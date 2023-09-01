Власти отменили драконовские требования к ИТ-ипотеке. Чтобы ее получить, больше не нужно зарабатывать сотни тысяч

Власти упростили правила получения льготной ИТ-ипотеки – отменено требование о минимальной зарплате. Если раньше потенциальный заемщик должен был получать не менее 70 тыс. руб. в месяц в деревнях и селах и от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках, то теперь это условие утратило силу. Нововведение касается ИТ-шников в возрасте от 18 до 36 лет – всем, кто старше, по-прежнему придется предоставлять банку справки о высокой зарплате.

Денег не надо

В России изменились правила предоставления льготной ипотеки сотрудникам аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Новые коррективы, внесенные российским Правительством, исключают из списка требований высокую заработную плату.

Если еще вчера программисту из российской провинции нужно было зарабатывать минимум 70 тыс. руб. в месяц, чтобы иметь право претендовать на льготную ипотеку, то теперь это условие упразднено.

Нововведение, сообщили в Правительстве России, даст возможность «еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях».

Дорогу молодым

Нововведение Правительства России касается исключительно молодых ИТ-специалистов. Получить льготную ипотеку, не зарабатывая десятки тысяч рублей в месяц, могут лишь россияне, не достигшие 36-летнего возраста.

Фото: FreePik Стать владельцем дома или квартиры в России стало немного проще

Сама по себе льготная ипотека для ИТ-шников появилась весной 2022 г. Уже тогда был сформирован набор требований к потенциальному заемщику, которые со временем постепенно смягчались. Например, поначалу ставка по такой ипотеке составляла 5% годовых, но некоторые банки к лету 2022 г. по своему решению начали снижать ее до 3%, 2%, а в некоторых случаях и вовсе до 1% годовых.

На начальном этапе российские ИТ-специалисты, намеренные получить льготную ипотеку, должны были зарабатывать от 100 тыс. руб., проживая в небольших селах и городах до 1 млн жителей. Зарплата прописанных в городах-миллионниках должна была составлять не меньше 150 тыс.

В октябре 2022 г., как сообщал CNews, минимальный уровень зарплаты для тех, кто проживает за пределами городов-миллионников, был снижен до 70 тыс. руб., для всех остальных, кроме жителей Москвы – до 120 тыс. руб. Столичным ИТ-шникам по-прежнему нужно было зарабатывать от 150 тыс. руб. в месяц.

С учетом современных российских реалий рассчитывать даже на 70 тыс. руб. в месяц, проживая, например, в селе на 1000 человек, крайне сложно. В этом плане может помочь только удаленная работа, но журналист CNews в конце августа 2023 г. убедился, что в небольших деревнях до сих пор нет даже сотовых сетей второго поколения (2G), не говоря уже о 4G, хотя карты покрытия операторов связи говорят об обратном.

Подозрительно быстрое решение

О том, что власти планируют полностью отменить требование к минимальной зарплате ИТ-шника для получения льготной ипотеки, стало известно в середине апреля 2023 г. Таким образом. С момента первых обсуждений этой идеи и до ее принятия прошло около четырех с половиной месяцев.

За это время предложение претерпело некоторые изменения. Так, первоначально Правительство хотело ввести послабления исключительно для тех, кому еще не исполнилось 30 лет, теперь же предельный возраст подняли до 36 лет. Связано ли это с недавним повышением призывного возраста (с 27 до 30 лет), а также новыми сроками пребывания военнообязанных в запасе, остается неизвестным.

Согласно действующим правилам, на льготную ипотеку могут рассчитывать ИТ-специалисты обоих полов в возрасте от 18 до 50 лет. Первоначально такая возможность предоставлялась ИТ-шникам от 22 до 44 лет.

Не все так просто

Для того, чтобы купить квартиру или дом в ипотеку с минимальной процентной ставкой, недостаточно просто быть ИТ-шником по образованию и работать в этой сфере. Нужно работать исключительно в ИТ-компании, имеющей аккредитацию Минцифры, а при увольнении из нее перейти на работу в другую ИТ-компанию с аккредитацией. Вот только списки таких организаций регулярно пересматриваются, после чего проводятся массовые чистки.

Также существует верхний лимит суммы, которую можно взять в льготную ИТ-ипотеку – не более 18 млн руб. для городов-миллионников и не более 9 млн руб. для деревень, сел, ПГТ и небольших городов. Получить такую ипотеку, не имея ни рубля в запасе, тоже не выйдет – нужно иметь в закромах как минимум 15% от суммы, которую планируется взять в долг у банка – она пойдет в качестве первоначального взноса.

Мнение отрасли

Представители российской ИТ-сферы выступили с поддержкой новых условий. Свое одобрение инициативы властей по упрощению правил получения ИТ-ипотеки выразил Федор Чернов, руководитель отдела развития российского корпоративного мессенджера Compass. «Инициатива, безусловно, хорошая и правильная. Чем меньше у молодых инженеров барьеров на пути к приобретению собственного жилья, тем лучше и для самих специалистов, и для российской ИТ-отрасли», – заявил он CNews.

Впрочем, по его мнению, одной только отмены требований к минимальной зарплаты все же не достаточно. «Не все препятствия сняты. В требованиях льготной ипотеки сохраняется пункт о наличии диплома профильного образования. В современных реалиях у 8 из 10 качественных специалистов диплома нет», – подчеркнул Федор Чернов.

«Идеальным шагом видится поддержка сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, независимо от их диплома. Это позволит позаботиться обо всех специалистах», – резюмировал он.