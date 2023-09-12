Пользователи Webinar получили доступ к двухфакторной аутентификации

На платформе Webinar появился ряд новых функций для защиты конфиденциальных данных. Среди возможностей — интеграция с системой Multifactor, управление доступом к записям встреч и установление лимита регистраций на вебинары.

Двухфакторная аутентификация

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций и совместной работы, представила новые функции платформы Webinar, направленные на усиление информационной безопасности. Обновления в первую очередь адресованы сегменту крупного бизнеса.

Завершена интеграция платформы Webinar и системы Multifactor. Компании «Мультифактор» и Webinar Group провели испытания совместимости и корректности работы своих продуктов. Теперь корпоративные пользователи Webinar смогут настроить для своих сотрудников двухфакторную аутентификацию при входе на платформу через SSO. Так они ограничат несанкционированный доступ к видеоконференциям и вебинарам. Multifactor не запрашивает и не хранит пароли пользователей. Первым фактором аутентификации (логин и пароль) могут выступать поставщики учетных записей Active Directory, Google, Yandex, локальные пользователи Multifactor (только e-mail) и другие внешние SAML-поставщики учетных записей.

Другие обновления платформы Webinar

Компании также теперь смогут защитить от утечки записи своих мероприятий. Благодаря новой функции организаторы встреч на платформе Webinar смогут выбирать, кому предоставить доступ к записи: только себе, только сотрудникам своей организации или всем, у кого есть ссылка. Возможность особенно полезна для компаний с повышенными требованиями к конфиденциальности данных.

Еще одно обновление коснется организаторов вебинаров: теперь модераторы смогут лучше контролировать количество участников. Новая опция позволяет ограничить число регистраций на мероприятие. Таким образом, на вебинар не придет больше участников, чем ожидает модератор. Также благодаря функции можно будет разделять потоки участников между регулярными одинаковыми событиями и не переживать, что ограничения тарифа не позволят войти на мероприятие всем зарегистрированным слушателям.

«Среди наших клиентов много представителей финансового сектора, организаций здравоохранения, вузов и других компаний, выдвигающих строгие требования к информационной безопасности. Наша платформа надежно защищена от DDoS-атак, применяет современные протоколы шифрования; кроме того, Webinar — первый в России облачный сервис, интегрированный с SIEM-системами, — отмечает Владимир Карпенко, руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group. — Последние обновления дополнительно расширяют возможности защиты данных пользователей. При дальнейшем развитии платформы мы продолжим руководствоваться высокими стандартами безопасности».