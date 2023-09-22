«Отец» Windows 11 внезапно ушел из Microsoft: Ему сильно срезали финансирование

Подразделение «отца» Windows 11 обделили деньгами

Причиной внезапного увольнения Паноса Паная (Panos Panay), главы подразделения по разработке устройств и Windows 11 в Microsoft, стали разногласия с руководством.

По информации Business Insider, на решение топ-менеджера в значительной степени повлияло «существенное сокращение» финансирования, а также отмена некоторых из проектов возглавляемого им отдела. В частности, был уменьшен размер бюджета подразделения по разработке устройств линейки Surface. Кроме того, была свернута разработка беспроводных наушников Surface нового (третьего) поколения.

Ресурсы, изначально предназначавшиеся для подразделения Паная, были впоследствии направлены на нужды более перспективного направления искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Microsoft Панос Панай распрощался с Microsoft

Microsoft, как и другие ИТ-гиганты, проявляет живой интерес к ИИ. Корпорация инвестировала не менее $1 млрд в компанию OpenAI, которая развивает большую языковую модель (LLM) GPT, на основе которой построен обретший в последнее время огромную популярность диалоговый бот ChatGPT. Microsoft также добавила в свой поисковик Bing возможности ИИ и создала инструмент для подделки голоса любого человека.

Спонтанное решение или заранее спланированный шаг?

Уход Паная из компании стал неожиданностью для участников технологического рынка, однако источники издания, близкие к самому экс-вице-президенту Microsoft, утверждают, что планы по смене работодателя он вынашивал в течение достаточно продолжительного периода времени.

Издание ZDNet еще в феврале 2020 г. сообщало о том, что Панай подыскивает себе новую работу и в частности рассматривает возможность перехода в Apple.

Как увольнялся Панос Панай

Об увольнении Паноса Паная из Microsoft стало известно 18 сентября 2023 г. из собственного сообщения топ-менеджера, опубликованного в социальной сети X (ранее – Twitter).

«После 19 невероятных лет в Microsoft я принял решение перевернуть страницу и написать новую главу, – написал Панай. – Я навеки признателен Microsoft за проведенное в компании время и замечательным людям, с которыми мне выпала честь работать над созданием продуктов».

Свою карьеру Панай продолжит в компании Amazon, где возглавит команду разработки гаджетов, таких как умная колонка Amazon Echo, планшет Amazon Fire и электронная книга Amazon Kindle. В новой должности он сменит ветерана корпорации Дейва Лимпа (Dave Limp) с 13-летним стажем, который объявил о своем решении покинуть компанию в конце августа 2023 г.

В Microsoft Панай занимал должности исполнительного вице-президента и директора по продукту и руководил разработкой устройств Surface и операционной системы Windows. Освободившуюся позицию закроет Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), в прошлом – директор по потребительскому маркетингу, корпоративный вице-президент Microsoft. Помогать ему будут Михаил Парахин, Шилпа Ранганатхан (Shilpa Ranganathan) и Паван Давулури (Pavan Davuluri).

Карьера Паная в Microsoft

Свою карьеру в Microsoft Панос Панай начал в 2004 г.

Подразделением Devices, в которое входят компьютеры Surface, фитнес-трекеры Band и очки дополненной реальности HoloLens, Панай руководил с июля 2015 г. До этого он занимал должность вице-президента по проектированию устройств серии Surface.

В 2020 г. в рамках реорганизации Microsoft объединила подразделения Windows Experience и Devices в одно и назначила руководителем Паная, который стал подчиняться непосредственно главному исполнительному директору Сатье Наделле (Satya Nadella).

Именно под началом Microsoft в 2022 г. вывела на рынок актуальную на текущий момент версию своей фирменной операционной системы – Windows 11, а также запустила линейку устройств Surface в 2012 г.