Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции

ФАС спорит с идеей Минцифры разрешить телекоммуникационным операторам повышать тарифы выше роста инфляции при условии инвестирования полученной прибыли в развитие сети.

ФАС против повышения тарифов на услуги связи выше уровня инфляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспаривает предложение Минцифры, согласно которому операторам связи следует разрешить повышать тарифы на свои услуги выше уровня инфляции при условии инвестирования полученной прибыли в развитие сети.

Соответствующее предложение включено в проект Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г., выложенной на общественное обсуждение.

«Затраты операторов связи не всегда направлены на развитие сетей связи и улучшения качества услуг связи, - заявили CNews представители ФАС. - Так, у одного из операторов инвестиционная программа по связи выполнена только на 80%, а иные программы существенно перевыполнены. Иные затраты не должны включаться в расходы потребителей на услуги связи».

Почему и при каких условиях операторам связи можно будет повышать тарифы выше инфляции

Согласно проекту Стратегии, индексация тарифов на услуги связи должна происходить ежегодно, при этом подход к индексации должен быть дифференцированным и зависящим от использования операторами связи дополнительно извлеченной прибыли.

Фото: © hin255 / Фотобанк Фотодженика ФАС выступает против идеи Минцифры разрешить телекоммуникационным операторам повышать тарифы выше роста инфляции

В случае реинвестирования операторам связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи и освоение новых технологий может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующим органом величину.

Для этого необходимо осуществить «привязку» источников финансирования конкретных инвестиционных проектов операторов связи к дополнительной прибыли, полученной в результате индексации своих тарифов. В целом авторы Стратегии считают обоснованным повышения цен на услуги связи в пределах накопленного уровня потребительских цен с момента предыдущего повышения цен с целью поддержания стабильности и бесперебойности работы отечественной инфраструктуры связи с учетом ежегодного роста затрат операторов связи на соответствующие цели.

Как ФАС следит за тарифами операторов связи

ФАС следит за изменениями сотовых тарифов. Весной 2020 г. ведомство совместно с Минцифры разработало методические рекомендации, которые позволили сотовым операторам повышать цены в соответствии с накопленным с начала года уровнем инфляции, с предварительными уведомлением антимонопольного ведомства. Рекомендации действовали до конца 2022 г.

В 2022-2023 гг. ФАС признала обоснованным повышение тарифов двумя сотовыми операторами - «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, «дочка» «Ростелекома») и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Повышение тарифов оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) - было признано частично обоснованным с выдачей предписания о приведении тарифов к экономически обоснованному уровню.

Позиция сотовых операторов

Представители «Мегафона» заявили CNews, что, принимая ценовые решения, компания всегда исходит из затрат на предоставление услуг связи. «На стоимость тарифов влияет множество факторов, таких, как цены на оборудование, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электронергию и другие ресурсы, - пояснили в компании. - Именно поэтому уровень повышения цен определяется не конкретной цифровой или производной от макроэкономических показателей, а рыночной себестоимостью услуги и масштабы технологических задач, которые могут встать перед операторами связи. В этом смысле мы поддерживаем подход, когда индексация цен объясняется инвестиционными программами или планами развитие сети конкретного оператора.» В МТС, «Вымпелкоме» и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались,

Финансово-экономическое положение отрасли связи и ее стагнация

Как отмечают авторы Стратегии, с начала 2000-х годов российская телекоммуникационная отрасль демонстрировала высокие темпы роста при сохранении низкого уровня цен для потребителей. Если в 2000 г. доходы отрасли составили 134 млрд руб., то в 2022 г. они достигли 1,82 трлн руб. (рост более чем в 13 раз).

В то же время в последние 10 лет валовая добавленная стоимость (ВДС), созданная предприятиями связи, снижалась на 2,5% ежегодно, В 2022 г. данный показатель составил 1,1 трлн руб. Доля ВДС в ВВП (валовый внутренний продукт) упала с 1,6% в 2012 г. до 0,8% в 2022 г. При этом в конце 2000-х вклад отрасли в ВВП составлял 2% ВВП.

В то же объем капиталовложений российских операторов связи растет. Если до 2015 г. он составлял не более 350 млрд руб. в год, то в 2020-2022 гг. он достиг 550 млрд руб. Это 3,1% от всех капиталовложений крупных и средних предприятий в стране. За этот же период норма инвестирования (инвестиции в основной капитал как процент от выручки) составила 20%, превысив аналогичный показатель в нефтегазовой отрасли.

Рынки мобильной и фиксированной связи

Выручка от услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД) растет в текущих ценах (0,6% в среднем за 2017-2022 гг., 4,5% в 2020 г.), но падает в реальном выражении. Инвестиции операторов связи в сети фиксированной связи составляют около 180 млрд руб в год, Отношение инвестиций к выручке в три раза выше, чем в среднем по экономике. Рентабельность активов одна из самых низких - 4,1% против 6,8% по экономике за пять лет.

Лидерами рынка фиксированной связи являются: «Ростелеком» (30-50% рынка в зависимости от сегмента, 38% от общей протяженности магистральных каналов связи), «Мобильные телесистемы» 10-20% рынка, 20% магистральных каналов), «Вымпелком» (5-15% рынка, 14% магистральных каналов), «Эр-Телеком Холдинг» (5-10% рынка, 4% магистральных каналов), «Мегафон» ( до 5% рынка, 11% магистральных каналов), «Транстелеком» (до 5% рынка, 6% магистральных каналов).

На рынке мобильной связи реальные доходы рынка сокращаются. Рост доходов в 2021 г. составил 5% при годовой инфляции в 8%, рост доходов в 2022 г, 3,5% при годовой инфляции в 11,86%. Средняя ежемесячная выручка на одного пользователя мобильной связи (ARPU) в 2022 г., выросла на 2,6% до 352 руб., в 2021 г. - на 5,5%.

В 2022 г. операторы мобильной связи сократили свои вложения на 17,6%.

Рынок мобильной связи поделен между четырьмя крупными операторами: «Мобильные телесистемы» (32% по абонентам, 34% по выручке), «Мегафон» (29% по абонентам, 26% по выручке), «Вымпелком» (18% по абонентам, 20% по выручке), «Т2 Мобайл» (20% по абонентам, 19% по выручке).

В последние годы налоговые платежи отрасли находились в диапазоне 230-250 млрд руб.