Huawei ушла в подполье. Компания поддерживает санкции, но тайно работает в России и скрытно расширяет штат

Huawei, ничего не афишируя, расширяет штат сотрудников своих российских исследовательских офисов. Она переманивает их из других компаний, параллельно сотрудничая с российскими вузами. При этом Huawei поддерживает антироссийские санкции.

Ушла, но осталась

Huawei, одну из немногих китайских компаний, поддержавших антироссийские санкции, уличили в подпольной работе в России. Как пишет Forbes, она не только не намерена сворачивать свою деятельность в России, но и, напротив, она постепенно укрепляется на местном рынке, тайно наращивая число своих сотрудников.

По информации издания, за последние три с половиной года Huawei увеличила штат сотрудников своего Российского исследовательского института (Russian Research Institute, RRI) на 67% до 2500 человек. 1000 из них трудятся в Москве, остальные – в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. По словам собеседника издания, Huawei открыла новые исследовательские офисы в Казани и Томске и намерена сделать то же самое в Екатеринбурге и Ереване. «У Huawei есть R&D-центры в Европе и даже в Канаде. Но российский, наверное, уже самый большой после китайского», – сказал собеседник Forbes, близкий к компании. В США у Huawei был исследовательский центр на 5000 человек, но Huawei в ответ на американские санкции закрыла его.

Параллельно с этим китайский вендор активно вкладывает деньги в различные партнерские программы с российскими вузами – суммы исчисляются сотнями миллионами долларов ежегодно.

Фото: Huawei Россия не отпускает Huawei. или Huawei Россию

Huawei отвернулась от России почти сразу после 24 февраля 2022 г. Она начала с 50-процентного сокращения импорта своей техники, затем перестала продавать российским операторам связи свои базовые станции, а к концу 2022 г. и вовсе оказалась в полушаге от окончательного ухода с российского рынка. Что именно все еще держит ее в стране, компания предпочитает не уточнять.

Российские исследователи в цене

Нельзя исключать, что в настоящее время Россия интересует Huawei только в качестве средоточия грамотных и опытных специалистов. За последние 30 лет свои центры НИОКР в России открыли многие зарубежные компании, названия которых известны во всем мире – IBM, Samsung, Nokia, Siemens, Nvidia, Dell и пр. Все перечисленные фирмы дружно покинули российский рынок после начала событий к юго-западу от российских границ,

«Здесь был удивительный уникальный сплав – отличная база и свободомыслие людей в плане технологий. Это поколение, которое может из палки-копалки сделать целую игру, она у нас многофункциональная, – сказала Forbes глава направления по управлению персоналом американской ИТ-компании Bright Pattern Inc. Марина Волостнова (работает в московском офисе компании). – И чем действительно всем нравятся российские разработчики и ученые – широтой мысли. У нас чаще всего есть достаточно широкие знания во всем – химия, физика, электрика, биология. Если мы возьмем Америку, то там очень глубокая экспертиза обычно в одной области, двух, и то в смежных».

После 24 февраля 2022 г. иностранные компании стали закрывать свои центры НИОКР – так поступили, например, немецкая Siemens и американская Nvidia. Компания Intel, в апреле 2022 г. заявившая о своем окончательном уходе из России, и вовсе попыталась выкрасть сотрудников своего R&D-центра, но с треском провалила это мероприятие – специалистов переманила экс-«дочка» Сбербанка.

«Сотрудники западных R&D-центров были поставлены перед нелегким выбором – перебираться на Запад, оставаясь со своим работодателем, или менять работу. За оставшихся в России специалистов иностранных компаний развернулась серьезная конкуренция, – заявил приближенный к неназванной ИТ-компании собеседник Forbes. – Борьба за сотрудников шла между Yadro и Huawei, «Сбером», «T1» и другими компаниями».

Китайская приманка для российских экспертов

Сложившейся ситуацией воспользовались многие компании – например, «Аквариус» на протяжении всего 2022 г. привлекал уволенных из иностранных компаний российских специалистов – по 50-100 человек в неделю, пишет Forbes. В 2023 г. процесс «хантинга» все еще продолжается.

Huawei поступает точно так же. Решив воспользоваться происходящим, китайский вендор начал переманивать сотрудников сбежавших из России иностранных компаний. Источник издания утверждает, что ей удалось внедрить в свой кадровый состав целую команду экспертов Siemens, а также специалистов немецкого Deutsche Bank, который тоже вывозил сотрудников из России, и ряда других компаний.

Не переманить чужого, так вырастить своего

Huawei в России интересуют не только ценные кадры конкурирующих компаний, но и российские вузы, готовящие новых специалистов и располагающие нужными ей технологиями. Один из источников Forbes в ИТ-сфере утверждает, что в сотрудничество с российской образовательной сферой Huawei ежегодно тратит сотни миллионов долларов, а в сумме на R&D в России – около $1 млрд каждый год.

По словам директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилла Бабаева, затраты Huawei на российские вузы – это десятки миллиардов рублей в год. «Да, это так и есть. Мы знаем, что они очень активно используют российский потенциал, – сказал он Forbes. – Им вообще очень интересно пользоваться российскими технологиями, потому что они понимают: у нас не только большой потенциал с советского времени, но и очень хорошие ученые-теоретики, а они могут дать довольно серьезный импульс для практических исследований в сфере коммуникаций, связи. Они, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы работать с нашими университетами и научными центрами».

Список партнеров Huawei среди российских вузов очень внушительный. В их числе – Казанский федеральный университет, Томский политех, НИТУ МИСИС, МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА и пр., то есть Huawei работает в первую очередь с ведущими вузами страны.

Власти обратили внимание

Чрезмерная активность Huawei в стремлении взять под свое крыло как можно больше ценных российских кадров, заинтересовала российские власти. По словам собеседника Forbes, «активный хантинг, переманивание руководителей команд и ключевых исследователей разрушительно подействовал на ИТ-отрасль».

Первоначально Huawei действовала в открытую и публиковала вакансии на крупнейших сайтах по поиску работников. На одном только HeadHunter за первые шесть месяцев 2022 г. она разместила свыше 810 вакансий – почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

В настоящее время активность Huawei на российских сайтах с вакансиями снизилась до нуля – теперь для поиска российских специалистов она использует запрещенные и заблокированные иностранные ресурсы. В частности, издание обнаружило объявления о вакансиях на личных страницах представителей Huawei в принадлежащей Microsoft соцсети LinkedIn. В России она тоже заблокирована.

Нельзя исключать, что отказ Huawei от использования российских площадок для «хедхантинга» – это прямое следствие обеспокоенности властей ее поведением. Напомним, что Россия находится в состоянии дефицита ИТ-специалистов – стране на протяжении последних лет не хватает около 1 млн экспертов в этой области, а Huawei как раз является ИТ-компанией.