Власти отказались от миллиардного проекта по выводу мировых судей в онлайн

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» прекращено финансирование мероприятия по подключению участков мировых судей с целью организации приема исковых заявлений в электронном виде и участия в заседаниях посредством ВКС. Общий бюджет проекта составляет 7,7 млрд руб.

Прекращение финансирования программы подключения мировых судов

Из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» исключено дальнейшее финансирование мероприятие по обеспечению информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры участков мировых судей. Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews.

До сих пор планировалось, что федеральный бюджет выделит на соответствующие цели 7,71 млрд руб. Средства должны были распределяться путем межбюджетных трансферов регионам.

Из обновленной версии документа следует, что в 2021 г. на указанные цели было выделено 1,39 млрд руб. (13% от общей суммы). На дальнейший период финансирования не предусмотрено. Куратором мероприятия является Минцифры. CNews ожидает ответы ведомства на свои вопросы о судьбе данного проекта.

Для чего мировым судам нужна ИКТ-инфраструктура

ИКТ-инфраструктура мировых судей необходима для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

Ожидалось, что в 2021 г. должно быть обеспечено защищенное подключение на всех участках мировых судей, заявленных властями регионов, к Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие»), а также организация защищенного межведомственного электронного взаимодействия. На 2022-2024 гг. было запланировано формирование и обеспечение функционирования ИКТ-инфраструктуры на участках мировых судей.

Как нужно подключать мировые суды к ГАС «Правосудие»

В 2021 г. Минцифры утвердило требования к защищенному подключению участков мировых судей. Для этого необходимо создать защищенную сеть между объектами размещения судебных участков мировых судей (ОРСУМС) и органом исполнительной власти субъекта федерации, осуществляющего организационное обеспечение судебных участков мировых судей (ООДМС).

Также должна быть создана защищенная сеть между ООДМС и центром обработки данных ГАС «Правосудие». ОРСУМС и ООДМС должны подключаться по волоконно-оптическим каналам связи. При этом должно использоваться оборудование, обеспечивающее криптографическую защиту информации при ее передачи по незащищенным каналам связи.

Развитие ГАС «Правосудие»

Развитие ГАС «Правосудие» и суперсервиса «Правосудие онлайн» включено в состав другого федерального проекта нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Цифровое государственное управление». На соответствующие цели в период до 2024 г. предполагаются затраты в размере 2,34 млрд руб. За реализацию проекта отвечает Судебный департамент при Верховном суде.