Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

Российский разработчик eXpress выпустил новую версию корпоративного супераппа. Пользователям доступны безопасные инструменты для совместной работы.



Совместно и безопасно

eXpress расширяет возможности своего корпоративного супераппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП) и государственных информационных систем первого класса защищенности, информационных систем персональных данных.

С новыми ВКС появляется возможность проводить не только встречи рабочих групп, но и информационные и итоговые встречи на большое количество участников, вебинары отделов продаж, презентации, обсуждение новых продуктов и проектов на несколько рабочих групп – и всё это вне зависимости от местоположения и используемого устройства. Конференции надежно защищены криптоконтейнером и эллиптическим шифрованием, что позволяет соблюдать нормативные требования и поддерживать самые высокие стандарты безопасности данных. Решение отличается интуитивно понятным интерфейсом, и это помогает проводить онлайн-встречи в более комфортном и продуктивном формате.

В видеоконференциях eXpress доступны такие востребованные инструменты совместной работы, как демонстрация экрана и онлайн-чат. Во время встреч участники могут обмениваться мнениями в онлайн-чате, отправлять файлы и выражать свое отношение с помощью реакций (эмодзи).

Конференцию можно начать сразу, добавив участников в один клик из адресной книги, или запланировать заранее c созданием события в календаре. Чат-бот уведомит о предстоящей встрече и напомнит о ее начале. Присоединиться к конференции могут даже не зарегистрированные в eXpress участники – достаточно отправить им ссылку, которая генерируется автоматически. Возможность присоединить внешних участников делает более надежным и эффективным взаимодействие не только внутри компании между сотрудниками, но и с партнерами, подрядчиками и клиентами.

В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников

«После пандемии видеоконференции стали неотъемлемой частью рабочего процесса. Без них трудно представить деятельность современной компании, когда часть сотрудников на постоянной или временной основе работает в удаленном режиме. Мы видим, что востребовано у наших заказчиков и к чему они привыкли, когда пользовались западными решениями, поэтому развиваем функциональность eXpress и наращиваем количество инструментов для проведения ВКС. Так, появятся запись звонков и поднятие руки, – комментирует CEO eXpress Андрей Врацкий. – В то же время мы уже делаем то, что не делали даже большие западные компании – создаем корпоративный суперапп, в котором есть не только ВКС и мессенджер, но и доступ к системам и сервисам компании, от заказа справок до электронного согласования документов. Сотруднику достаточно установить всего одно приложение, и у него буквально под рукой, то есть в смартфоне, оказывается все, что необходимо для работы и коммуникации.

Компаниям важно, чтобы все это еще и было безопасно для работы с конфиденциальными данными. Мы первые, кто получил сертификат 4-го уровня доверия ФСТЭК России на продукт класса «система коммуникаций». Наша цель — дать заказчикам универсальное решение, которое позволит использовать инструменты корпоративной мобильности и при этом будет отвечать всем требованиям информационной безопасности».

Что предлагает суперапп

eXpress – это корпоративный суперапп, который объединяет видеоконференции, мессенджер, почтовый клиент и предоставляет доступ к сервисам и системам компании из одного приложения. Суперапп можно адаптировать в соответствии с индивидуальными потребностями компании и интегрировать с существующими корпоративными системами, сделав его частью корпоративной экосистемы. Ярким примером супераппа является Atom Space. Это приложение, разработанное «Росатомом» совместно с eXpress, объединяет более 50 000 активных пользователей - сотрудников компании по всей России, обеспечивает проведение более 250 рабочих конференций, а также (с помощью смартаппа Atom Stream) закрытые трансляции единовременно до 8000 зрителей.

eXpress можно использовать на всех операционных системах для десктопов, включая Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu, Astra Linux SE и на мобильных устройствах с ОС Android и iOS.