и сейчас, не связываясь с составлением подробных брифов и высокими ценами агентств», – заявил Штарев, отметив, что таким предпринимателям нужны не только интернет-маркетологи, но и веб-мастеры, поскольку они стремятся развивать и собственные сайты. «Их видимость в поисковых системах по-прежнему важна, так как создает канал для привлечения клиентов», – подытожил эксперт.

Мидлы и сеньоры идут мимо

Управляющий партнер агентства JetStyle Наталья Устименко подтвердила изданию, что свои предложения своих услуг в классифайдах наподобие «Яндекс услуг» и «Авито услуг» размешают, в основном, начинающие специалисты. В то же время более опытные онлайн-маркетологи и веб-мастера, числящиеся в штате той или иной компании или работающие на веб-студии, довольно редко переходят на фриланс. «Опытные сотрудники с большей вероятностью уходят в in-house разработку, то есть переходят в штат компаний с собственными командами. Если же они и основывают свой бизнес, то, как правило, под уже нажитых заказчиков, минуя поиск клиентов на классифайдах», – заявил «Коммерсанту» Евгений Боровков.