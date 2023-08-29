Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Платежная система Qiwi заплатила 2,24 млрд руб. за контроль над агентством цифровой рекламы RealWeb. Агентство обладает собственными технологиями управления контекстной и медийной рекламы.

Как Qiwi покупала RealWeb

Платежная система Qiwi раскрыла подробности покупки цифрового маркетингового агентства RealWeb. Сделка состоялась в конце 2022 г., в ходе нее компания приобрела 79% в группе компаний. В течение 2023 г. Qiwi сможет увеличить свою долю до 100%.

Сумма сделки составила 1,77 млрд руб. Таким образом, вся компания оценена в 2,24 млрд руб.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО ИА «РиалВеб», головная структура RealWeb, была создана в 2005 г. По состоянию на 2017 г., по 33,56% в компании владели Максим Виноградов и Василий Лазука (занимал в тот период должность гендиректора), еще 25% владел оффшор с Британских Виргинских островов Advertisng Investments (впоследствии этот пакет перешел к другому оффшору из этой же юрисдикции - Mellville Services).

В числе совладельцев компании, до сделки с Qiwi, также были Надежда и Иван Хмелевские, Олеся Аветисян и Игорь Ивченко. В настоящее время Qiwi владеет 75% в компании, кипрский оффшор Eleonora Holding - 25%. В настоящее время компания находится под управлением УК «Риалвеб», принадлежащей Qiwi.

Чем известна RealWeb

В 2022 г. выручка ИА «Риалвеб» составила 9,3 млрд руб., прибыль до налогообложения - 133 млн руб., чистая прибыль - 116 млн руб.

В группу RealWeb также входят следующие компании: «Новые рекламные технологии», «Де вижен», «Рекламные платформы», «Дейта гоу», «Сфера», «Ваилмобайил» и «Конверсия».

RealWeb - агентство цифрового маркетинга полного цикла. Оказывает услуги по размещению контекстной и медийной рекламы, присутствию в социальных сетях, программированию, CPA-модели и мобильному маркетингу. Клиентами агентства являются более 500 компаний из различных отраслей, включая страхование и финансы, фармацевтика, машиностроение, FMCG, недвижимость и электронная коммерция.

RealWeb разработала технологии «Центра» (маркетплейс рекламной продукции и сервисов), Meta (платформа для анализа данных о рекламных кампаниях, взаимодействующая с десятками внешних баз данных), Garpun (автоматизированная система управления контекстной рекламой).

Разделение бизнеса Qiwi Летом 2023 г. Qiwi одобрила реструктуризацию компанию. Он предполагает выдеение всех российских активов в отдельную структуру, которая отделится от основной компании. В рамках соответствующего процесса в АО «Киви» были переданы доли Qiwi в ее российских структурах, включая «дочки» RealWeb.

Если план будет реализован, Qiwi сможет вернутся на американскую биржу Nasdaq (она приостановила торги акциями Qiwi после начала специальной военной операции России на Украине). У RealWeb также есть дочерние предприятия в Латвии и Армении.

«Билайн» и МТС на рынке интернет-рекламы

Телекоммуникационные компании в последнее время также покупали системы интернет-рекламы. Так, группа Veon в 2021 г. приобрела 67% долю в компании ОТМ за $16 млн. Впоследствии Veon передала свой пакет в ОТМ своей российской «дочки» - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), которая нарастила долю в OTM до 100%. «Мобильные телесистемы» (МТС) приобрели 67% долю в рекламной платформе Buzzoola за 371 млн руб., а также компанию Segmento.