В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

В российской сфере электронной коммерции очень востребованы программисты, особенно на Java и JavaScript, а также авторы Android-приложений. Зарплаты многих из них выросли на 11% и более всего за год, и теперь они получают вплоть до 550 тыс. руб. ежемесячно. Это в разы больше средней зарплаты по России, как официальной, так и реальной.

Сотни тысяч за программный код

В России зафиксирован стремительный рост зарплат ИТ-специалистов, работающих в сфере электронной коммерции (e-commerce). Как сообщили CNews специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, всего за год средняя зарплата Java-программиста подскочила более чем на 11%, а их максимальный уровень заработка в России достиг отметки в 500 тыс. руб. в месяц. Но, что самое важное, это далеко не предел ни по темпам роста, ни по максимальным значениям – есть в России ИТ-шники, которые получают еще больше.

Однако все это относится не к России в целом, а исключительно к Москве – в других регионах никто не платит работникам такие деньги, даже в сфере ИТ. Статистика приводится для компаний, которые заставляют программистов работать полный рабочий день и обязательно в офисе.

Среди столичных ИТ-вакансий в e-commerce больше всего предложений открыто для программистов, пишущих на Java. Как сообщал CNews, это любимый язык программирования среди россиян. На втором месте по востребованности – программисты JavaScript. Этот язык часто используется, например, при создании веб-страниц. Их средний заработок составляет 250 тыс. руб. в месяц (+14% за год), максимальный – 400 тыс. руб. в год.

Фото: Нейросеть MidJourney Работать программистом в России очень выгодно. А работать программистом в Москве - еще выгоднее

В крупных российских компаниях из сферы е-commerce в настоящее время работают сотни и тысячи ИТ-специалистов. «На сегодняшний день в Ozon Tech работает более 4,5 тыс. ИТ-специалистов, и мы постоянно находимся в поиске новых талантливых инженеров, – рассказали CNews представители Ozon. – Наши основные языки разработки, на которых написаны основные микросервисы — это Go и C#, по таким специалистам мы находимся в постоянном поиске».

«Поскольку большую часть сервисов и ПО мы разрабатываем и пишем самостоятельно, Wildberries привлекает в компанию новых ИТ-специалистов. Так, за восемь месяцев 2023 г., с начала года число сотрудников в этом направлении выросло более, чем на треть и сейчас их более 1,7 тыс., – рассказали CNews в Wildberries. – В августе 2023 г., по сравнению с началом года, средние доходы DevOps инженеров на некоторых позициях вырос на 21%, Go-разработчиков – на 11%, а разработчиков мобильных приложений – на 6%».

Кому сколько платят

Как видно из таблицы, быстрее в e-commerce всего растут зарплаты у тех, кто пишет на Java и JavaScript и создает программы для Android. Программисты для iOS за год получили очень слабую прибавку к зарплате – возможно, это связано с уходом Apple из России и

последовавшим за ним падением спроса на ее устройства. Apple теряет долю рынка смартфонов, и не исключено, что по итогам 2023 г. программистам на iOS придется и вовсе несладко – CNews писал, что iPhone и прочую технику Apple запрещают к использованию в госкомпаниях и госструктурах.

Зарплаты ИТ-специалистов в e-commerce

Должность Зарплата, (после уплаты налогов), руб./мес. Годовой прирост среднерыночной зарплаты, % средняя (медиана) максимальная – Программист Java 300 000 500 000 +11,1% Программист JavaScript 250 000 400 000 +13,6% Разработчик Android 270 000 500 000 +8% Разработчик iOS 280 000 550 000 +3,7% Специалист по тестированию/QA 155 000 350 000 +3,2% Бизнес-аналитик 210 000 400 000 +5% Оператор технической поддержки 65 000 90 000 +8,3%

Впрочем, iOS-программисты получают больше всех – их зарплата в Москве достигает 550 тыс. руб. в месяц – за год они стали получать больше в среднем на 3,7%.

Многие крупные компании, расширяющие свой штат ИТ-специалистов, придумывают свои стратегии привлечения новых сотрудников. В их числе – внутренние оплачиваемые стажировки и обучающие курсы. За счет этого шанс получить такую работу есть не только у опытных разработчиков (у «сеньоров»), но также и у тех, чей багаж знаний и навыков меньше (у «мидлов»), тех, у кого их вообще нет (у «джунов»).

