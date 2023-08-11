VK потратила 2,5 миллиарда на чудесное здание, богатое историей и судебными исками

VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку прав долгосрочной аренды Дома Зингера, в котором много лет находится офис социальной сети «Вконтакте». На сдаче части помещений здания в субаренду VK заработает 3,12 млрд руб.

Сколько VK заплатил за Дом Зингера

Интернет-холдинг VK потратил 2,5 млрд руб. на покупку 100% акций в ЗАО «Зингер», владеющего правами долгосрочной аренды Дома Зингера – исторического здания в центр Санкт-Петербурга. Об этом говорится в отчетности VK за II квартал 2023 г.

Сделка была заключена в мае 2023 г.

В Доме Зингера с 2008 г. находится штаб-квартира социальной сети «Вконтакте», основанной Павлом Дуровым. С 2014 г. «ВКонтакте» находится под контролем VK (ранее холдинг назывался Mail.ru Group).

Сколько VK сэкономит на аренду и заработает на субаренде

Как поясняют в VK, смысл сделки состоит в оптимизации структуры арендных платежей холдинга, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещения в субаренду. Договор аренды Дома Зингера действует до 2048 г., при этом значительная часть здания находится в субаренде.

Приобретая ЗАО «Зингер», VK получила актив в виде права пользования этим помещением стоимостью 1,57 млрд руб. Также, в течение 2024-2027 гг. ЗАО «Зингер» будет получать примерно 60-70 млн руб. ежегодно от сдачи недвижимости.

После 2027 г. запланированный доход от сдачи помещений составит 2,8 млрд руб. То есть всего от сдачи помещений в аренду VK получит 3,12 млрд руб. В то же время у ЗАО «Зингер» есть риск получить налоговые доначисления на сумму 114 млн руб.

История Дома Зингера и судебных разбирательств вокруг него

Дом Зингера был построен в 1904 г. по проекту архитектора Павла Сюзора для американской компании «Зингер», занимающейся производством швейных машин. В 1919 г. здание было национализировано, в 1938 г. в нем разместился книжный магазин «Дом книги». В здании также размещались офисы различных издательств, например, «Молодая гвардия».

В 1999 г. администрация Санкт-Петербурга отдала здание в долгосрочную аренду «Петербургскому агентству недвижимости» (ПАН), обязавшемуся провести его реконструкцию. «Дом книги» покинул здание. ПАН была связана с Балтийским банком, принадлежавшим Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву. Договор аренды был передан паевому фонду «Северная столица», находившему под управлением ПАН.

В 2014 г. Балтийский банк был подвергнут санации, которую проводил Альфа-банк. В процессе санации выяснилось, что паи «Северной столицы» были переданы структурам Андрея Исаева. Также ПАН заключило договор субаренды с «Книжным магазином №1», связанным с Исаевым.

После серии судебных разбирательств «Альфа-банк» смог восстановить контроль над ПАН и его «дочкой» ЗАО «Зингер», являвшейся арендатором Дома Зингера. Банк также через суд расторг договор субаренды с «Книжным магазином №1», после чего в Доме Зингера возобновил работы принадлежащий властями города «Дом книги».

Как посредники зарабатывали на сдаче помещений Дома Зингера в субаренду «Вконтакте»

В 2021 г. «Альфа-банк» в лице ПАН и ЗАО «Зингер» через суд стал требовать расторжения договоров субаренды с ООО «Полянка» и его правопреемником – ООО «Казанский мост». Это структуры также были связаны с Андреем Исаевым, при этом с середины 2010-ых годов они стали сдавать в аренду помещения в Доме Зингера для социальной сети «Вконтакте».

Как следует из материалов разбирательству в Арбитражном суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЗАО «Зингер» сдало в субаренду помещения в Доме Зингера общей площадью 2,65 тыс. кв. м. ООО «Полянка» и ООО «Казанский мост». Стоимость аренды 1 км. м. по ним составляла 547 – 1,63 тыс. руб. (а в начале 2020 г. – и вовсе 136 руб. за 1 кв. м.).

В то же время «Вконтакте» взяло в аренду эти помещения у ООО «Полянка»/ООО «Казанский мост» (общей площадью также 2,66 тыс. кв. м.) по цене 2,33 тыс. руб. за 1 кв. м. То есть значительно дороже, чем получал «Зингер» за их предоставление в аренду (разница составляла от 1,5 до 6,5 раз).

На суде представители «Вконтакте» заявили, что первоначально напрямую арендовали помещения в Доме Зингера у ЗАО «Зингер» по схожей цене – 2,1 тыс. – 2,86 тыс. руб. за 1 кв. м. Но в 2015 г. представитель арендодателя сам предложил заключить договор аренды с другими юридическими лицами, сославшись на внутренние корпоративные документы и необходимость оптимизации.

«Вконтакте» решило пойти на встречу арендодателю, так как переговоры от лица ЗАО «Зингер» и новых структур проводили одни и те же люди, а ставка аренды, предложенная новыми арендодателями, незначительно превышала ставку аренды от ЗАО «Зингер» (разница связана с инфляцией).

В итоге суд постановил расторгнуть договора аренды между ЗАО «Зингер» и ООО «Полянка»/ООО «Кузнецкий мост». Теперь же VK стал владельцем прав на арендуемую «Вконтакте» недвижимость.