Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин

Intel намерена уволить больше сотни инженеров и разработчиков, которые трудятся над ее процессорами, чипсетами, GPU и драйверами для видеокарт. Причины такого решения она не раскрывает. Все эти люди работают в ее кампусах в Калифорнии, один из которых лишился около 10% своих сотрудников всего за полгода.

Новые увольнения в Intel

Компания Intel собирается уволить десятки инженеров в своих подразделениях клиентских вычислений (client computing group, CCG) и обработки данных (data center group, DCG). Как сообщает портал Tom’s Hardware, это часть все еще продолжающейся политики оптимизации операционных расходов, которую Intel инициировала еще осенью 2022 г. Она с самого начала подразумевала увольнение некоторой доли сотрудников, чтобы не тратить деньги компании на их зарплаты и прочие выплаты.

В мае 2023 г., после самых ужасных за всю историю Intel финансовых результатов по итогам I квартала 2023 г., компания продолжила сокращать штат, чтобы еще сильнее снизить свои расходы. Но во II квартале 2023 г. она неожиданно для всего мира вернулась к прибыли. Казалось бы, цель программы достигнута, можно завершать ее, но, Intel, по-видимому, уже не остановить.

В общей сложности компания намерена уволить около 140 человек, которые занимаются исследованиями и разработками, и это в тот период, когда Intel уже более четырех лет выпускает 10-нанометровые процессоры, а AMD, ее главный конкурент на рынке CPU, вплотную приблизилась к 4 нм.

Пока только Калифорния

Все 140 человек, которых Intel отправит в центр занятости, работают в ее R&D-центрах в Калифорнии (США). В кампусе в Фолсоме работы лишатся 89 инженеров, и та же участь ждет 51 работника кампуса в Сан-Хосе. Стоит отметить, что работы лишатся именно инженеры, а также архитекторы процессоров, несмотря на то, что штатное расписание кампуса в Фолсоме насчитывает в общей сложности 37 различных должностей, включая маркетологов и уборщиц.

Фото: Intel Почему под увольнение попали именно инженеры, а не, к примеру, административный персонал, знает только руководство Intel

Так, например, из Intel уйдут 10 разработчиков ПО для графических процессоров – они участвуют, в том числе, в написании драйверов для видеокарт Intel. Восемь инженеров по разработке системного ПО тоже будут вынуждены искать новую работу, как и шесть разработчиков облачного ПО.

Архитекторы систем на чипе в количестве шести человек тоже потеряю работу в Intel, и столько же инженеров по маркетингу продуктов покинут компанию.

Тысячи безработных специалистов

Массовые увольнения Intel, по всей видимости, стали регулярной практикой. Например, в один только R&D-центр в Фолсоме с начала 2023 г. лишился почти 500 специалистов – предыдущие сокращения прошли здесь в январе, марте и мае. Из этого следует, что Intel проводит чистку кадров раз в два месяца, хотя на этот раз она немного задержалась – увольнения ожидались в июне 2023 г.

Нынешнее количество работников своих центров исследований и разработки Intel не раскрывает, но, как пишет Tom’s Hardware, на начало 2022 г. в нем трудилось не меньше 5300 человек. Таким образом, даже если не брать во внимание сокращения, которые, вероятно, имели место быть в 2022 г., приблизительно за полгода Intel сократила штат всего лишь одного центра почти на 10%.

Очень важный центр разработок

Специалисты, работавшие и продолжающие работать в кампусе Intel в Фолсоме, трудились над самыми разными продуктами. В частности, они прикладывали руку к разработке твердотельных накопителей и видеокарт Intel. Без их непосредственного участия не обходилась и разработка наборов системной логики – чипсетов, сердца материнских плат, без которого они не будут функционировать.

Возможно, нынешние увольнения связаны с тем, что Intel еще два года назад, в 2021 г., вышла из бизнеса по разработке флеш-памяти и SSD. Подавляющее большинство работавших над ними сотрудников были или уволены, или переведены в новую компанию Solidigm – «дочку» корейской SK Hynix, одного из мировых лидеров на рынке флеш-памяти. Именно она, как сообщал CNews, купила у Intel этот бизнес.

Но если с разработчиками SSD все относительно понятно, то зачем Intel решила уволить специалистов в области ПО для видеокарт – это большой вопрос. Intel очень хотела выйти на рынок графических ускорителей, и, если не обращать внимание на целый ряд нюансов, у нее это с горем пополам получилось. Но вот софт для ее карт настолько сырой, что пользователям приходится самим указывать разработчикам, что нужно исправить.

По мнению экспертов Tom’s Hardware, возможно, Intel на самом деле не хочет сокращать штат инженеров, но желает сэкономить на нем. Для этого она, вероятно, увольняет специалистов в США, чтобы вместо них нанять других, но уже в других государствах с более дешевой рабочей силой.

Intel отказывается опровергать или подтверждать это предположение, но за увольнение большого числа людей она была вынуждена отчитаться перед чиновниками. Компания не исключила перемещения части специалистов в другие свои подразделения, а также добавила, что в Калифорнии на нее по-прежнему работают более 13 тыс. человек.

На конец 2022 г. суммарный штат сотрудников Intel во всех странах ее присутствия составлял около 132 тыс. человек. До 24 февраля 2022 г. у компании было вполне успешное подразделение в России – его сотрудников она пыталась вывезти за границу, но эта затея провалилась.