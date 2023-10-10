Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит

Microsoft, ушедшая из России в марте 2022 г., продолжает продлевать российским вузам и школам бесплатные лицензии на мессенджер Teams. Отечественные ее конкуренты на ВКС-рынке хотят изгнать ее из этого сегмента и принудительно заблокировать и Teams, и другие зарубежные ВКС-сервисы. При этом основной организатор «протеста», разработчик сервиса IVA, не собирается выдавать образовательным учреждениям бесплатные лицензии.

Microsoft Шредингера

Корпорация Microsoft, на весь мир объявившая об уходе из России на фоне событий 24 февраля 2022 г. и пообещавшая уничтожить свое российское представительство, на деле из России не ушла. На это прямо указал генеральный директор ООО «ИВКС» (разработчик коммуникационной платформы IVA) Станислав Иодковский, сообщив изданию ComNews, что американский софтверный гигант вовсю продлевает бесплатные лицензии российским школам и вузам на свой мессенджер Teams.

Teams создавался в первую очередь для корпоративного сегмента, но, с учетом набора входящих в него функций, он может использоваться и в образовательных учреждениях. В частности, в нем есть сервис видеоконференцсвязи – замена Zoom, Skype и аналог многочисленных российских проектов такого рода.

Иодковский заявил изданию, что Microsoft годами вливает в российский образовательный сектор гигантские суммы. «Microsoft ежегодно тратит десятки, если не сотни миллионов долларов только на инфраструктуру, чтобы оставаться на образовательном рынке России», – сказал он, отметив, что делает она это, вероятно, чтобы когда-нибудь вернуться в страну в полной мере.

Пинками гнать американцев из России

Разработчики российских сервисов видеоконференцсвязи высказываются резко против присутствия Microsoft на этом рынке. Негативное отношение к этому не скрывает, в частности «ИВКС», а вместе с ней – Сбербанк, продвигающий собственный ВКС-сервис SberJazz, и ООО «ГК иннотех» (сервис DION), пишет ComNews.

Директор по развитию бизнеса российского производителя серверных решений видео-конференц-связи Vinteo Борис Попов тоже поддерживает запрет на Microsoft Teams в российских образовательных учреждениях. Он сообщил изданию, что сервис нужно запретить «из соображений безопасности».

Но одними только словесными протестами компании, судя по всему, ограничиваться не намерены. Они собираются сделать так, чтобы для Microsoft на российском рынке ВКС-сервисов не осталось места, однако собственных сил им для этого, по-видимому, не хватит.

В связи с этим протестующие, по словам Иодковского, намерены обратиться за помощью к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – одного из крупнейших объединений российских разработчиков ПО и сервисов, на момент выхода материала насчитывающего свыше 275 участников – «1С», «Базальт СПО», ГК «Астра», «Лаборатория Касперского» и пр.

Главное – найти повод

Разработчики ВКС-сервисов, среди которых тоже есть члены АРПП, намерены попросить Ассоциацию посодействовать в тотальном запрете всех без исключения зарубежных сервисов видеоконференцсвязи. Речь, причем, именно о блокировке, притом на уровне пакетов (DPI), то есть обойти ее будет очень непросто.

О необходимости такой блокировки изданию заявил Станислав Иодковский, но он не уточнил, блокировать их нужно для всех, или только для школ и вузов. Он отметил лишь, что «есть надежда на "изгнание" Microsoft Teams из образовательного процесса в России уже в конце 2023 г.». «Мы за то, чтобы зарубежных решений этого класса в России не было: у нас уже есть зрелый рынок отечественных продуктов», – добавил он.

В качестве обоснования своих слов Иодковский сказал изданию ,что пользование Microsoft Teams – это прямое нарушение российского закона «О персональных данных», согласно которому пользовательские данные должны обрабатываться на серверах, расположенных в пределах России. «Я бы не хотел, чтобы большие данные моего ребенка кто-то за рубежом анализировал на уровне серверов западных ВКС-сервисов. К тому же все знают, что бесплатный сыр – только в мышеловке. И образовательный процесс на продукте Microsoft в перспективе создает привычки будущего потребителя, и это тоже несет негативный эффект для отечественных продуктов», – сообщил он ComNews.

Иодковский добавил также, что вопрос блокировки Teams обсуждался с Минцифры России и с руководителем Фонда электронной демократии Ильей Массухом.

У одних платно, у других – бесплатно

Стоит еще раз отметить, что Microsoft предоставляет российским школам и вузам лицензии Teams на полностью бесплатной основе. Но Станислав Иодковский, активно ратующий за изгнание Microsoft с российского рынка ВКС, не готов бесплатно делиться с преподавателями, школьниками и студентами своим сервисом IVA. На вопрос издания об этом он заявил: «Нам интересно продавать этот продукт – логика действий Microsoft по бесплатному предоставлению сервиса находится за рамками рыночных отношений. Мы, безусловно, готовы вводить freemium-модель, но бесконечно бесплатным продукт быть не может».

В то же время АО «ТКС», владелец платформы TrueConf, готова предоставлять школам и вузам России свой продукт TrueConf Server на полностью бесплатной основе. Директор по развитию компании Дмитрий Одинцов сообщил CNews, что по умолчанию этот сервис «доступен в виде бесплатной версии на 50 абонентов». Если же нужно подключить большее число пользователей, то «по специальной академической лицензии для образовательных учреждений со скидкой до 50%», сказал он. «Помимо этого, у нас есть облачный сервис видеосвязи TrueConf Online, в случае с которым можно воспользоваться как платным тарифом (стоимость — от 900 руб./мес.), так и бесплатным, который включает в себя проведение конференций до 40 участников», – добавил Одинцов.

Все приложения TrueConf в настоящее время поддерживают массу российских операционных систем, включая Astra Linux («Группа астра»), системы семейства «Альт» («Базальт СПО», «Ред ОС» («Ред софт»), РОСА (НТЦ ИТ РОСА), «Аврора» («Открытая мобильная платформа») и пр. Из иностранных платформ поддерживаются Windows, macOS, Linux, iOS и Android, сообщили CNews в «ТКС».

Мнение других участников отрасли

По оценке Федора Чернова, главы отдела развития корпоративного мессенджера Compass, уход западных брендов, в частности, Microsoft, чаще всего имеет под собой скорее экономические основания, чем предвзятость к гражданам той или иной страны. Он сообщил CNews, что финансирование образовательных учреждений напрямую не связано с зарабатыванием денег.

«Microsoft, предоставляя лицензии школам и университетам, работает с экономически неактивными пользователями, формирует привычку к продукту. Это стратегический шаг, который оставляет возможность в будущем вернуться на российский рынок и вернуться к уже лояльной аудитории, – сказал CNews Федор Чернов. – Чтобы полностью заменить западные продукты, нужно не только делать российские сервисы более качественными и удобными. Необходимо инвестировать в лояльность пользователей, и с этой точки зрения шаги Microsoft – ценный опыт».

«Яндекс», развивающий собственный мессенджер, а также ВКС-сервис «Телемост» в составе «Яндекс 360» и «Яндекс 360 для бизнеса», от комментариев отказался.