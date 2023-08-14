Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61%

Компания Webinar Group, российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, подвела итоги года в составе группы МТС. С июля 2022 года по июль 2023 года общее число клиентов Webinar Group в экосистеме МТС выросло на 61%, а количество мероприятий на платформе — в 2,3 раза. По данным Big Data МТС за первое полугодие 2023 года, Webinar лидирует по объему мобильного трафика среди российских сервисов для видеоконференцсвязи (ВКС). Среди всех решений ВКС Webinar занимает третье место после Skype и Zoom.

Год в цифрах: результаты Webinar Group

С июля 2022 года по июль 2023 года общее число клиентов Webinar Group увеличилось на 61%. Среднее количество активных пользователей в месяц (MAU) выросло вдвое, а пользователей, которые за месяц проводят от четырех онлайн-мероприятий, стало в четыре раза больше. Число участников видеоконференций выросло на 20%.

За год на платформе Webinar прошло в 2,3 раза больше мероприятий, чем за предыдущие 12 месяцев. Онлайн-встречи проводились в четыре раза чаще, а число вебинаров выросло на 43%.

Растет количество заказчиков в одной из приоритетных для Webinar Group отраслей — образовании: за год на Webinar перешли более 90 учебных заведений, например, Казанский федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет. Благодаря возможностям Группы МТС в регионах Webinar Group значительно расширила географию продаж. Примерами успешных проектов стали Омский государственный технический университет, Ярославский государственный университет, Алмазэргиэнбанк.

В 2023 году компания обновила партнерскую программу, в частности, запустила специальную маркетинговую поддержку для партнеров. Сейчас авторизовано более 30 партнеров, также стартовала работа с широким каналом, были подписаны соглашения с двумя ключевыми дистрибьюторами. В результате за год объем партнерских продаж вырос в три раза.

За год на платформе Webinar прошло в 2,3 раза больше мероприятий, чем за предыдущие 12 месяцев

«Такие платформы, как Webinar, помогают российскому бизнесу придерживаться курса на технологическую независимость. И мы гордимся, что работа в составе Группы МТС позволила Webinar Group усилить позиции на российском рынке бизнес-коммуникаций. За прошедший год нам удалось внедрить сервисы компании в B2B-экосистему МТС, к примеру, уже сейчас Webinar можно развернуть в облаке #CloudMTS. Кроме того, мы перевели внутренние онлайн-коммуникации в группе компаний и дочерних структурах на сервисы Webinar», — отмечает Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

«Webinar в составе цифровой экосистемы МТС выбрала новый вектор развития — создание полного комплекса сервисов унифицированных коммуникаций для В2В-сегмента. За год нам удалось вплотную приблизиться к созданию Enterprise-ready продукта, соответствующего наиболее распространенным требованиям корпоративных заказчиков к решениям для онлайн-коммуникаций. Уже в этом году мы планируем запуск собственной платформы UCaaS, которая станет частью экосистемы B2B-продуктов направления унифицированных коммуникаций МТС», — продолжает Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group.

Внедрение технологических решений

За прошедшие 12 месяцев Webinar Group реализовала интеграции с ключевыми офисными приложениями и календарями, в том числе с сервисами Microsoft, Google, МойОфис и CommuniGate. Отдельным направлением стала оптимизация работы с аппаратными терминалами видеоконференцсвязи Cisco, Polycom и Yealink в переговорных: благодаря интеграции с протоколами SIP (Session Initiation Protocol, протокол установления сеанса) и BFCP (Binary Floor Control Protocol, протокол управления на двоичном уровне) с помощью этого оборудования можно проводить качественные гибридные совещания, принимать входящие вызовы и передавать контент из встречи и во встречу. В этом году Webinar Group также запустила поддержку виртуальных рабочих столов VDI.

Важным элементом UCaaS-платформы является корпоративный мессенджер, в этом году началось его тестирование.

Для повышения информационной безопасности пользователей платформы компания осуществила интеграцию с системами SIEM (Security information and event management, управление событиями и информацией о безопасности). Это помогает бизнесу лучше отслеживать и предотвращать угрозы утечек конфиденциальных данных. Платформа Webinar стала первым облачным сервисом на российском рынке видеоконференцсвязи, поддерживающим интеграцию с SIEM. Кроме того, внедрена поддержка протоколов авторизации oAuth, OpenID и Kerberos.

Приоритетным направлением стало улучшение пользовательского опыта: совершенствовались базовые сценарии использования сервиса Webinar Meetings, созданы новые модели шумоподавления и размытия фона, проведен полный рефакторинг мобильных приложений для iOS и Android.

Всего за прошедший год Webinar Group выпустила 79 релизов платформы; разработчики выполнили 2614 задач, в рамках которых написали более 300 000 строк кода.

Для осуществления этих планов компания в три раза увеличила штат разработчиков, а общее число сотрудников — более чем вдвое.