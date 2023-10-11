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Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

Крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества CNews FORUM пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве. В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Отправить вопрос можно уже сейчас.

1 ноября 2023 г. в ходе крупнейшего ИТ-мероприятия CNews FORUM министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума.

Прислать вопрос можно заранее через форму ниже или по адресу review@cnews.ru, и министр ответит на ваш вопрос со сцены форума 1 ноября 2023 г.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM Кейсы 20 июня 2023 г. откроется в четвертый раз.

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Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2023

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».

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Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2023, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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