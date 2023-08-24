Wildberries поймали на незаконном списании денег с чужих банковских карт. Суд очень заинтересовался

Суд обвинил Wildberries в незаконности списания денег с удаленных из профиля пользователя банковских карт. Площадка занимается этим в «промышленных» масштабах – жалобы поступают из многих российских регионов. Деньги с удаленных карт списываются, если на привязанных к аккаунту картах не хватает денег для оплаты. Вердикт суда однозначен – Wildberries не имеет права проводить такие транзакции.

Wildberries настроила против себя россиян, Роспотребнадзор и суд

Российскую торговую площадку Wildberries обвинили в незаконном списании денег с карт своих пользователей, которые они удалили из своих профилей. Незаконность этих действий официально признал Подольский городской суд, рассмотрев иск к Wildberries от Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Алгоритм работы Wildberries позволяет привязать к профилю банковскую карту для оплаты товара и затем удалить ее, но исчезнет она только из личного кабинета – в базе данных платформы все платежные данные останутся. Если при оплате следующего заказа по другой карте на ней не хватит денег, то нужная сумма спишется с ранее удаленной карты.

Сотрудник редакции CNews убедился в этом на личном опыте. Он предоставил родственнику свою банковскую карту для единоразовой оплаты покупки, после чего удостоверился, что она была удалена из его профиля. Однако через некоторое время Wildberries без предварительных уведомлений списала деньги с этой карты за очередную покупку, поскольку на основной карте родственника оказалось недостаточно средств.

Сотрудник техподдержки торговой площадки заявил, что возможность списывать деньги с удаленных карт без предупреждения ее владельца прописана в правилах маркетплейса. Отмену транзакции Wildberries проводить не стала.

С чего все началось

Роспотребнадзор обратил внимание на действия Wildberries после получения в начале 2023 г. многочисленных жалоб от россиян на действия ООО «Вайлдберриз» (юрлицо Wildberries), касающиеся списания денег с удаленных карт. Как сказано на сайте регулятора, все обращения поступили в его Управление по Тульской области.

Регулятор пишет, что обнаружил упоминание о том, что Wildberries оставляет за собой право списывать деньги с удаленных карт, в правилах площадки. Он увидел в этом несоответствие действующим нормам российского законодательства.

Одна из многочисленных жалоб пользователей

В частности, действия Wildberries, по мнению Роспотребнадзора, нарушают ст. 16 закона «О защите прав потребителей». В ней сказано, что условия, которые предоставляют владельцу агрегатора право на одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий) являются недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя.

Основание для иска

ООО «Вайлдберриз» не входит в список кредитных организаций, в связи с чем не имеет ни морального, ни юридического, ни любого другого права списывать деньги со счетов пользователей без их на то согласия. «Включение в договор условия о праве юридического лица составлять и давать от имени потребителя распоряжения на перечисление денежных средств ущемляет права потребителя», – указано на сайте Роспотребнадзора.

На основании регулятор обратился в суд для обеспечения защиты «неопределенного круга потребителей с целью пресечения противоправной деятельности агрегатора». Подольский горсуд встал на сторону истца и признал описанные в претензии действия Wildberries противоправными.

Россиянам приходится жаловаться на Wildberries в полицию, чтобы вернуть списанные платформой деньги

В решении Подольского городского суда Московской области от 26 июня 2023 г. по гражданскому делу №2-4239/2023 говорится, что суд обязал ответчика прекратить списание денег за товары по данным банковских карт, удаленных из личных кабинетов пользователей, но сохранившихся в базе данных Wildberries.

Wildberries затаилась

На момент выхода материала официальный комментарий Wildberries о решении суда по иску Роспотребназдора отсутствовал. Компания не отреагировала на запрос CNews и не уточнила, почему на площадке в принципе была реализована практика списания средств с удаленных карт, и планирует ли она менять свои правила после решения суда.

Несмотря на то, что вердикт Суда в пользу Роспотребнадзора был вынесен еще в конце июня 2023 г., Wildberries продолжает снимать деньги с удаленных карт, в том числе и за несуществующие покупки. Одна из таких историй была опубликована пользователем портала VC.ru под псевдонимом Max во второй половине августа 2023 г.

Max пожаловался, что с его карты, которую он давно отвязал от своего профиля в Wildberries, сервис списал более 24 тыс. руб. двумя транзакциями. Информации о том, на что были потрачены деньги, пользователь в приложении маркетплейса не нашел, техподдержка вразумительного ответа не дала.

В начале августа 2023 г. портал «Новосибирск онлайн» опубликовал статью, посвященную списаниям Wildberries денег с карт клиентов. В ней упоминается история россиянина, у которого площадка списала средствас ранее удаленной из профиля карты.

«Столкнулся с тем, что не получал товар, на сайте открепил карту оплаты, так как продавец не захотел снять заказ или изменить модель, когда через минуту после заказа я понял, что ошибся, – сообщил изданию пострадавший. Сумма возврата была уже не 50-100, а 300 руб. Более 10% от стоимости товара». «После нескольких недель обнаружил, что с карты у меня списано 300 руб. WB просто вспомнил 90-е и ведет работу по своим правилам. Точнее, никаких правил у них нет», – добавил собеседник издания.

Пострадавший отправил в техподдержку запрос, на что та ответила, что площадка действует в рамках правил. Точно такой же ответ получил ранее и сотрудник редакции CNews, обратившийся с аналогичным вопросом.

Что делать россиянам

Чтобы не стать жертвой правил Wildberries, нужно использовать для оплаты товаров на этой площадке только одну карту. Многие заводят для покупок в интернете отдельный счет во избежание «случайных» списаний.

Также некоторые российские банки позволяют блокировать списание средств с карт – такая опция, к примеру есть в приложении «Сбербанк онлайн». Также в банковских приложениях есть опция полной блокировки интернет-транзакций – при ее активации совершить оплату в интернет-магазине будет невозможно, но и сам интернет-магазин не сможет добраться до денег на ней.

Вернуть уже списанные деньги, как показала практика, можно, но для этого придется приложить немало усилий. У собеседника «Новосибирска онлайн» это получилось, но ему потребовалось обратиться в полицию и подать жалобу в банк.