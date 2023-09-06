Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт»

«Дочка» одного из главных операторов КИИ в России — «Россетей» закупает 6,5 тыс. бессрочных лицензий ОС «Альт». На эти цели компания выделила 53 млн руб. Вероятно, «Россети» отказывается от ОС Windows, так как ранее компания потратила несколько миллиардов на закупку ПО американской корпорации.

Импортозамещение ОС в «Россетях»

Как выяснил CNews, «дочка» оператора электрических сетей в России «Россети» — «Россети Сибирь» закупает тысячи лицензий заранее выбранной российской ОС на 53 млн руб.

«Россети Сибирь» опубликовала тендер на приобретение 6,5 тыс. бессрочных лицензий ОС «Альт рабочая станция» (разработчик «Базальт СПО»). Помимо этого, заказчик приобретает и 6,5 тыс. сертификатов техподдержи сроком на 12 месяцев, следует из портала госзакупок.

Согласно техническому заданию, ОС приобретается для исполнения требования преимущественного использования (импортозамещения) отечественных ОС, а также для обеспечения требований по информационной безопасности.

«Россети Сибирь» объясняет заранее выбранную ОС «Альт» тем, что в компании уже используется эта операционная система, и поэтому предложения продукции другого товарного знака не допускается, указано в техзадании.

Совместимость с Intel и AMD

Тендер в формате электронного конкурса был опубликован 30 августа 2023 г. Заявки на него принимаются до 15 сентября 2023 г. Итоги будут подведены 30 октября.

Фото: Freepik Россети » переводят тысячи сотрудников на российскую ОС

ОС будет установлена на компьютерах с архитектурой i586 и x86-64, система должна поддерживать процессоры AMD Zen 3, Intel Rocket Lake и Alder Lake, а также графики Intel Gen12/Xe.

ОС должна быть включена в реестр ПО Минцифры, а ее правообладатель — иметь собственную инфраструктуру разработки полного цикла, зарегистрированную и находящуюся на территории России, подчеркивается в техзадании.

Отказ от Microsoft

CNews задал вопрос представителям «Россети Сибирь» о том, какую ОС сейчас компания заменяет на «Альт» и ожидает ответа. Ранее «Россети» являлась в нашей стране одним из крупнейших госзаказчиков различного ПО Microsoft (ОС, офис и др.). Например, в 2016 г. «Россети» объявили конкурс с начальной ценой договора в 2,1 млрд руб. на закупку продуктов Microsoft. Это одна из крупнейших закупок конкретных продуктов Microsoft для компаний с госучастием, следует из беглого анализа портала госзакупок.

В 2019 г. оператор электрических сетей вновь объявил конкурс на закупку ПО Microsoft на 1,85 млрд руб. Срок действия предоставляемых исполнителями прав на ПО Microsoft истек 30 сентября 2022 г. Поэтому вероятнее всего, «Россети Сибирь» заменяют на ОС «Альт» американскую Windows.

Масштабы бизнеса «Россетей»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России». По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 826 тыс. МВА.

В 2021 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы превышает 230 тыс. человек.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.