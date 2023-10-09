Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом
В конце сентября компания VolgaBlob внедрила новую схему лицензирования своей платформы мониторинга Enterprise-класса. Теперь платформа Smart Monitor становится доступнее многим компаниям среднего и малого бизнеса. Прайс-лист на SIEM и другие конфигурации Smart Monitor опубликован в открытом доступе, что является уникальным для российского рынка систем такого класса.
Смарт-лицензирование
На прошедшем Partners Meetup 30 сентября компания VolgaBlob анонсировала новую схему лицензирования своей универсальной платформы мониторинга Smart Monitor. Новая схема лицензирования призвана снизить порог входа в проект для компаний среднего и малого бизнеса, а также гибко управлять лицензионными ограничениями.
Для управления лицензированием используется Smart Unit – это единица вычислительной мощности кластера Smart Monitor, способная загружать и анализировать в оперативном хранилище до 1 ТБ данных в сутки, или расширять ретроспективное хранилище в объеме до 5 ТБ. Такой подход позволяет выстроить процесс мониторинга для любой организации и масштабировать решение под новые задачи в области анализа данных.
Enterprise возможности. SMB бюджет
Платформа Smart Monitor не имеет функциональных ограничений, начиная с самых стартовых инсталляций. Клиент может построить отказоустойчивый кластер с минимальными параметрами, влияющими на стоимость, и получить мощную систему мониторинга Enterprise уровня с минимальными затратами. Открытость платформы позволяет сформировать нужный набор функций по анализу данных самостоятельно, или воспользоваться готовым набором модулей.
Неограниченное масштабирование
Ценовая политика предполагает регрессивную шкалу стоимости при масштабировании системы мониторинга. Решение можно расширять горизонтально и вертикально, добавляя вычислительные мощности. При этом стоимость дополнительно закупаемых Smart Units будет снижаться при росте объема индексируемых и хранимых данных в 10 и более раз. Решение Smart Monitor способно выдерживать нагрузку, превышающую 1ТБ в сутки.
Стоит только начать
Компания представила первый на российском рынке калькулятор стоимости платформы мониторинга, где клиент или партнер сможет самостоятельно определить параметры инсталляции и узнать её стоимость. Конфигуратор позволяет выбрать нужные модули и составить собственную спецификацию, будь то SIEM, комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры или базовый модуль по анализу машинных данных того объема, который нужен на текущий момент.