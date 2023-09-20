CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Цифровизация
|

Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

Российский разработчик eXpress выпустил новую версию корпоративного супераппа. Пользователям доступны безопасные инструменты для совместной работы.

Совместно и безопасно

eXpress расширяет возможности своего корпоративного супераппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП) и государственных информационных систем первого класса защищенности, информационных систем персональных данных.

С новыми ВКС появляется возможность проводить не только встречи рабочих групп, но и информационные и итоговые встречи на большое количество участников, вебинары отделов продаж, презентации, обсуждение новых продуктов и проектов на несколько рабочих групп – и всё это вне зависимости от местоположения и используемого устройства. Конференции надежно защищены криптоконтейнером и эллиптическим шифрованием, что позволяет соблюдать нормативные требования и поддерживать самые высокие стандарты безопасности данных. Решение отличается интуитивно понятным интерфейсом, и это помогает проводить онлайн-встречи в более комфортном и продуктивном формате.

В видеоконференциях eXpress доступны такие востребованные инструменты совместной работы, как демонстрация экрана и онлайн-чат. Во время встреч участники могут обмениваться мнениями в онлайн-чате, отправлять файлы и выражать свое отношение с помощью реакций (эмодзи).

Конференцию можно начать сразу, добавив участников в один клик из адресной книги, или запланировать заранее c созданием события в календаре. Чат-бот уведомит о предстоящей встрече и напомнит о ее начале. Присоединиться к конференции могут даже не зарегистрированные в eXpress участники – достаточно отправить им ссылку, которая генерируется автоматически. Возможность присоединить внешних участников делает более надежным и эффективным взаимодействие не только внутри компании между сотрудниками, но и с партнерами, подрядчиками и клиентами.

videokonferentsii_express_dlya_stati.jpg

В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников

«После пандемии видеоконференции стали неотъемлемой частью рабочего процесса. Без них трудно представить деятельность современной компании, когда часть сотрудников на постоянной или временной основе работает в удаленном режиме. Мы видим, что востребовано у наших заказчиков и к чему они привыкли, когда пользовались западными решениями, поэтому развиваем функциональность eXpress и наращиваем количество инструментов для проведения ВКС. Так, появятся запись звонков и поднятие руки, – комментирует CEO eXpress Андрей Врацкий. – В то же время мы уже делаем то, что не делали даже большие западные компании – создаем корпоративный суперапп, в котором есть не только ВКС и мессенджер, но и доступ к системам и сервисам компании, от заказа справок до электронного согласования документов. Сотруднику достаточно установить всего одно приложение, и у него буквально под рукой, то есть в смартфоне, оказывается все, что необходимо для работы и коммуникации.

Компаниям важно, чтобы все это еще и было безопасно для работы с конфиденциальными данными. Мы первые, кто получил сертификат 4-го уровня доверия ФСТЭК России на продукт класса «система коммуникаций». Наша цель — дать заказчикам универсальное решение, которое позволит использовать инструменты корпоративной мобильности и при этом будет отвечать всем требованиям информационной безопасности».

Что предлагает суперапп

eXpress – это корпоративный суперапп, который объединяет видеоконференции, мессенджер, почтовый клиент и предоставляет доступ к сервисам и системам компании из одного приложения. Суперапп можно адаптировать в соответствии с индивидуальными потребностями компании и интегрировать с существующими корпоративными системами, сделав его частью корпоративной экосистемы. Ярким примером супераппа является Atom Space. Это приложение, разработанное «Росатомом» совместно с eXpress, объединяет более 50 000 активных пользователей - сотрудников компании по всей России, обеспечивает проведение более 250 рабочих конференций, а также (с помощью смартаппа Atom Stream) закрытые трансляции единовременно до 8000 зрителей.

eXpress можно использовать на всех операционных системах для десктопов, включая Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu, Astra Linux SE и на мобильных устройствах с ОС Android и iOS.

Токен: Kra23jjiUРекламодатель: ООО "ЭКСПРЕСС.МС"ИНН/ОГРН: 7707374437/5167746246080Сайт: https://express.ms/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

Webinar Group купила сервис для создания онлайн-досок Jespo

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще