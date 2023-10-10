Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки

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Крупные технологические компании, вложившие огромные средства в продукты и сервисы на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), предпринимают попытки заставить плоды своего труда приносить прибыль – с разной степенью успешности.

По данным источника Wall Street Journal, один из первых ИИ-сервисов, запущенных корпорацией Microsoft, оказался убыточным. Теперь компания планирует обогатить уже существующие продукты дополнительными платными ИИ-функциями, которые будут предложены клиентам по уже более высокой цене, нежели их предшественники. Корпорация Google выбрала похожий подход.

Сервис видеоконференцсвязи Zoom, также недавно запустивший ИИ-помощника Zoom AI Companion, пытается сократить издержки, связанные с сервисом, за счет привлечения к обработке пользовательских запросов собственной, значительно более дешевой в эксплуатации языковой модели, когда это целесообразно. Zoom, как ранее сообщил CNews, весной 2024 г. запустит собственный аналог сервиса «Google документы» (Google Docs), который будет тесно интегрирован с основным продуктом компании, а также получит функции генеративного ИИ.

Эксплуатация модели GPT-4 компании OpenAI обходится разработчикам ИИ-инструментов в немалые суммы

Adobe и некоторые другие компании прибегают к месячным лимитам на объем получаемых от ИИ услуг или взимают плату за сервисы в зависимости от затраченных на поддержание их работы вычислительных ресурсов.

Генеративный ИИ – удовольствие дорогое

Создание продуктов на базе генеративного ИИ предполагает колоссальные расходы, не сравнимые с инвестициями в разработку иных видов программного обеспечения. На построение и обучение модели могут уйти годы и миллионы долларов, отмечает WSJ. Корпорация Nvidia, производитель крайне востребованных GPU A100 и H100, применяемых в обучении ИИ, к примеру, только на компаниях из Китая по состоянию на август 2023 г. заработала около $5 млрд.

Дальнейшая эксплуатация ИИ-продуктов также связана с серьезными издержками, поскольку инференс модели (формирование ответа на запрос пользователя) требуют значительных вычислительных ресурсов. Причем чем чаще пользователи прибегают к услугам таких ИИ-сервисов, тем большими оказываются расходы их поставщика на инфраструктуру. Таким образом, компании, которые предлагают фиксированные тарифы на свои ИИ-сервисы, рискуют не заработать на своих услугах, а потерять деньги, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

Как Microsoft на ИИ-сервисе деньги теряла

Как отмечает WSJ, корпорация Microsoft теряла огромные деньги на одном из своих первых ИИ-сервисов – помощнике программиста GitHub Copilot. В течение первых нескольких месяцев 2023 г. убытки компании в среднем составляли около $20 в месяц с человека, а в некоторых случаях могли достигать $80 в месяц.

Сервис GitHub Copilot for Business, запущенный в феврале 2023 г., доступен по цене $19 в месяц за одного человека. Для частных лиц тариф ниже – всего $10 в месяц. По данным издания, аудитория сервиса насчитывает около 1,5 млн пользователей. Таким образом, ежемесячные убытки Microsoft от GitHub Copilot можно оценить примерно в $30 млн.

Работу ИИ-сервисов Microsoft обеспечивает новейшая версия большой языковой модели компании OpenAI, давнего партнера «Гиганта из Редмонда», – GPT-4.

Microsoft и GitHub не ответили на вопрос WSJ, касающийся прибыльности сервиса GitHub Pilot. Вполне вероятно, что ИИ-помощник по-прежнему остается убыточным. Впрочем, со снижением расходов на вычислительную инфраструктуру ситуация может перемениться.

Есть шанс все исправить

Компенсировать убытки, принесенные GitHub Copilot, вероятно, сможет новый корпоративный сервис Microsoft 365 Copilot, запуск которого ожидается 1 ноября 2023 г. Благодаря ему функции текстового генеративного ИИ появятся в приложениях Word, Excel, Outlook, PowerPoint и др. На старте опция Copilot обойдется подписчикам Microsoft 365 в $30 в месяц.

Microsoft также ищет способы сэкономить на приобретении «железа» для обучения и инференса ИИ. По сведениям The Information, американская корпорация представит ИИ-чип собственной разработки в рамках конференции Ignite, которая состоится в середине ноябре 2023 г. Он позволит в меньшей степени полагаться на продукцию Nvidia, Intel и других поставщиков GPU, широко применяемых в задачах машинного обучения.

Кроме того, Microsoft рассматривала возможность перевода своего обновленного поисковика Bing с возможностями ИИ на более дешевую в эксплуатации языковую модель, нежели GPT-4.