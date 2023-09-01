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«Связной» объявил сотрудникам, что не может платить зарплату

Руководство сети «Связной» сообщило сотрудникам, что не может вовремя выплачивать заработную плату. Шансы получить свои деньги у людей есть, но ждать, скорее всего, придется месяцами.

Письмо сотрудникам

Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, разослала сотрудникам письмо с сообщением о том, что не может вовремя выплачивать заработную плату. С письмом ознакомились «Ведомости».

Задержки с выплатами зарплат начались с весны 2023 г., а увольняемым сотрудникам с июля 2023 г. не выплачивают компенсацию. В письме руководство компании объяснило это блокировкой банковских счетов компании со стороны судебных приставов.

«В настоящее время ввиду закрытия салонов компании и отсутствия необходимой денежной выручки от ведения предпринимательской деятельности на банковских счетах ООО «Сеть Связной» отсутствуют денежные средства в размере, позволяющем провести своевременный расчет с сотрудниками компании», — следует из письма.

Банкротство

В феврале 2023 г. стало известно о планах «Связного» инициировать собственное банкротство. Долг компании превысил 15 млрд руб. Среди кредиторов компании присутствуют Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ факторинг», «Вымпелком», как писал CNews.

Более сотни физлиц присоединилось к делу о банкротстве с весны 2023 г. Это следует из опубликованных определений картотеки арбитражных судов, с которыми ознакомились «Ведомости».

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Фото: Связной
Сотрудникам «Связного» задерживают зарплату и не выплачивают компенсацию при увольнении

Истцы рассчитывают на включение задолженности перед ними на суммы от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в реестр требований кредиторов должника. Однако ни в одном из опубликованных на сайте определений не указана точная причина обращения физлиц в суд.

По закону о банкротстве все долги по зарплате должен был выявить арбитражный управляющий и включить в реестр автоматически. Отдельного предъявления этих требований в суд самими работниками не требуется, сказал изданию старший партнер и управляющий офисами компании Vinder Law Office в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге Артем Горюнов.

Возможно, требования, поступающие в суд от физических лиц, будучи, по сути, зарплатными, формально основаны не на трудовых договорах, а на иных договорах (например, подряда), которые компания заключала с работниками в статусе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, допустил он.

Шансы сотрудников

Судя по определению о введении наблюдения, имущество «Связного» составляет 66 млрд руб., указывает партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская. Именно поэтому долг перед сотрудниками, скорее всего, будет погашен в полном объеме, допустила она в комментарии «Ведомостям».

В реестре кредиторов требования сотрудников относятся ко второй очереди, а требования бизнес-кредиторов — к третьей очереди, поэтому требования сотрудников имеют приоритет, объясняет Малинская. С тем, что сотрудники могут рассчитывать на выплаты согласна руководитель практики банкротства, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар.

У тех работников, долги перед которыми возникли после марта 2023 г., шансы получить выплаты больше. Их требования будут отнесены к текущим платежам, которые погашаются в первоочередном порядке, отмечает Горюнов. А работникам, устроенным как ИП и самозанятые, целесообразно подать заявления непосредственно в суд (как, видимо, уже и делают сотни людей), указывает он.

Менее оптимистичный прогноз дал другой собеседник издания. Сейчас большинство точек не работает, поэтому негде брать деньги и платить зарплату сотрудникам не представляется возможным как минимум в последние несколько месяцев, аргументировал он.

Проблемы у «Связного»

Мировые производители техники прекратили поставки своих товаров в Россию в 2022 г. Это и стало последним ударом для ритейлера, сеть не смогла выполнить поставки техники по договорам заключенным еще в 2021 г. В июле 2022 г. на «Связной» начали сыпаться иски за невыполнение обязательств. За 2022 г. «Связной» закрыл 412 салонов. На конец 2022 г. у «Связного» осталось 2,6 тыс. магазинов в России.

В исковом заявлении «Связного» к дистрибутору Merlion компания указала, что «не может вести дальнейшую коммерческую деятельность, а финансовые показатели упали до критических», писал CNews в январе 2023 г.

Анна Любавина

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