Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог

В середине осени 2023 г. порог беспошлинного ввоза может быть снижен в пять раз – с 1000 евро до 200. Его превышение грозит россиянам уплатой 15-процентных пошлин с каждого заказа. AliExpress привлекает покупателей широким ассортиментом и невысокими ценами. Эксперты уверены, что новые правила могут не только убить трансграничную торговлю, но и вызвать дефицит в российской рознице.

Непопулярная инициатива властей

Жители России проголосовали против пятикратного понижения порога беспошлинного ввоза товаров в Россию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Около 42% граждан страны не сомневаются, что такая мера негативно отразится на них, поскольку чем ниже порог, тем меньше товаров они смогут купить за границей, например, на китайской площадке AliExpress, по более выгодной цене, чем в России.

На момент выхода материал беспошлинный порог составлял 1000 евро (103,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 августа 2023 г.) – как сообщал CNews, он был установлен в конце марта 2022 г., когда вся страна начала ощущать на себе первые последствия экономической блокады со стороны других государств, вызванной событиями 24 февраля 2022 г.

До марта 2022 г. порог составлял 200 евро (20,7 тыс. руб.), и с 1 октября 2023 г. он должен вновь вернуться к этому уровню. Но с учетом того, что за последние полтора года из страны ушло множество брендов, и их товары теперь не купить в «белой» рознице, многие россияне существенно нарастили объемы своих закупок за рубежом. Превышение порога грозит дополнительными расходами в виде уплаты таможенных пошлин в размере 15% от суммы заказа.

Фото: ФНС России Россиян опять хотят заставить переплачивать за необходимые им товары, которые не купить в России

42% россиян видят только негативные последствия в снижении порога беспошлинного ввоза. При этом почти столько же, 38%, полагают, что превращение 1000 евро в 200 евро лично на них никак не отразится. Примечательно, что такое мнение высказывают взрослые сформировавшиеся россияне – опрос проводил ВЦИОМ в июле 2023 г., спустя полтора года после начала всем известных событий, и только среди россиян старше 18 лет.

Власти на распутье

Повышение порога беспошлинного ввоза с 200 до 1000 евро, случившееся в марте 2022 г., первоначально действовало до 1 октября 2022 г., но позже сроки окончания «акции» были сдвинуты на год вперед. На конец августа 2023 г. российские власти еще не пришли к единому мнению о необходимости снижения порога в пять раз.

Другими словами, пока еще сохраняется вероятность, что нынешние условия беспошлинного ввоза будут действовать и после «дня икс», но как долго – предположить невозможно. Не исключается и вероятность снижения порога не в пять раз а, к примеру, в два или три, а, может, и в десять – несколько лет назад власти вполне всерьез рассматривали такую инициативу.

Что думают россияне

Покупка товаров на иностранных торговых площадках была популярным в России явлением и до 24 февраля 2022 г. На июль 2023 г. за рубежом, не выходя из дома, закупаются 47% россиян, согласно данным ВЦИОМа, и основная тому причина – умение считать свои деньги, присущее гражданам России, чьи реальные доходы постепенно сокращаются еще с марта 2020 г., когда всю страну принудительно перевели на самоизоляцию из-за коронавируса.

Согласно результатам опроса, 70% россиян покупают товары за рубежом именно из-за более низкой цены, потому что не нужно переплачивать за наценку российских ритейлеров. 45% респондентов отметили, что на зарубежных площадках шире ассортимент, а 45% заявили, что нужных им товаров вовсе нет в российской рознице.

Если власти все же пойдут на ухудшение условий, то 18% россиян сократят количество покупок на зарубежных площадках, а 15% и вовсе перестанут заказывать товары из-за границы. По подсчетам собеседников издания, возвращение к порогу на уровне 200 евро приведет к сокращению трансграничной онлайн-торговли на 30-35%.

Сейчас на такую торговлю приходится около 3% электронной коммерции в России, по подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По итогам первой половины 2023 г. объемы трансграничной торговли составили 76 млрд руб.

Порог ниже – цены выше

Еще одним следствием снижения порога беспошлинного ввоза, безусловно, станет рост цен на товары на российских маркетплейсах. Многие продавцы заказывают товары из-за рубежа для последующей перепродажи, а россияне покупают у них из-за нежелания самостоятельно пользоваться зарубежными площадками и ждать свои посылки неделями. Продавцы, превысившие лимит, понесут дополнительные расходы и захотят компенсировать их за счет покупателей.

Представители Ozon заявили изданию, что повышение порога 1000 евро весной 2022 г. позволило сдержать рост цен. Также они обратили внимание, что это позволило «поддержать необходимый уровень товарооборота». По их мнению, на фоне прекративших свой рост реальных доходов населения дополнительная нагрузка в виде снижения лимита беспошлинного ввода может привести к снижению покупательской способности.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров видит в трансграничной торговле спасение от дефицита, который мог бы захлестнуть российскую розницу из-за ухода из страны десятков брендов. «Пока рано говорить, что ассортимент удалось полностью восполнить за счет параллельного импорта», – сказал он «Коммерсанту».

В «Яндекс маркете» разделяют эту точку зрения. Представители сервиса сообщили изданию, что снижение порога беспошлинного ввоза товаров отразится на «насыщении российского рынка товарами и их доступности». В «Почте России» и вовсе уверены, что если власти опять закрутят гайки, то некоторые виды товаров могут стать дефицитом.

20 евро вместо 200

Российские власти на протяжении последних 10 лет то снижают, то повышают порог беспошлинного ввоза. Ранние инициативы Правительства в этом вопросе уже утратили актуальность, поэтому наиболее интересным в этом плане является период с 2018 по 2022 гг.

Так, в феврале 2018 г. бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости снижения порога с тогдашних 1000 евро до 500 евро с января 2019 г., а с января 2020 г. – до 200 евро.

В итоге этот план был реализован в полной мере, но власти решили не останавливаться на этом. В декабре 2019 г. был дан старт обсуждению вопроса снижения порога всего-навсего до 20 евро (2065 руб. по курсу на 29 августа 2023 г.). Однако до реализации задумки, которая моментально лишила бы всех россиян возможности сэкономить при заказе товаров из других стран, в том числе электроники, дело так и не дошло. На момент выхода материала не было известно, что именно помешало властям пойти на такие меры.