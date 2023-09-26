Webinar Group купила сервис для создания онлайн-досок Jespo

Webinar Group приобрела российский сервис интерактивных онлайн-досок Jespo. Для его дальнейшего развития в компании создан отдельный департамент. Сервис уже интегрирован с платформой Webinar. Его подключение доступно по запросу.

Новый продукт в экосистеме

Webinar Group, компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы (входит в цифровую экосистему МТС), завершила сделку по покупке российского сервиса интерактивных онлайн-досок Jespo. Переговоры с создателями решения велись с декабря 2022 года. За счет приобретения сервиса Webinar Group рассчитывает повысить свою конкурентоспособность на рынке B2B-продуктов и усилить предложение в области унифицированных коммуникаций для бизнеса.

Развитием продукта в Webinar Group будет заниматься отдельный департамент, руководителями которого стали основатели Jespo Александр и Иван Богатовы. Найм разработчиков в команду уже идет.

Что такое Jespo

Jespo — это бесконечная онлайн-доска для совместной работы, которая подходит, в частности, для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и ретроспективы в рамках подхода Scrum. Решение призвано упрощать взаимодействие распределенных команд и управление проектами благодаря визуализации и общему рабочему пространству. Сервис уже интегрирован с платформой Webinar: пользователи получили возможность добавлять интерактивные доски в мероприятия, а также регистрироваться в Jespo прямо из встречи. Для запуска Jespo требуется регистрация только владельца доски: все остальные участники могут подключаться к ней и моментально начинать работу.

Пользователи Webinar получили возможность добавлять интерактивные доски в мероприятия

Подключение Jespo уже доступно пользователям Webinar по запросу.

«Работа с онлайн-досками — эффективный сценарий командного взаимодействия, наши пользователи давно имеют к нему доступ. Однако зарубежные сервисы не отвечают всем требованиям информационной безопасности, к тому же, как показывает практика, пользователи в РФ не застрахованы от их внезапного отключения с потерей данных. В то же время полноценных российских аналогов на рынке пока очень мало. Именно поэтому мы решили развивать продукт внутри собственной экосистемы. Интерактивные доски станут частью нашей UCaaS-платформы, а при развитии функционала мы будем учитывать ключевые потребности наших клиентов — представителей российского бизнеса», — отмечает Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group.

Продукты Webinar также доступны для подключения в B2B–портфеле ПАО «МТС». МТС B2B представляет максимально широкий комплекс решений, среди которых #CloudМТС, «Гольфстрим», МТС RED, IoT и M2M, видеонаблюдение и видеоаналитика, Private LTE, продукты для удаленной идентификации ID Scan, оборудование и ПО в аренду и с правом выкупа, а также интернет, мобильная и фиксированная связь для бизнеса.