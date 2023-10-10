Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023

ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний, банков расскажут на CNews FORUM 2023 о своем видении тенденций развития информационных технологий. Главное ИТ-событие года состоится в Москве 1 ноября 2023 г., в его работе примут участие более 1500 человек.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2023 г. откроется в шестнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2023 можно уже сейчас.

Участие в секции «Импортозамещение» в 2023 г. подтвердили директор по развитию цифровых сервисов «Полюса» Евгений Бурченко; директор по ИТ и финансовой трансформации «Самолет» Ксения Позднякова; директор по информационным технологиям Highland Gold Дмитрий Пшиченко; управляющий директор ДИТ РСХБ Станислав Тульчинский; советник генерального директора по информационным технологиям «Дамате» Ольга Чебунина; руководитель группы интернет вещей «Сибур Диджитал» Василий Ежов; директор ИТ систем управления производством Аэропорта Шереметьево Сергей Пашинский; партнёр венчурного фонда ФРИИ, директор «Акселератор ФРИИ» Дмитрий Калаев; технический директор «Флант» Константин Аксенов; коммерческий директор SL Soft Георгий Подбуцкий; директор по развитию бизнеса «Нэксайн» Максим Нартов; директор по продуктам и технологиям «Тринити» Вадим Роженцов; директор департамента продуктовой разработки «Норбита» Александр Наймарк; сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко; заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп» Владимир Егоров.

Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс»

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Участие в CNews FORUM 2023 подтвердили: Евгений Чаркин, заместитель генерального директора «Российские железные дороги»; Сергей Диденко, директор по информационным технологиям, «Апатит»; Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс»; Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»; Николай Ульянов, заместитель председателя правления, «Россельхозбанк»; Андрей Бурилов, член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская Биржа»; Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации, «Дом.РФ»; Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс Кредит»; Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, «Согаз»; Артем Петров, генеральный директор, «Русагро Технологии»; Ксения Позднякова, директор по ИТ и финансовой трансформации, «Самолет»; Дмитрий Пшиченко, директор по информационным технологиям, Highland Gold; Юрий Прохоров, вице-президент, «Автотор Холдинг»; Алексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера, «МТС-Банк»; Константин Родин, руководитель направления по развитию продуктов, «АйТи Бастион»; Алексей Карпунин, ИТ-директор, член правления, ФГ БКС; Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора Банк»; Тигран Саркисов, директор по управлению данными, X5 Group; Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»; Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»; Вадим Щемелинин, руководитель практики Индустрия 4.0, «Сибур Диджитал»; Ольга Чебунина, Советник генерального директора по информационным технологиям, «Дамате»; Олег Аксенов, директор технического департамента, «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»); Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»; Василий Ежов, руководитель группы интернет вещей, «Сибур Диджитал»; Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности, Газпромбанк; Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий»; Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством, Аэропорт «Шереметьево»; Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»; Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6».

Ксения Позднякова, директор по ИТ и финансовой трансформации, «Самолет»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Дмитрий Пшиченко, директор по информационным технологиям Highland Gold

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2022 г. CNews FORUM собрал более 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин рассказал о стратегии цифровой трансформации компании Подписание трехстороннего соглашения «Открытой мобильной платформы», РЖД и «Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем», о сотрудничестве в области ИТ, включая использование отечественной мобильной ОС «Аврора». ИТ-директор «Росатома» Евгений Абакумов посвятил доклад стратегии цифровизации активов госкорпорации На CNews Баттл директор по управлению изменениями «Норникеля-ОЦО» Екатерина Генкина и вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков обсудили тему «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» Гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Владислава Васильева описала свое видение госсуверенитета в цифровой трансформации Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин описал параметры экономики данных Директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин указал на аспекты цифровизации регионов Директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев рассказал о гибком регулировании для цифровых инноваций Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров описал фундамент корпоративной цифровизации На форуме было вручено множество наград CNews AWARDS за выдающиеся проекты и достижения Директор по информационным технологиям «Агрокомплекса» Владимир Ямщиков получил награду в номинации «ИТ в АПК. Проект года» Гендиректор ТУРБО Владимир Егоров объяснил, что такое бизнес-система для «поколения Z» Директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин указал, как диктовать свой темп для инноваций Директор департамента управления проектами «Аэрофлота» Михаил Портной принял награду за E-commerce проект года Руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация» МТС Максим Халматов рассмотрел построение концепции управления рабочим пространством Технический директор подразделения Secure Power в Schneider Electric Алексей Соловьев описал инновации для будущего Директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud Шамиль Каюмов рассказал о перспективах облачного рынка Шамилю Юсупову была вручена награда в номинации «IaaS в госсекторе: проект года» Генеральный директор «Центра 2М» Евгений Мискевич расписал цифровизацию глазами пользователя Евгению Мискевичу была вручена награда в номинации «Интернет вещей: оператор года» Гендиректор RuSIEM Максим Степченков принял награду в номинации «Управление безопасностью: технология года» ВРИО ИТ-директора/директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова посвятила доклад теме микросервисов Директор по архитектуре управления развития партнерских сервисов департамента развития омниканальной платформы Газпромбанка Виталий Смык (слева) и гендиректор «Синимекса» Андрей Сыкулев приняли награду за проект года по теме «Открытые интерфейсы в банках» Член правления, директор по ИТ в Росбанке Денис Сотин описал свое видение цифровой трансформации современного банка Руководителю направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Ивану Карпову была вручена награда за инновационное развитие цифровых каналов привлечения клиентов Замгендиректора по ИТ «Первой грузовой компании» Вадим Урьяс обрисовал цифровую экосистему железнодорожного бизнеса Вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков получил награду в категории «Insurtech: человек года» Директор управления ИТ в «Мечеле» Валерий Дьяченко рассказал о создании единого информационного пространства на предприятии Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин получил награду в номинации «Большие данные: проект года» Директор по ИТ в «Ситилабс» Алексей Сороченков получил награду в номинации «Умный город: технология года» Руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова описала применение цифровых инструментов для реализации стратегических целей Руководитель отдела прикладных разработок компании «Такском» Дмитрий Москальков принял награду за лучший «Онлайн-сервис в ритейле» Директор по кибербезопасности OKS Group Денис Горчаков поделился практическим опытом В холле люди заводили знакомства с роботами Около многочисленных стендов также не было пустого пространства CNews Forum собирает гостей отовсюду Новые технологии приближают будущее После пленарной части на форуме прошло пять тематических секций Виртуальная реальность — один из устойчивых трендов Все участники форума смогли принять участие в розыгрыше многочисленных призов В завершении мероприятия общение гостей переместилось в фуршетную зону Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро

В 2022 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов; гендиректор РФРИТ Александр Павлов; директор по цифровизации и ИТ «Т Плюс» Борис Макевнин и многие другие.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2022, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2023, заполните, пожалуйста, анкету.

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