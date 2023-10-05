CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Бизнес Инвестиции и M&A Техника Импортонезависимость
|

Разработчик Astra Linux оценен почти в 70 миллиардов

ГК «Астра» установила ценовой коридор для предстоящего размещения своих ценных бумаг 330-333 руб. за одну ценную бумагу. При таком раскладе капитализация компании составит 63-69 млрд руб., а существующие акционеры заработают на продаже части своих акций около 3,5 млрд руб.

Ценовой коридор для акций ГК «Астра»

Группа компаний (ГК) «Астра» объявила об установлении ценового диапазона, в рамках которого будет проведено первичное размещение акций (IPO) компании на Московской бирже. Акции будут предложены акции в диапазоне 330-333 руб. за одну ценную бумагу. Окончательная цена акций будет определена по окончанию периода сбора заявок, который стартуер 5 октября и окончится 12 октября 2023 г.

Таким образом, капитализация компании составит от 63 до 69,9 млрд руб. В ходе IPO будет предложено до 10,5 млн акций, что составляет 5% от общего числа ценных бумаг компании. Из этого объема около 10% могут быть использованы для стабилизации цен на акции на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

astra_700.jpg

Фото: ГК «Астра»
ГК «Астра» установила ценовой коридор для предстоящего размещения своих ценных бумаг 330-333 руб. за штуку

Объем размещения составит 3,465-3,496 млрд руб. Продавцами акций выступят существующие акционеры, которые берут на себя обязательство не продавать акции в течение 180 дней после размещения. В каких пропорциях существующие акционеры ГК «Астра» будут продавать принадлежащие им ценные бумаги, пока не сообщается. Но известно, что после размещения они сохранят контроль над компанией.

Кто владеет ГК «Астра»

Основным юридическим лицом ГК «Астра» выступает компания «Русбитех-Астра», разработчик ОС Astra Linux. Компания в 2017 г. была приобретена Денисом Фроловым и Ильей Сивцевым. В настоящее время Фролов владеет 80% акций ГК «Астра», Сивцев - 20%. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который, в свою очередь, в 2021 г. купил разработчика процессоров «Байкал Электроникс».

Финансовые показатели ГК «Астра»

В 2022 г. выручка ГК «Астра» составила 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 2,89 млрд руб. (рост за год - 2,7 раз), рентабельность по EBITDA - 57%. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. (рост за год - 2,8 раз), рентабельность по чистой прибыли - 49%. Денежная позиция группы на 30 июня 2023 г. составляла 500 млн руб.

В компании работает 1,2 тыс. ИТ-специалистов. Помимо Astra Linux, компания разрабатывает 17 экосистемных продуктов, в том числе системы резервного копирования, средства виртуализации, мобильное рабочее пространство и др.

Выход на биржу «Софтлайна» и Positive Technologies

В 2021 г. IPO на «Московской бирже» провела группа компаний «Позитив» (Positive Technolgies), работающая в сфере информационной безопасности. Сейчас капитализация компании составляет 161 млрд руб.

В том же году IPO на Московской и Лондонской биржах (LSE) провел ИТ-дистрибьютор Softline. В 2022 г. Softline разделил свой бизнес на российский и международный. Международная часть компании была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской бирже. Российская часть - «Софтлайн» - недавно вернулась на Московскую биржу. Сейчас капитализация компании составляет 56 млрд руб.

Мнение аналитиков

По мнению аналитиков Альфа-банка, акции ГК «Астра» смогут составить привлекательную альтернативу бумагам ближайшего конкурента - ГК «Позитив», динамика которых за последние два года подтверждает высокий спрос на истории роста в российском сегменте ИТ. Плюсами акций ГК «Астра» являются «уникальная рыночная позиция», высокие перспективы роста бизнеса, генерация чистого денежного потока и перспективы выплаты дивидендов.

ГК «Астра» намерена платить дивиденды не реже одного раза в год. Размер дивидендов будет зависеть от соотношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA. Если данный показатель будет меньше 1, то на дивиденды будет направлено не менее половины от чистой прибыли. По итогам 2022 г. чистый долг компании был отрицательным.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Бежавших из страны ИТ-шников хотят завалить деньгами и льготами, чтобы заманить обратно. Если не выйдет, заменят мигрантами

Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»

Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову

МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов

Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще