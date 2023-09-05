SAP отключает российских клиентов от техподдержки

SAP начала рассылать своим клиентам в России уведомления о скором прекращении технической поддержки. Эти услуги она перестанет предоставлять до конца 2023 г. Вариантов решения проблемы два – начать переход на российские аналоги систем SAP или заключить контракт на техподдержку с отечественной компанией – в стране уже есть организации, занимающиеся поддержкой решений SAP. Одну из них основали бывшие сотрудники российского офиса SAP.

Спустя полтора года

Немецкая компания SAP, разработчик систем управления предприятием (ERP) и различного рода бизнес-программ, начала уведомлять своих пока еще оставшихся российских партнеров и клиентов о прекращении технической поддержки. По информации «Коммерсанта», отлучением от техподдержки она будет заниматься вплоть до 31 декабря 2023 г.

Несмотря на то, что SAP объявила о своем уходе из России еще в начале марта 2022 г., в числе первых отреагировав на события 24 февраля 2022 г., в России все еще насчитывается очень много компаний пользуются ее услугами, в том числе и технической поддержкой. Например, всего за сутки письмо с уведомлением о прекращении поддержки получили около 100 ее клиентов.

Единственное исключение, которое SAP сделает для России – это использование ее облачных сервисов. Ими можно будет пользоваться вплоть до истечения сроков, указанных в договорах, о продлении которых речи нет.

То, что SAP рано или поздно оставит россиян без техподдержки, было ожидаемо, поскольку еще в конце 2022 г. появилась информация о ее готовности сделать этот шаг 1 января 2023 г. Тогда SAP оперативно распространила опровержение, но, как предполагали многие аналитики, отключение поддержки после этого стало вопросом времени.

Локализация техподдержки

SAP – это один из крупнейших игроков на мировом рынке ERP-систем. В России до 24 февраля 2022 г. компания занимала 60% этой области, но по прошествии полутора лет все больше отечественных компаний отказываются от ее решений. К марту 2023 г. ее потери от ухода из России достигли 400 млн евро.

Это один из способов избавиться от зависимости от повернувшихся спиной немцев. Второй, при невозможности перевести инфраструктуру компанию на другую ERP-систему – это локализация техподдержки, то есть заключение договора с российской компанией, которая продолжила бы поддерживать работу систем SAP без участия самой SAP.

В России есть пример подобных компаний – 5 декабря 2022 г. в Санкт-Петербурге силами бывших сотрудников SAP Владимира Кошелева и Павла Даверилина была основана фирма «Лаб СП» для поддержки программной продукции SAP. В марте 2023 г., как сообщал CNews, к коллективу «Лаб СП» примкнул и Андрей Филатов, в недавнем прошлом руководивший российским представительством SAP – он занимал эту должность с 2019 г.

По итогам декабря 2022 г. выручка «Лаб СП», уставный капитал которой составляет 10 тыс. руб., достигла 1,1 млн руб. при чистой прибыли 930 тыс. руб. (данные «Контур.фокус»). Статистика за первое полугодие 2023 г. на момент выпуска материала отсутствовала.

Импортозамещение как нельзя кстати

Отказ от ERP-систем иностранной разработки, в том числе и продукции SAP, в пользу отечественного ПО – это наиболее распространенный способ избавления от зависимости от западного софта. Например, в начале августа 2023 г. CNews писал о начавшемся масштабном переходе с программ SAP на российские аналоги в государственном элекросетевом холдинге «Россети».

Процесс этот весьма неторопливый, поскольку на начало августа 2023 г. «Россети» были в самом начале этого пути и занимались поиском подрядчика, который проектирует для них импортонезависимую информсистему. Начальная цена контракта составила 403 млн руб.

Первый этап отказа от SAP в пользу своей собственной инфосистемы растянется до 31 августа 2024 г. За это время исполнитель должен будет провести анализ действующей системы выбрать конфигурацию замещающего решения, спроектировать ее и сформировать ТЗ для будущего внедрения нового ПО.

Еще один яркий пример отказа от софта SAP – это импортозамещение в аэропорту «Пулково», но здесь все развивается по немного иному сценарию. В этом случае цель более ясна – продукция SAP меняется на аналогичные решения российской компании «1С». «Пулково» опубликовал тендер в середине августа 2023 г., начальная цена по которому составила около 386 млн руб. Выполнить все работы необходимо до апреля 2025 г.

Однако в два счета отказаться от софта SAP в пользу отечественных аналогов у российских компаний не получится, заявил изданию президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Он отметил, что задача эта вполне выполнимая, но при этом достаточно сложная, добавив, что видит в качестве альтернативы продукции SAP наработки компании «1С» и группы компаний «Ланит».

Собеседник «Коммерсанта» на российском ИТ-рынке рассказал, что в России разработки SAP используются, в основном, в качестве центральных систем, обеспечивающих «базовые потребности предприятия». «Ключевой риск перехода с них – фактически полная остановка работы», – заявил он, сделав акцент на том, что в России, по его словам, пока нет ни единого полноценного аналога софту SAP.