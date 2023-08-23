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Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником

В Москве погиб сотрудник группы «Ланит» Дмитрий Маркушкин и двое несовершеннолетних членов его семьи. Они участвовали в экскурсии по подземным коллекторам, которая трагически закончилась для всех ее участников из-за сильных дождей.

Погиб Дмитрий Маркушкин

В Москве завершилась поисковая операция, связанная с трагедией, произошедшей 20 августа 2023 г. В тот день группа из восьми человек спустилась на экскурсию в московское подземелье и после сильных дождей перестала выходить на связь. Никто из участников группы не выжил.

Среди них был и Дмитрий Маркушкин, долгое время работавший в группу «Ланит» в направлении пиара и маркетинга. Вместе с ним погибли его несовершеннолетние дочь Елизавета и племянник Глеб. Всего погибло трое несовершеннолетних. Также среди погибших - супружеская пара из Санкт-Петербурга, Дмитрий и Елена Фадеевы.

Дмитрию Маркушкину было 47 лет. Он окончил факультет радиотехники МГТУ им. Н. Э. Баумана. Дмитрий работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информатики (ФАПСИ), журнале «Мобильные системы» и в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева, где отвечал за маркетинговые коммуникации.

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Дмитрий Маркушкин

Затем Дмитрий отвечал за взаимодействие со СМИ в системном интеграторе «Энвижн груп», после чего перешел на работу в группу «Ланит», где проработал более 11 лет. Восемь с половиной лет он возглавлял отдел маркетинга и PR группы.

В последние годы Дмитрий работал в департаменте развития «Норбит» - одной из компаний группы «Ланит».

Редакция CNews длительное время работала с Дмитрием Маркушкиным и выражает соболезнования его родным и близким.

Смертельная экскурсия

Экскурсия начиналась на Олимпийском проспекте в районе памятника Федору Толбухину и проходила вдоль коллекторов реки Неглинка. После того, как начался ливень, гид Константин Филиппов, успел связаться со своими коллегами и спросить, есть ли выход на поверхность в районе Трубной площади. Больше он на связь не выходил.

Стоимость билета на экскурсию составляла 9 тыс. руб. В описании к экскурсии сказано, что она отменяется в случае дождей. Почему, несмотря на прогноз синоптиков о предстоящем дожде, экскурсия не была отменена, остается непонятно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим за собой гибель двух и более человек. Правоохранительными органами задержаны организаторы экскурсий руководитель группы диггеров Никита Дубас и гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким.

Еще один подозреваемый гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский объявлен в розыск. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве заявили газете «Аргументы и факты», что само по себе проникновение в подземные коммуникации является незаконным: это могут делать только сотрудники специальных служб.

Игорь Королев

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