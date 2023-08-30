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Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».

12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».

С докладами выступят:

Виктория Шуваева, руководитель проектного отдела дирекции по персоналу, Объединенная компания «Русал»;
Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;
Татьяна Конева, директор по персоналу, Hoff;
Ольга Ямникова, руководитель группы по кадровому администрированию, «ПСБ Лизинг»;
Представитель компании «1С-Битрикс».

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции цифровизации HR в России

Цифровые инструменты организации удаленной и гибридной работы. Переход на КЭДО. Цифровые инструменты подбора персонала. Кадровое планирование и учет. Цифровые платформы для обучения и развития. Оценка персонала и планирование карьеры. Внутренние коммуникации как инструмент формирования корпоративной культуры. Инструменты мотивации сотрудников и подразделений. Цифровое управление процессом разработки ПО.

Технологии для HR-подразделений

. Портальные решения получают второе дыхание. Low-code платформы как инструмент быстрой настройки кадровых бизнес-процессов. Автоматизация подготовки кадровых документов. Какие задачи можно передать роботам? Чем боты помогут HR-службе? Личный кабинет сотрудника. Какие документы можно перевести в цифру? OCR-технологии в кадровом делопроизводстве.

Практика цифровизации HR

. Как движется импортозамещение SAP SF? Как выбрать отечественный аналог популярного западного ПО? Как определить ключевые направления цифровизации и подсчитать ее эффективность? Цифровой офис: опыт создания. Облачные решения для HR-службы. Электронная подпись для сотрудников. Автоматизация организационных изменений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена

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