Система резервного копирования «Кибер Бэкап 16» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения, сообщила, что ее флагманский продукт, система резервного копирования «Кибер Бэкап» версии 16, получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. На сегодняшний день это единственная отечественная СРК корпоративного класса, которую можно включать в ИТ-системы, где законодательно определена необходимость использования сертифицированных ФСТЭК продуктов.



Доверие 4 уровня

Сертификат соответствия номер 4337, выданный 11 декабря 2020 г., был переоформлен 19 сентября 2023 г. Сертификат подтверждает, что «Кибер Бэкап» является программным средством резервного копирования и восстановления информации, не содержащим сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям доверия 4 уровня и ТУ. Заявителем выступила компания СИС.

«Возможность использовать «Кибер Бэкап 16» в объектах критической информационной инфраструктуры была очень ожидаема рынком, – говорит Екатерина Тимченко, коммерческий директор компании “Киберпротект”. – В этой версии продукта реализована поддержка наиболее востребованных российских систем инфраструктурного ПО: операционных систем, включая Альт, Astra Linux, “Ред ОС“, “Роса“; множества систем виртуализации; Postgres Pro и других СУБД на основе PostgreSQL; других решений. Широкая совместимость “Кибер Бэкапа“ как с отечественными, так и с зарубежными системами позволяет субъектам КИИ бесшовно переходить на отечественное ПО и соответствовать требованиям регулятора».

«В компании была проделана большая работа по выстраиванию процессов как разработки продукта, так и подготовки необходимой документации, учтены все новые требования регулятора. Это позволит эффективно проводить необходимую сертификацию последующих версий наших решений, соответствовать требованиям рынка, которые стремительно меняются в современных условиях», – говорит Валентин Войтехович, директор направления сертификации и лицензирования компании «Киберпротект».

Напомним, что согласно указу президента, подписанному в марте 2022 года, заказчикам запрещено закупать иностранное ПО для своих значимых объектов КИИ, а с 1 января 2025 г. органам государственной власти и заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Для надежного хранения данных

Сертифицированный программный комплекс «Кибер Бэкап» 16 может использоваться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории, в государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных и в информационных системах общего пользования II класса.

«Кибер Бэкап 16» – это система резервного копирования, восстановления и защиты данных для ИТ-систем любой сложности. Продукт обеспечивает централизованное управление и оптимизацию хранения, а также защиту данных от вредоносного ПО.

«Кибер Бэкап» также включен в Реестр отечественного ПО Минцифры России и может применяться для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в целях импортозамещения. Поддержка экосистемы отечественного ПО является приоритетным направлением развития «Кибер Бэкапа» и достигается за счет технологического партнерства с российскими компаниями-разработчиками ПО.