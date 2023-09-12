Компании вводят единую российскую сертификацию ИТ-специалистов

В сентябре в «Сколково» будет подписан меморандум о сотрудничестве компаний в части единых методик и подходов к сертификации ИТ-специалистов, работающих с отечественным ПО. Инициируют единую сертификацию учебные центры, предоставляющие такие услуги.



Единый подход к сертификации

Российские ИТ-компании, ассоциации, фонд «Сколково» и «Иннополис» обсуждают создание в стране единой системы сертификации ИТ-специалистов. По итогам круглого стола в «Сколково» 14 сентября 2023 г. будет подписан меморандум о сотрудничестве компаний в части единых методик и подходов к сертификации ИТ-специалистов, работающих с отечественным ПО, рассказали источники «Коммерсанта».

Фонд «Сколково» предложил выработать единые подходы к импортозамещению ИТ-сертификаций и «сформировать работающую и признанную всеми игроками систему», пояснили изданию в фонде.

Сложности с международными сертификатами

Российские ИТ-специалисты могли сертифицироваться у западных компаний для работы с зарубежными продуктами, например, Oracle, Red Hat, VMware и т. д. Соискатели обучались и сдавали экзамен. Сертификат позволял работать с ПО на инфраструктуре заказчика и давал преимущества при трудоустройстве. Прохождение сертификации стоило 20–100 тыс. руб. по данным «Коммерсанта».

С получением международных сертификатов у россиян возникли сложности в 2022 г. Например, личный кабинет одного из организаторов сертификации ISACA работает, но возможны проблемы с оплатой — нужно искать банк, который сделает SWIFT-перевод, пояснил РБК в декабре 2022 г. один из экспертов в области информационной безопасности. Также система, проверив соединение и параметры компьютера, может не дать доступ к экзамену, который проходит онлайн. Раньше некоторые системы сертификации организовывали экзамены вживую на территории России, но сейчас они так не работают.

Мнение разработчиков

Минцифры и участники рынка обсуждают идею утвердить национальную систему сертификации ИТ-специалистов как минимум с лета 2023 г. Об этом в конце июня сообщал ТАСС со ссылкой на министра Максута Шадаева.

Такие идеи зачастую исходят не от заказчиков ПО, а от учебных центров и интеграторов, и пока не находят всеобщей поддержки, по словам одного из источников «Коммерсанта». Введение обязательных требований по сертификации сотрудников ведомств и госкомпаний на работу с российским ПО полезно для учебных центров, но может быть вредно для разработчиков, считает и глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Вопрос в том, кого сертифицировать. Если технического специалиста, то процедура будет формальной — они и без сертификации разбираются в работе с продуктами», — сказал он изданию.

Гендиректор компании «Веб-Сервер» (разработала российский веб-сервер Angie) Заур Абасмирзоев считает введение требований, при которых сертификация по работе с тем или иным российским ПО станет обязательным условием допуска специалиста к работе, нелогичным: «Сейчас в реестре отечественного софта несколько десятков ОС и десятки решений в категории "управления базами данных", и нельзя сказать, что тот или иной продукт преобладает на инфраструктуре заказчиков». В результате, поясняет Абасмирзоев, меняя работодателя, инженеру придется проходить сертификацию заново.

Мнение учебных центров

«Создание общей системы сертификации ИТ-специалистов в структуре современной цифровой экономики — один из приоритетов крупнейших профильных компаний России. Сертификация — это единый ориентир и для образовательных центров, включая вузы, и для компаний-разработчиков софтверных решений, и для работодателей», — приводятся на сайте фонда слова Натальи Царевской-Дякиной, директора направления EdTech ИТ-кластера «Сколково». Она сказала это по поводу запуска совместной с учебным центром IBS в апреле 2023 г. программы сертификации системных аналитиков.

Это был их второй подобный совместный проект. В феврале 2023 г. они запустили систему сертификации Java-специалистов. «Отечественная система сертификации позволит специалистам подтвердить свой уровень знаний и навыков по языку программирования, названному самым популярным в России в 2022 г. А компании смогут провести аудит квалификации сотрудников и ускорить проекты импортозамещения в соответствии с требованиями регуляторов», — говорится в сообщении IBS о запуске системы.

Ректор «Российского технологического университета» (МИРЭА) Станислав Кудж предложил сертифицировать ИТ-специалистов в России, чтобы «частично закрыть дефицит кадров». Об этом сообщило в сентябре 2023 г. агентство «РИА Новости» со ссылкой на текст письма, направленного в Минцифры. Ведение процедуры, по мнению Куджа, необходимо для людей без профильного образования, которые обучились самостоятельно или прошли онлайн-курсы. Сертификация подтвердит их знания и навыки, а также позволит им найти работу, так как сейчас нередко работодатели отказывают в трудоустройстве из-за отсутствия базового образования.

