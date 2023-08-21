Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли

Дмитрий Маркушкин, руководивший пресс-службой «Ланита», пропал и не выходит на связь. Он отправился на экскурсию в столичные коллекторы, когда на Москву обрушился ливень. Позже из воды были извлечены тела его дочери и племянника, которых он взял с собой. Местонахождение и состояние Дмитрия пока не установлены. Всего в этой экскурсии участвовало около 20 человек.

Смертельно опасная экскурсия

В Москве исчез сотрудник группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин. Как пишет ТАСС, он отправился на диггерскую экскурсию по столичным подземным коллекторам вместе с несовершеннолетними дочерью и племянником. Во время экскурсии на Москву обрушился сильный ливень, коллекторы могли быть затоплены.

«Накануне группа отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут», – заявил неназванный источник издания.

По информации издания The Voice, Дмитрий Маркушкин отправился на экскурсию 20 августа 2023 г. и вошел в коллекторы вместе с диггерами в районе реки Неглинки. С ним были его 15-летняя дочь Виктория и 17-летний племянник Глеб.

Сразу после ливня Дмитрий, Виктория и Глеб перестали выходить на связь. Тревогу забил отец Дмитрия, в ночь с 20 на 21 августа 2023 г. обратившийся полицию с заявлением о пропаже родственников.

Шансов мало

Как пишет The Voice, обрушившийся на столицу ливень унес жизнь Виктории – вечером 20 августа 2023 г. спасатели извлекли из коллектора на Москворецкой набережной неподалеку от парка «Зарядье» тело девушки, в которой опознали дочь Дмитрия Маркушкина.

Утром 21 августа 2023 г. из коллектора было извлечено тело молодого человека, в котором опознали Глеба – племянника Дмитрия.

К моменту выхода материала судьба самого Дмитрия Маркушкина была неизвестной. На запрос CNews представители «Ланит» ответили: «В настоящий момент мы не обладаем достоверной информацией и не готовы прокомментировать ситуацию». Местонахождение Дмитрия устанавливается.

Погибших может быть больше

Точное количество участников экскурсии, в которой погибли Глеб и Виктория, пока не установлено. По различным данным, в коллекторы спустилось от 8 до 20 человек.

В столице 20 августа 2023 г. из-за проливного дождя было объявлено штормовое предупреждение. На Москву вылилось, по разным подсчетам, от трети до более половины месячной нормы осадков, что привело к подтоплению торговых центров и станций метро, магазинов и дворов, примыкающих к жилым домам. В интернете распространены видео, на которых запечатлены фонтаны воды, бьющие из коллекторов и ливневых канализаций. Как пишет The Voice, во время дождей экскурсии по столичным коллекторам обычно отменяют – неизвестно, почему в данном случае экскурсоводы решили продолжить осмотр подземных сооружений и повели за собой группу.

Связь с «Ланит» и экстремальными видами отдыха

Дмитрий Маркушкин в течение нескольких лет руководил пресс-службой ГК «Ланит» и занимался пиаром группы компаний в должности директора по маркетингу. Осенью 2020 г. он перешел в компанию «Норбит», которая входит в ГК «Ланит».

Согласно информации, опубликованной на личной странице Дмитрия в соцсети «Вконтакте», он предпочитает активные и экстремальные виды отдыха. Например, 17 августа 2023 г., за три дня до экскурсии по столичным коллекторам, он опубликовал пост, посвященный сплаву по реке Быстрая.