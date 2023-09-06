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Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon

У инвесторов неожиданно пропал интерес к ценным бумагам Veon: на Nasdaq и Euronext значительно сократились объемы торгов акциями компании, а брокеры стали произвольно отклонять заявки на покупку ценных бумаг. Veon напоминает, что компания не является объектом санкций.

Обращение гендиректора Veon к инвесторам

Телекоммуникационная группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») выразила обеспокоенность падением интереса инвесторов к ее биржевым бумагам. Об этом говорится в письме инвесторам, направленным гендиректором группы Кааном Терзиоглу (Kaan Terzioglu, письмо опубликовано на сайте Veon).

Беспокойство компании вызывает необычно низкий объем торгов ее акциями сразу на двух площадках – американской Nasdaq и голландской Euronext. Кроме того, Терзиоглу указывает, что ряд брокеров в произвольном порядке стал отклонять заявки на покупку ее акций.

Падение объемов торгов на Nasdaq и Euronext

Как отмечает агентство «Интерфакс», на Nasdaq объем торгов акциями Veon 1 сентября составил 7,7 тыс. штук ($125 тыс. в денежном выражении). При этом за последние несколько месяцев средний суточный объем торговли составлял 31,3 тыс. штук.

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Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
На биржах Nasdaq и Euronext значительно сократились объемы торгов акциями Veon

На Euronext 4 сентября объем торгов составил 1,7 тыс. акций. Тогда как средний недельный показатель составлял 5,27 тыс. штук, полугодовой – 254,5 тыс. штук.

В Veon настаивают, что не являются объектом санкций

Терзиоглу напомним, что Veon не является объектом санкций, введенных США, Евросоюзом и Великобританией. Более того, за последние полтора года компания получила различные регуляторные разрешения от властей указанных стран.

Также Управление по контролю за иностранным активами Министерства финансов США дважды (в ноябре 2022 г. и в январе 2023 г.) выдавало лицензии, позволяющие американским резидентам инвестировать в ценные бумаги и долговые расписки Veon, выпущенные до 6 июня 2022 г.

Также в компании напоминают, что у компании нет контролирующего акционера, большинство ее совета директоров состоит из независимых директоров, и в настоящее время Veon находится в процессе продажи «Вымпелком».

Покупателем «Вымпелкома» должен стать топ-менеджмент компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки должна составить 130 млрд руб. Большая часть указанных средств будет выплачена путем принятия «Вымпелкомом» задолженности Veon.

Сделка получила одобрение регулирующих органов России и Великобритании. При этом в России правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обязала «Вымпелком» произвести расчеты в держателями евробондов Veon, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

Санкции против владельцев Veon

Основной акционер Veon – инвестиционная компания LetterOne, созданная в 2013 г. основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Также крупным акционером LetterOne является Петр Авен, который долгое время возглавлял «Альфа-банк» (входит в «Альфа-групп»). Сейчас LetterOne владеет 47,9% акций Veon. Еще 8,3% акций Veon в интересах LetterOne владеет голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor.

Весной 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Евросооюз и Великобритания наложили санкции на Фридмана, Авена, Кузьмичева и Хана. Летом 2023 г. аналогичное решение приняли и власти США.

В ответ на это Хан и Кузьмичев в 2022 г. вышли из капитала LetterOne, продав свои доли Андрею Косогову, одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп». Вследствие этого сама компания LetterOne не должна была стать объектом санкций. Сейчас Фридман владеет 47,2% акций LetterOne, Авен – 12,13%, Косогов – 47,2%.

Игорь Королев

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