Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками

«Авито» потеряет до 2,27 млрд руб., если продолжит платить сотрудникам в Армении зарплату в драмах без индексации. Поэтому в авральном режиме компания хочет поменять всем сотрудникам филиала механизм расчета зарплат, из-за которого она упадет до 40%. Несогласных «Авито» уволит с выходным пособием уже осенью.

Угроза убытков из-за зарплат

Как стало известно CNews, «Авито» понижает зарплаты сотрудникам в армянском филиале из-за грозящих компании миллиардных убытков. Это следует из приказа от 2 августа 2023 г. об изменениях подхода к расчету зарплаты ее армянской дочки ООО «Кех Армения» (есть в распоряжении CNews). Он был направлен сотрудникам армянского офиса компании 7 августа 2023 г.

«Кех Армения» — компания, в которой трудоустроены релоканты, переехавшие в Армению. В июне 2023 г. в ней были оформлены около 600 сотрудников. Как сообщили CNews представители «Авито», сотрудники, зарегистрированные в «Кех Армения», работают не только в Армении: «Это тот процент сотрудников, который перемещается по миру, так как у нас гибридный формат работы, и мы даем им эту возможность. В целом человек может быть устроен в «Кех Армения» и жить даже в РФ, это несущественно. Это просто зарубежное юрлицо «Авито».

Сотрудники-релоканты «Авито» ожидают снижения зарплат примерно на 40%

Чтобы избежать этих убытков, «Авито» меняет размер и способ начисления заработной платы своим сотрудникам в Армении, в результате чего зарплаты снизятся до 40%, рассказывают CNews собеседники, работающие в «Авито». Несогласных с новыми условиями компания собирается уволить с выплатой выходного пособия в размере одной ежемесячной зарплаты, следует из приказа.

В документе подчеркивается, что доходы компании формируются в рублях, и в условиях отсутствия механизма индексации зарплат, «Авито» может понести убытки в армянских драмах эквивалентные 1,3 млрд руб. к концу 2023 г., а к концу 2024 г. — 2,27 млрд руб. Условия начисления зарплаты изменятся с 1 сентября.

Представители «Авито», комментируя события, сообщили CNews, что компания «не снижает зарплату сотрудникам, а масштабирует на всех общий подход — привязку к рублю».

«Мы сделали максимум для того, чтобы люди работали территориально там, где хотят. Но они при этом работают в Российской компании, где 100% выручки, расходов, кредитов, процентов и иных затрат которой номинированы в рублях. В связи с этим брать неконтролируемый валютный риск для компании не представляется возможным.

При принятии любых решений мы руководствуемся бизнес-логикой и здравым смыслом. И если эта бизнес-логика и здравый смысл подсказывают нам, что компании может быть нанесен ущерб в силу текущих процессов, то эти процессы нужно менять.

У нас всегда был внутренний курс и ориентация на российские зарплатные вилки. В этом плане ничего не изменилось. Все компенсации в рублевом эквиваленте остались прежними. При этом Больше 90% нашей команды трудится в РФ», — заявили CNews представители компании.

Расчет зарплат от «Авито»

Сейчас зарплата сотрудников, работающих в Армении, в договорах указана в фиксированном размере в местной валюте (драмах). Ее размер был вычислен «Авито» с учетом обменного курса армянского драма по отношению к рублю. В качестве курса брался за основу некий «внутрикорпоративный обменный курс».

Этот курс, «сформированный по внутренним расчетам в результате сопоставления и усреднения курсов валют, опубликованных в официальных источниках, в соответствии с политикой, принятой в компании», говорится в приказе.

Однако, вследствие падения курса рубля к доллару в начале августа 2023 г., у компании возникла потребность изменить механизм расчета зарплаты, при которой ее размер будет зависеть от курса армянского драма к рублю, опубликованному на сайте ЦБ России за один рабочий день до выплаты.

Как рассказали сотрудники армянского филиала, с которыми беседовал CNews, из-за нового механизма расчета их зарплата упадет в среднем на 40%. По их словам, из-за привязки к курсу (и его колебанию) сотрудники не будут знать, сколько получат денег в конце месяца.

Понижение зарплаты или увольнение

В приказе компания предоставила сотрудникам выбор: либо они до 31 августа 2023 г. подпишут дополнительное соглашение, в котором согласятся с новыми условиями расчета зарплат, либо трудовые договоры будут расторгнуты 1 сентября.

Три сотрудника компании подтвердили CNews информацию об этом, и рассказали, что получили соответствующее письмо и документ для подписания.

Что дальше?

Сейчас несогласные подписываться на новые условия работы в «Авито» сотрудники изучают Трудовой кодекс Армении, чтобы проверить законность изменений механизма начисления зарплаты, а также связываются с юристами.

Во внутреннем чате сотрудников был проведен опрос, кто собирается подписывать новое дополнительное соглашение. Судя по нему (проголосовало около 200 человек), 18% ответили, что не будут подписывать, 30% что будут. Один из собеседников CNews сообщил, что собирается уволиться в связи с новой политикой «Авито».

Мнение юриста

Как рассказал CNews юрист и член Комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков, в России работодателю затруднительно в одностороннем порядке оперативно изменить условия трудового договора, да еще и в такой чувствительной части, как зарплата.

По его словам, необходимо уведомить работника за два месяца, а сама статья применяется только «по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда». «Едва ли изменения курса валют могут считаться такими причинами, - отмечает юрист. - Можно было бы как-то подвести под них, но для этого нужна искусная работа юристов и в этом случае заявлять, что причина в курсе - себе вредить».