«Чтобы помочь ИТ-специалистам получить необходимые для бизнеса навыки, в Ozon работает программа Route 256 – курсы для ИТ-специалистов, которые хоть углубить свои знания в программировании, – сообщили CNews представители Ozon. – У нас запущены потоки для Middle и Junior-специалистов, после успешного прохождения курса выпускники попадают на оплачиваемую стажировку в Ozon».

«В 2021 г. мы запустили внутреннюю Школу ИТ-специалиста, где преподают опытные сотрудники компании – они обучают начинающих ИТ-специалистов на “боевых” задачах и повышают их профессиональный уровень – в дальнейшем стажеры переходят в подразделения компании, – уточнили CNews представители Wildberries. – Мы рассматриваем Школу не только как “кузницу кадров” для подготовки дефицитных специалистов, но и некий социальный лифт для россиян, которые хотят сменить профессию, повысить свой профессиональный уровень и т. д.».

Меньше всего в электронной коммерции ценятся операторы технической поддержки – им платят в среднем 65 тыс. руб. и максимум 90 тыс. руб. при работе из офиса полный рабочий день. На фоне зарплат программистов их доходы выглядят, по меньшей мере, не впечатляющими.

Для примера, даже сборщик заказов в интернет-магазинах получает в Москве в среднем 60 тыс. руб. и максимум 110 тыс. руб. и это на 9,1% больше, чем годом ранее. Рост зарплат операторов техподдержки за тот же срок составил 8,3%, как и у пеших и велокурьеров, средняя зарплата которых теперь – 65 тыс. руб., максимальная – 110 тыс. руб.

Заработать больше можно, если остаться в е-commerce и переквалифицироваться из оператора техподдержки в автомобильного курьера (до 170 тыс. руб.), менеджера по закупкам (до 180 тыс. руб.) или менеджера по работе с маркетплейсами (до 250 тыс. руб., в среднем 100 тыс. руб.). А вот переходить на смежную позицию оператора колл-центра не стоит – здесь средняя зарплата хоть и выросла за год на 10%, но все равно осталась на уровне 55 тыс. руб. в месяц при «максимальной 80 тыс. руб.

Что делать с удаленкой

Работать в офисе не хотят если не все ИТ-специалисты, то очень многие, и да и в других сферах неприятие кабинетов и особенно опенспейсов и коворкингов очень распространено. По данным SuperJob, в сфере электронной коммерции все же есть возможность работать удаленно, притом не только в Москве, и получать очень высокую по российским меркам зарплату.

В качестве примера эксперты SuperJob привели должности операционного директора в Екатеринбурге с зарплатой от 300 тыс. руб. и руководителя отдела продаж в Москве (до 200 тыс. руб.) удаленный менеджер по работе с маркетплейсами может получать в Москве от 100 тыс. руб., а работающий из дома менеджер по заказам сайта в Санкт-Петербурге – до 130 тыс. руб.

Некоторые крупные российские ИТ-компании предоставляют специалистам возможность переехать в Москву или другой город, где у них есть представительства. Они обеспечивают им поддержку при переезде, однако ИТ-шников мало привлекает перспектива смены места жительства, даже если речь идет о работе в офисе крупной ИТ-компании, название которой известно не только в России но и за рубежом. С учетом того, что в современных реалиях можно работать из дома, не то что не меняя город проживания, но даже не тратя время и деньги на дорогу до офиса в своем населенном пункте, ИТ-шники все реже решаются на переезд. Столь большие перемены в жизни влекут за собой огромное количество проблем и трудностей, по меньшей мере, на начальном этапе, и в трате на все это свое времени, сил, денег и нервов ИТ-специалисты смысла не видят.

С проблемой нежелания ИТ-шников переезжать в другой город столкнулась, в числе прочих, компания «Мойофис» (разработчик офисных программ и сервисов), сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт». «У «Мойофис» есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе и Самаре, а городов присутствия компании еще больше – наши коллеги работают по всей России. И новички, и текущие сотрудники из любого города России могут переехать в города, в которых есть офисы нашей компании, и мы окажем им необходимую поддержку, – отметила Александра Мин, директор по персоналу «Мойофис». – За 2022-2023 гг. всего 12 сотрудников воспользовались этой возможностью, исходя из этого мы делаем вывод, что сотрудники предпочитают возможность удаленной работы, находясь в своих родных городах».