Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока

Корпорация Apple направила в патентную Палату претензию на товарный знак Ecoapple небольшого российского хозяйства «Орловский сад». Десяткам агропредприятий по всему миру ИТ-гигант хочет запретить использовать логотипы с изображением яблока.



Apple против Ecoapple

Apple Inc. направила в российскую патентную Палату претензию к ООО «Орловский сад», которое выпускает сухофрукты под брендом Ecoapple, пишет «Коммерсант». Глава компании «Орловский сад» Людмила Салтыкова получила от американской корпорации уведомление. В нем содержится требование отказаться от использования в товарном знаке английского слова «apple» и изображения фрукта, так как это якобы вводит потребителей в заблуждение.

Орловские предприниматели уже подали в Палату по патентам возражение, как выяснили «Орловские новости». В соцсетях представители «Орловского сада» сообщили, что их знак оформлен в соответствии с правилами и прошел регистрацию в Роспатенте.

Товарный знак Еcoаpple представляет собой комбинированное обозначение, со словесным элементом, вместо буквы «О» в котором помещено стилизованное изображение яблока с оторванным листочком в круге. Такое описание приводит издание.

Разные весовые категории

Под брендом Еcoapple выпускаются не только снеки. Компания также зарегистрировала этот товарный знак и в других классах. Американцы пытаются выдавить российских аграриев из непищевого сегмента рынка, хотят аннулировать у Еcoapple только те категории международной классификации товаров и услуг, которые хоть как-то пересекаются с деятельностью корпорации, пояснила «Коммерсанту» патентный поверенный из адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Вероника Попеленская.

Фото: peoplecreations на Freepik Apple пытается отобрать право на товарный знак с яблоком у небольшого агробизнеса в Орловской области

Если «Орловский сад» ограничит свою деятельность по продаже только кондитерскими изделиями, то они смогут избежать частичного аннулирования и, возможно, даже договорятся с американской компанией, считает эксперт.

«Мы — настоящий микробизнес, только встаем на ноги. Сад с фруктами в Орле достался мне в наследство от папы. Там было очень много фруктов, ягод, мы не знали, что с ними делать, все пропадало. И вот мы придумали такой проект. Начали сушить плоды на кухне, потом все превратилось уже в какое-то мини-производство. Тягаться с такой крупной корпорацией, у которой лучшие юристы, адвокаты, честно говоря, очень страшно», — сказала изданию Салтыкова.

ООО «Орловский сад» зарегистрировано в Москве, его уставный капитал составляет 200 тыс. руб., как пишут «Орловские новости».

Других яблок не будет?

Apple направила аналогичные запросы десяткам органов интеллектуальной собственности по всему миру, например, в Японию, Турцию, Израиль, Армению и др., написал со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности онлайн журнал Wired.com в июне 2023 г. Тогда стало известно о судебном иске Apple к организации производителей фруктов Fruit Union Suisse.

Объединение швейцарских фермеров Fruit Union Suisse существует 111 лет. На протяжении большей части его истории символом союза было красное яблоко с белым крестом швейцарского национального флага, наложенным на один из самых распространенных фруктов.

«Нам трудно это понять, потому что они не пытаются защитить свое надкушенное яблоко», — сказал журналу директор Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз (Jimmy Mariéthoz). — Их цель здесь на самом деле — владеть правами на настоящее яблоко, которое для нас является чем-то почти универсальным…, которое должно быть бесплатным для каждого».