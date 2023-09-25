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Intel заплатит грандиозный штраф $400 млн за нечестную конкуренцию с AMD

Intel заплатит $400 млн штрафа за нечестную конкуренцию с AMD. Соответствующее наказание вынесла Еврокомиссия в рамках очередного этапа растянувшегося более чем на десятилетие разбирательства между американским чипмейкером и регулятором. В компании разочарованы этим решением и рассматривают перспективы апелляции.

Европа оштрафовала Intel

Европейская комиссия оштрафовала американского производителя интегральных микросхем корпорацию Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке x86-совместимых процессоров. Размер штрафа составил 376 млн евро (около $400 млн; 38,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 23 сентября 2023 г.), сообщает Reuters.

Комиссия называет наложение штрафа ответом на использование чипмейкером антиконкурентных практик, направленных на исключение конкурентов с рынка в нарушение правил, принятых в ЕС.

«Мы проводим анализ решения и размера штрафа, чтобы определить возможные основания и перспективы успеха апелляции в европейских судах», – приводит Reuters текст сообщения Intel.

Это уже вторая попытка европейского регулятора наказать Intel за антиконкурентные методы ведения бизнеса. Изначальный штраф был выписан в 2009 г. и составлял 1,6 млрд евро ($1,2 млрд). Intel в результате разбирательства, которое продолжалось 13 лет, удалось добиться его отмены через суд.

Несмотря на вынесение решения в пользу Intel, суд все же признал обоснованность претензий европейских антимонопольщиков к методам, взятым на вооружение корпорацией, что позволило регулятору возобновить расследование.

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Фото: Intel
Intel заплатит $400 млн штрафа за нечестную конкуренцию с AMD

«Хоть мы и разочарованы штрафом такого размера, мы продолжаем концентрироваться на наших будущих инвестициях в ЕС и на сотрудничестве с ЕС в содействии развитию европейской полупроводниковой промышленности», – завил представитель Intel в разговоре с изданием The Register.

Напомним, Intel претендует на получение субсидий от властей Германии в размере 10 млрд евро. Проект, реализуемый чипмейкером на территории этой европейской страны, предусматривает строительство мегафабрики в Магдебурге по выпуску интегральных микросхем ангстремного класса.

В чем виноват чипмейкер

Согласно выводам европейского регулятора, Intel препятствовала деятельности своего прямого конкурента – компании AMD. В период с ноября 2002 по декабрь 2006 г. корпорация платила крупным международным производителям персональных компьютеровHP, Acer и Lenovo, за то, чтобы те выпускали продукцию на базе x86-процессоров компании AMD с задержкой.

Изначально перечень незаконных действий, вменявшихся Intel Еврокомиссией был несколько шире, с чем и связан более внушительный размер назначенного штрафа.

Так, регулятор заявлял, что Intel продавала свои CPU крупным вендорам ПК с существенными скидками на условиях, которые предусматривали обязательное использование чипов семейств Celeron, Pentium, Core в основе 95% от общего количества выпускаемых ими компьютеров.

Кроме того, Intel обвиняли в сговоре с немецким ритейлером MediaMarkt, в рамках которого последний продавал компьютеры исключительно на процессорах компании.

История противостояния Intel и Еврокомиссии

Intel несколько раз пыталась оспорить первоначальное решение Еврокомиссии и штраф, выплата которого негативно сказалась на финансовых показателях компании. По итогам 2009 г. чистая прибыль американского чипмейкера снизилась на 17% до $4,4 млрд.

С одной из апелляций Intel потерпела фиаско в 2012 г. Не увенчалась успехом попытка чипмейкера оспорить решение европейского регулятора и в 2014 г.

В сентябре 2017 г. Апелляционный суд Европейского союза в немецком Франкфурте суд принял решение о пересмотре антимонопольного расследования в отношении компании и передал дело в суд низшей инстанции.

Наконец, в январе 2022 г. юристы Intel преуспели и добились отмены штрафа в 1,06 млрд в Суде Европейского союза (Люксембург). Компания также просила суд назначить компенсацию в размере 593 млн евро в свою пользу.

Дмитрий Степанов

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