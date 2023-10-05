Бежавших из страны ИТ-шников хотят завалить деньгами и льготами, чтобы заманить обратно. Если не выйдет, заменят мигрантами

В России предложены меры поддержки «обратных» ИТ-релокантов, решивших вернуться в страну. В их числе – материальная поддержка, помощь в поисках новой работы или в восстановлении на старой. Также озвучена идея заманивать в страну иностранных специалистов, которым тоже нужно предлагать дополнительные меры поддержки.

Приманка для ИТ-шников

В России разработана методика, которая, в теории, может позволить вернуть в страну часть уехавших из нее ИТ-специалистов. Они активно покидают границы России на протяжении последних нескольких лет – пандемия коронавируса в 2020 г. и события февраля и сентября 2022 г., в теории, ускорили этот процесс.

Идея заключается в реализации мер поддержки так называемых «обратных» релокантов, работающих в сфере информационных технологий. Основные принципы изложены в статье «Человеческий капитал в ИТ-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет», опубликованной в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования» за сентябрь 2023 г., с которой ознакомились эксперты «Известий».

Авторы материала выдвигают несколько предложений, как можно упростить жизнь ИТ-шников, по тем или иным причинам намеревающихся вернуться (или уже вернувшихся) в Россию, несмотря на то, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, а события к юго-западу от России, следствием которых он стал, пока не завершены. В частности, в статье говорится, что «обратных» релокантов нужно восстанавливать на прежней работе или хотя бы помогать им в поиске новой. Там же сказано, что вернувшимся в Россию ИТ-шникам следует предоставлять психологическую помощь, а также обеспечивать временным жильем и выдавать материальные пособия.

Когда мигрантами положение не спасти

В России еще за год до 24 февраля 2022 г. сформировался острый дефицит ИТ-шников – стране, по подсчетам Минцифры, не хватало около миллиона специалистов в этой сфере. О том, что ситуация не улучшилась, говорит и статистика открытых вакансий – за январь-август 2023 г., по данным ВНИИ труда, в России было опубликовано около 120 тыс. предложений о работе в информационных технологиях. Каждый месяц открывается около 15 тыс. вакансий.

Фото: karlyukav / FreePik Будут ли реализованы предложенные меры - большой вопрос. Но еще больший вопрос - будет ли их достаточно, чтобы вернуть ИТ-шников в Россию?

Тот факт, что ИТ-шникам готовы платить не просто много, а очень много по российским меркам (CNews писал, что некоторые могут получать по полмиллиона рублей ежемесячно, хотя это и не касается студентов), тоже говорит о том, что есть некая нехватка кадров. Когда соискателей больше, чем вакансий, работодатели начинают снижать зарплатные предложения.

Авторы статьи предлагают не только всячески помогать вернувшимся в Россию отечественным ИТ-шникам, но и привлекать иностранных специалистов. По их мнению, это тоже будет способствовать решению проблемы нехватки кадров в отрасли.

Но завлекать зарубежных специалистов, имея на руках лишь нынешние преимущества в виде отсрочки от российской армии и возможности купить квартиру по минимальной для России и обычной для многих других стран ставке кредита будет недостаточно. В материале говорится – чтобы иностранные ИТ-шники желали работать на российские компании, нужно «разрабатывать программы, нацеленные на комплексное содействие адаптации иммигрантов в России и получение доступа к работе в индустрии», пишут «Известия».

Нужно еще больше поддержки

По мнению авторов материала, к существующим мерам поддержки работников ИТ-отрасли нужно добавить еще несколько, чтобы у уехавших из России специалистов было больше стимулов вернуться обратно. В их числе – создание в стране благоприятных условий, способствующих появлению желания работать в местной ИТ-сфере.

Также предложено улучшать инфраструктуру и в целом развивать индустрию за счет поддержки стартапов, а также за счет финансов, которые нужно вкладывать в различные инновационные проекты. Личный интерес ИТ-шников в статье тоже учитывается – в ней сказано, что нужно повышать зарплаты в отрасли и предоставлять работникам различные льготы.

А пока Россия пожинает плоды всех недавних событий – ИТ-шники бегут в другие страны, не желая рисковать своей жизнью и здоровьем. Они могли бы продолжать работать на отечественные компании из-за границы, но ни властям, ни крупному бизнесу это, как оказалось, не очень нужно. Как результат – в списке стран по доле ИТ-специалистов в общей численности трудоспособного населения Россия плетется в хвосте с результатом всего-навсего 2,4%. По мнению авторов статьи, недавнее бегство из ИТ-кадров из России усложнило ситуацию.

Почему ИТ-шники уезжают

В материале приводится четыре фактора, подталкивающих российских ИТ-шников к покупке билета за границу и экономии на обратном билете. Первый – это в общая трудовая мобильность, характерная для ИТ-сферы, ведь многим для успешного зарабатывания денег достаточно только ноутбука и выхода в интернет.

Второй фактор – компании из других стран и даже власти этих стран нередко переманивают специалистов из России, так как за рубежом тоже часто сталкиваются с нехваткой местных ИТ-шников. CNews приводил в пример интернет-гиганта Google, который тайно вывозил сотрудников своего российского офиса в другие страны. Впрочем, это работает не всегда – у Intel, например, подобный фокус не получился.

Третий фактор, озвученный в статье – Россия лишь недавно, вернее, в 2022 г. озаботилась реализацией массовых мер по удержанию и привлечению ИТ-специалистов. Раньше ничего подобного для них не делалось, а теперь власти, в числе прочего, постоянно улучшают условия по ИТ-ипотеке.

Четвертый фактор – чаще всего из России уезжают молодые россияне, старшее поколение делает это гораздо реже. А поскольку ИТ-индустрия более чем наполовину состоит из молодых кадров, то релокация присуща ей в полной мере.