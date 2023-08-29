Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга

«Смарт» идет в суд

Как выяснил CNews, совладелец группы «Аквариус» - «Смарт текнолоджис» обратился в суд за признанием банкротом ИТ-компанию АО «Юнис лабс солюшинз».

Согласно картотеке Арбитражных судов Москвы, был подан 21 августа 2023 г. Представители «Аквариуса» и «Смарт текнолоджис» не ответили на вопрос CNews о причинах обращения в суд для признания «Юнис лабс солюшинз» банкротом.

Возможную причину иска можно определить по предыдущим судебным делам. Судя по картотеке, «Смарт текнолоджис» уже обращалось в суд, чтобы взыскать с «Юнис лабс солюшинз» $26,6 тыс. и неустойку в размере $6,7 тыс.

Причина иска

«ООО «Смарт Текнолоджис» являлось субподрядчиком АО «Юнис лабс солюшинз», услуги ООО «Смарт текнолоджис» были оплачены в объеме фактически исполненных работ», — рассказал CNews юрист компании «Юнис лабс солюшинз». Он отметил, что исполнительные документы в адрес компании не поступали и сейчас «Юнис лабс солюшинз» продолжает исполнять свои обязательства перед контрагентами. «Компании находятся в процессе переговоров по урегулированию спорной ситуации», — заключил представитель ИТ-компании.

Суд в октябре 2022 г. постановил взыскать с «Юнис лабс солюшинз» $26,6 тыс. основного долга и $1,3 тыс. в виде процентов. В ноябре ответчик подал апелляцию, которая не была удовлетворена. Отметим, что в октябре 2022 г. курс доллара примерно составлял 61,5 руб. Поэтому сумма долга в рублях составляла всего 1,7 млн руб. Однако теперь из-за взлетевшего курса доллара (на 20 августа 2023 г. он достиг 95,5 руб. за доллар) сумма долга выросла до 2,7 млн руб.

Позиция «Юнис лабс солюшинз»

«ООО «Смарт Текнолоджис» являлось субподрядчиком АО «Юнис лабс солюшинз», услуги ООО «Смарт текнолоджис» были оплачены в объеме фактически исполненных работ», — заявил CNews юрист компании «Юнис лабс солюшинз».

Он отметил, что исполнительные документы в адрес компании не поступали, и сейчас «Юнис лабс солюшинз» продолжает исполнять свои обязательства перед контрагентами. «Компании находятся в процессе переговоров по урегулированию спорной ситуации», — заключил представитель разработчика.

Чем занимается должник

По данным на официальном сайте компании, «Юнис лабс» занимается ИТ-консалтингом, автоматизацией бизнес процессов, разработкой и внедрением ПО, интеграцией приложений и прочее. Организация реализовала «сотни проектов» для госорганов, компаний из области телекома, банковской сферы и других.

Согласно базе «Контур.фокус», АО «Юнис лабс солюшинз» зарегистрировано 13 мая 2009 г. в Москве. Гендиректором компании выступает Кирилл Ахтырченко. Учредители ее скрыты. Компания работает в убыток. По результатам 2022 г. выручка «Юнис лабс солюшинз» составила 175,6 млн руб. при чистом убытке в 29,8 млн руб., следует из базы. В компании по данным ФНС в 2022 г. работало 75 человек. При этом ИТ-компания немало заработала на госконтрактах. В базе имеется информация о 120 контрактах на общую сумму 3,9 млрд руб. Но последний из них был заключен в конце 2021 г. (развитие программно-технического комплекса для Пенсионного фонда за 9,9 млн руб.).