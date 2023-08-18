ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты
Промсвязьбанк установил представителям малого и среднего бизнеса более 100 тысяч терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж. За год количество подключений выросло на 80%.
Более 100 тысяч терминалов
ПСБ установил малому и среднему бизнесу более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж, увеличив за год количество подключений на 80%.
«Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем, — отметил Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ. — Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности. Так, за прошедший год количество терминалов, установленных ПСБ, выросло почти вдвое. При этом более чем на 50% вырос и объем платежей, которые проходят через них, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных».
ПСБ развивает эквайринг, предлагая наиболее актуальные услуги, дополняющие установку терминалов оплаты. Согласно исследованию Markswebb ПСБ имеет самый функциональный личный кабинет торгового эквайринга в интернет- и мобильном банке.
Клиент может отслеживать операции, строить удобные отчеты и оставлять заявки на изменение тарифов и параметров эквайринга. Предпринимателям доступно специальное приложение банка, которое позволяет принимать платежи с помощью смартфона. Также есть сервис быстрых зачислений, когда деньги после проведения оплаты за товары или услуги становятся доступны уже в день транзакции, оплата по QR-коду через «Систему быстрых платежей», аренда онлайн-кассы с фискальным накопителем и встроенным эквайрингом, а также другие сервисы, которые расширяют возможности малого и среднего бизнеса при взаимодействии с покупателями.■ Токен: Kra23Y1g3Рекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/