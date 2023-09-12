Россиян отключают от Google. В чем причина

Google начал блокировать аккаунты своих бизнес-пользователей из России. Пока это коснулось тех, кто использует рекламную платформу Google Ads и с ее помощью транслирует рекламу за рубежом, даже в соседних странах. Новые правила Google, действующие с марта 2023 г., это запрещают, но раньше в них не было ни слова о блокировке.

Никакой интернациональной рекламы

Интернет-гигант Google инициировал масштабную кампанию по блокировке российских аккаунтов, незаметно внеся коррективы в работу собственных сервисов. В частности, речь идет о платформе «Google реклама» (Google Ads) – мощной рекламной сети, охватывающей весь мир. Фактически, Google разрешил сам себе «банить» бизнес-аккаунты россиян за трансляцию своей рекламы за пределами России.

Ограничения на показ рекламы своих товаров и услуг для россиян Google ввел еще в марте 2023 г., заранее предупредив об этом своих пользователей. Однако на тот момент в изменившихся правилах работы «Google рекламы» не было сказано, что с осени 2023 г. россиян будут блокировать за попытку использовать платформу для продвижения своего бизнеса за рубежом. Да и в принципе упоминаний о возможных блокировках не было, однако теперь они появились.

«Недавно мы приостановили рекламную деятельность в России, а теперь также приостанавливаем показ объявлений российских рекламодателей на ресурсах и в сетях Google по всему миру», – говорится в заявлении Google на странице правил пользования «Google рекламой». Немного ниже на на той же странице сказано: «Мы принимаем меры в отношении контента, который нарушает наши правила. В частности, мы можем отклонять объявления, то есть не допускать их к показу, а также блокировать аккаунты в случае повторных или серьезных нарушений. Мы серьезно относимся к неоднократным нарушениям и расширяем нашу систему предупреждений для тех, кто их совершает».

Внезапно и без предупреждения

Проблемы у российских пользователей рекламной платформы Google начали возникать в сентябре 2023 г., то есть спустя полгода после первого и открытого обновления правил сети. Как пишет портал RB.ru со ссылкой на марткетолога неназванной компании из сферы онлайн-образования, Google заблокировал аккаунт фирмы в Google Ads, хотя ее реклама демонстрировалась вовсе не жителям Европы или США, а тем, кто проживает в соседних с Россией странах. В данном случае это были Казахстан и Узбекистан, и все было реализовано посредством специального сервиса click.ru.

Правила Google меняются регулярно и не всегда открыто

По словам источника издания, всю весну и лето 2023 г. все работало исправно – реклама демонстрировалась, никаких козней со стороны Google не было, но в начале сентября 2023 г. аккаунт попал под блокировку. При этом никаких предупредительных писем Google не направил, то есть все случилось неожиданно.

Санкции против России

В сервисе рассказали изданию, что в аналогичной ситуации оказались и многие другие российские компании решивших давать рекламу в международной сети Google Ads за пределами границ России. Их аккаунты в Google тоже были заблокированы, и представители сервиса уверены, что вероятность их разблокировки невелика.

Судя по всему, происходящее может быть целенаправленной атакой Google на своих российских клиентов. Источник издания сообщил, что за некоторое время до блокировки в компанию поступило письмо с вопросом, в какой стране она развивает свой бизнес.

Google со своей стороны уверяет, что шанс на разблокировку есть, хотя и не уточняет, насколько он велик или, наоборот, невелик. «Если ваше объявление отклонено, вы можете исправить его или подать апелляцию. Вы также можете подать апелляцию на блокировку аккаунта», – указано в правилах Google Ads.

Что еще Google намерена запретить россиянам?

При этом Google, как показала практика, нарушает собственные же правила. Так, интернет-гигант утверждает, что в обязательном порядке уведомляет клиентов о нарушении им правил рекламной платформы. «Если мы примем меры в связи с нарушением правил, мы сообщим вам о нашем решении», – гласит свод правил «Google рекламы». Но, как показала практика, никаких писем российские клиенты не получили.

Одна блокировка за другой

Это вторая за последние несколько недель атака Google на своих бизнес-пользователей из России. Первая произошла в первой половине августа 2023 г. и затронула россиян, пользующихся ее сервисом Workspace – жители России тогда столкнулись с массовой блокировкой своих аккаунтов, о которой их, как и в этом случае, никто не предупреждал.

Компании, пользовавшиеся Workspace, столкнулись не просто с риском потери виртуального рабочего пространства, в котором могли взаимодействовать сотрудники из разных отделов, представительств и даже городов – над ними нависла угроза потери рабочей информации.

Но здесь вопросов больше возникает не к самой Google, а к компаниям, которые продолжают пользоваться ее сервисами. Корпорация показала свое истинное отношение к россиянам еще в 2022 г., когда, например, начала отключать свои серверы Google Global Cache, ускоряющие работу ее сервисов. Также она тайно вывозила из России своих наиболее ценных сотрудников и даже заявила о готовности обанкротить свое российское представительство. Но у нее это пока не очень получается.