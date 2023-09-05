Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок

Российская ИТ-сфера ведет переговоры с властями о послаблениях в балльной системе признания электроники российской. С 2024 г. она не будет считаться таковой при наличии внутри нее печатных плат иностранного производства, но российские поставщики таких плат способны удовлетворить лишь 10% потребностей рынка. Если послаблений не будет, вендорам грозят массовые проблемы с госзакупками.

Чем проще, тем лучше

Российские производители электроники боятся новых правил балльной системы по признанию той или иной техники российской. Как пишет «Коммерсант», они хотят, чтобы в систему были внесены послабления, потому что российская промышленность пока не готова к нововведениям.

В частности, чтобы то или иное устройство имело шанс быть признанным российским, внутри него должны использоваться исключительно печатные платы отечественного производства. Если таковых нет, то нет и статуса, а также места в реестре отечественной электроники Минпромторга, а это сразу закрывает вендору доступ к госзакупкам.

Подталкивать государство к смягчению балльной системы начали очень крупные отечественные вендоры, притом не по одному, а сообща. Так, в начале сентября 2023 г. состоялось масштабное совещание Минцифры с представителями компаний «Байкал электроникс» (разработчик процессоров «Байкал»), «Аквариус» и Yadro (серверы, СХД, ПК), МЦСТ (процессоры Эльбрус») и ряда других. В мероприятии также участвовали сотрудники компании F+ Tech и АНО «Вычислительная техника».

Что обсуждалось на совещании

Основная повестка мероприятия, прошедшего 4 сентября 2023 г. (факт его проведения изданию подтвердило Минцифры) – это постоянно усложняющиеся условия признания электроники российской. Сделано это специально, чтобы стимулировать производителей разрабатывать и выпускать свою продукцию на территории России и как можно меньше задействовать в этом процессе иностранные компании. Это означает, что с течением времени минимальное количество баллов растет, как и сложность их получения.

Фото: Минобрнауки России Новые требования властей влекут за собой новые проблемы для бизнеса

Все это прописано в постановлении Правительства России №719 от от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Документ в деталях описывает балльную систему, определяющая степень «российскости» той или иной продукции, включая электронику.

Вероятность внесения послаблений в балльную систему есть, и она сравнительно велика, потому что данное постановление – едва ли не рекордсмен по количеству внесенных в него правок. За восемь лет своего существования документ претерпел несколько десятков изменений.

Что беспокоит отрасль

Компании, участвовавшие в совещании с Минцифры, очень опасаются того, что с 2024 г. в российской электронике, чтобы ее признали таковой, больше нельзя будет использовать даже китайские печатные платы, хотя КНР к санкциям против России не примыкала. В частности, это очень беспокоит компании «Аквариус» и Yadro, утверждает неназванный источник «Коммерсанта».

По его словам, свою встревоженность надвигающимися изменениями компании объясняют тем, что российские печатные платы, в отличие от китайских – это дефицит. В настоящее время на рынке их недостаточно.

Если же новые требования вступят в силу раньше, чем российские вендоры успеют нарастить объемы выпуска печатных плат, то компании, выпускающие электронику, столкнутся с проблемами с госзакупками. Этого они не хотят, что и вынуждает их просить Минцифры о послаблениях.

«Когда разрабатывалась и внедрялась балльная система, мы подчеркивали, что ежегодный проходной балл должен определяться и корректироваться исходя из уровня развития отрасли, ее достижений и возможностей, – сообщила CNews Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника». – Принимать решения о необходимости корректировки балльной системы можно после того, как будет проанализирована текущая ситуация как относительно разработчиков конечных устройств и тех операций, которые они уже благополучно освоили, и элементов, которые они применяют для набора баллов, так и возможностей тех предприятий, которые являются их контрагентами и обеспечивают повышение уровня технологической независимости: производителей печатных плат, модулей, или процессоров и т.д.».

«Всегда будут компании – лидеры по освоению технологических операций, на которых отрасль должна равняться, но проходной балл должен определяться исходя из принципа золотой середины, поскольку у участников производственной кооперации, выполнявшей производственные операции для компании с максимальным баллом, может быть недостаточно мощностей для других производителей, что может создать монополию на рынке, – добавила Светлана Легостаева. – В настоящий момент Минпромторг производит сбор и анализ соответствующих данных, на основании которого можно будет оценить реальную ситуацию и понять необходимость корректировки. Существенная часть производителей уже предоставили информацию и, надеюсь, что в ближайшее время можно будет делать выводы и предложения по требованиям следующего года».

Себе, но не другим

Пока одни компании, над которыми нависла реальная угроза получить массу проблем для своего бизнеса, хотят упрощения балльной системы, другие высказывают прямо противоположное мнение. С Yadro и «Аквариусом» категорически не согласна компания F+ Tech, производитель различной электроники, в апреле 2023 г. анонсировавшая, как сообщал CNews, планшеты и смартфоны под собственным брендом на базе ОС «Аврора».

«Наша позиция: никому не делать поблажек, – безапелляционно заявил изданию СЕО F+ Tech Михаил Волков. – F+ tech технологически готов к наращиванию локализации продуктов, использованию российских компонентов и соответствию требованиям, которые вступают в силу с 1 января 2024 г».

Но в реальности российские производители печатных плат в настоящее время не в состоянии закрыть даже пятую часть потребностей отечественного рынка. В лучшем случае они смогут обеспечить лишь 10% от необходимого объема печатных плат, и это статистика «из первых уст». Об этом изданию открыто заявил Владимир Семенов, глава Консорциума производителей печатных плат, в числе участников которого – компании «Резонит», «Технотех» и GS Group подчеркивает, что сейчас производители плат способны удовлетворить не больше 10% потребностей гражданского сектора.

«Заказчики должны понимать, что для освоения новой номенклатуры и объемов, в которых они заинтересованы, необходимы дополнительные мощности и комфортная инвестиционная среда. В моменте мы не можем этого сделать», – подчеркнул Cеменов.

Все придет со временем

Российские производители электроники не только ищут российских поставщиков печатных плат, но и стремятся запустить собственный конвейер. В этом направлении идет компания «Бештау электроникс» – производитель мониторов, компьютеров и периферии. Первую очередь производства печатных плат компания намерена организовать весной 2024 г., сообщили в компании изданию.

Холдинг GS Group тоже намерен выпускать печатные платы – сейчас он ищет пути закупки необходимого оборудования, утверждают источники «Коммерсанта» в ИТ-сфере. Ранее CNews писал о стремлении холдинга наладить выпуск подложек для процессоров и построить завод по контрактному производству смартфонов.