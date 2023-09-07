Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Британская телекоммуникационная компания Virgin Media O2 приобретает интернет-провайдера Upp. Продавцом выступила инвестиционная компания LetterOne, чьи основатели находятся под санкциями. Власти Великобритании принудили LetterOne расстаться с активом из соображений национальной безопасности.

Слияние на британском рынке доступа в интернет

Британский оператор широкополосного доступа в интернет Nexfibre сообщил о том, что дружественная ему телекоммуникационная компания Virgin Media O2 покупает конкурента Nexfibre – оператора Upp. Впоследствии Upp будет передан Nexfibre.

Российский след

В 2021 г. инвестиционная компания LetterOne стала крупным инвесторов Upp, пообещав вложить в компанию 1 млрд фунтов стерлингов. Сеть компании к 2025 г. должна была достигнуть 1 млн домохозяйств.

LetterOne создана в 2013 г. владельцами «Альфа-групп» Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Михаилом Фридманом, а также одним из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Петром Авеном. LetterOne является основным акционером группы Veon, в которую входит российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Хана, Кузьмичева, Фридмана и Авена. После этого Хан и Кузьмичев вышли из числа акционеров LetterOne, продав свои доли топ-менеджеру «Альфа-групп» Андрею Косогову. В результате сама LetterOne под санкции не попала. В 2023 г. санкции против Хана, Кузьмичева, Фридмана и Авена ввели США.

Национальная безопасность Великобритании

В конце 2022 г. власти Великобритании потребовали у LetterOne продать Upp. Основанием стал вступивший в том же году закон о национальной безопасности и инвестициях, которых позволял правительству страны пересматривать сделки в течение пяти лет после их совершения. LetterOne выражала сожаление в связи с таким решением.

По данным британской газеты Financial Times, сумма сделки составила десятки миллионов фунтов стерлингов, а средства от продажи не пойдут в пользу лиц, находящихся под санкциями.

Участники сделки

Upp обслуживает 4 тыс. частных и корпоративных пользователей, зона охвата составляет 175 тыс. зданий на востоке Англии. Новые владельцы вложат в компанию 350 млн фунтов стерлингов, чтобы к 2026 г. зона охвата составила 500 тыс. зданий.

Virgin Media O2 – оператор фиксированной и мобильной связи. Создан в 2021 г. в результате слияния британских активов группы Liberty Global и испанской Telefonica – Virgin Media и O2 соответственно. Virgin Media работает под брендом Virgin, принадлежащим британскому бизнесмену Ричарду Бренсону (Richard Branson), и ранее приобрела у него виртуального сотового оператора Virgin Mobile.

Nexfibre создан для расширения зоны охвата ШПД на районы, где нет Virgin Media O2. Инвесторами проекта являются Liberty Global, Telefonica и InfraVia Capital Partners.