Проблемному стартапу бывшего замминистра связи России выделят $20 млн на спасение

Британский производитель электрокаров Arrival, созданный экс-замминистра связи Денисом Свердловым и испытывающий финансовые проблемы, нашел неназванного спасителя. Тот предоставит компании кредит до $20 млн, пока та ищет покупателя на свои активы.

Помощь от неназванного партнера Arrival

Зарегистрированный в Люксембурге и базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival сообщил о ведении переговоров со стратегическим финансовым партнером. Имя партнера и детали предстоящей сделки не разглашаются.

Для завершения сделки Arrival должна пройти процесс due diligence (оценка активов). С этой цель неназванный партнер открыл компании кредитную линию сроком на три месяца (до 21 ноября 2023 г.). Залогом по кредитной линии выступает имуществом «дочек» Arrival.

Фургон Van - первая разработка Arrival

Arrival уже воспользовался $5 млн из этой кредитной линии. Компания может получить таким образом еще $15 млн. Для этого нужно либо желание неназванного партнера компании либо получение предложения о покупке активов компании от независимой третьей стороны за денежные средства.

Взлет и падение Arrival

Arrival был создан россиянином Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota, в настоящее время является «дочкой» «Мегафона»), а затем год занимал пост замминистра связи.

Компания разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электромобиль. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые долны строиться при минимальных затратах на запуск и эксплуатацию.

Такие фургоны Свердлов собирался поставлять UPS

В 2021 г. Arrival провел слияние со SPAC-компанией CIIG Merger, не имевшей активов, но обладавшей листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд.

Однако производство так и не началось, в результате чего компания не имеет ни прибыли, ни даже выручки. Убытки за 2022 г. ожидаются на уровне $1 млрд.

Инвесторы разочаровались в Arrival. Если после объявления о слиянии с CIIG Merger акции компании торговались на отметке $28,12, то к началу 2022 г. они подешевели до $3,9, а к лету 2023 г. котировки упали до $0,12. Компания вынуждена была провести сплит своих акций в соотношении 50:1, благодаря чему сейчас акции торгуются на отметке $1,5.

В конце 2022 г. совет директоров Arrival предупредил, что имеющихся на счетах компании на тот момент денежны средств ($300 млн) будет недостаточно для продолжения ее деятельности. Летом 2022 г. компания сократила 30% персонала. В начале 2023 г. компания сократила еще половину от остававшегося на тот момент штата. В конце 2022 г. Свердлов покинул пост главы компании, в начале 2023 г. Arrival возглавил Игорь Торгов (руководил «Скартел» после ухода Свердлова.

Несостоявшиеся варианты спасения

В начале 2023 г. Arrival договорилась сразу с несколькими инвесторами о новых вложениях. Так, американский фонд Antara Capital согласился выкупить новые акции компании на сумму $25 млн с возможностью увеличения этой суммы до $50 млн. Также фонд согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн (38% от общего объемы выпущенных компанией «зеленых» облигаций» на $320 млн) на новые акции.

Другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию до $300 млн путем выкупа ее новых акций. Также Arrival договорилась о новом слиянии со SPAC-компанией - Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V), благодаря чему компания могла бы получить $278 млн со счетом Kensington-V. Всего за счет этих трех сделок Arrival могла получить до $754,9 млн.

Однако Arrival не смогла сдать отчетность за 2022 г. в SEC (Комиссию по ценным бумагам США), что является нарушением правил Nasdaq. Биржа предоставила компании возможность сдать свою отчетность до 30 октября 2023 г.

Из-за нарушений со сдачей отчетности все три упомянутые сделки не были завершены. Так, слияние с Kensington-V было отменено, а Antara Capital обменяет на акции Arrival облигации на сумму $20 млн (в шесть раз меньше, чем планировалось изначально).