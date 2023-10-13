Владельцы Astra Linux заработали на бирже 3,5 миллиарда

ГК «Астра» провела IPО по верхней границе ценового диапазона – 333 руб. за одну акцию. Капитализация компании составила 69,9 млрд руб., объем размещения – 3,5 млрд руб. Акции продали существующие акционеры – Денис Фролов и Илья Сивцев.

IPO ГК «Астра»

Группа компаний (ГК) «Астра» провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Размещение прошло по цене 333 руб. за одну акцию, что соответствует верхней границе ранее установленного ценового коридора 330-333 руб. за акцию.

В ходе размещения существующие акционеры продали 10,5 млн акций. Объем размещения составил 3,5 млрд руб. В том числе акции на сумму 350 млн руб. могут быть проданы в течение 30 дней после размещения для стабилизации цены на акции.

Фото: ГК «Астра» ГК «Астра» провела IPО по верхней границе ценового диапазона – 333 рубля за одну акцию, продав акций на 3,5 млрд рублей

По итогам размещения капитализация компании составила 69,9 млрд руб. В свободном обращении (free-float) находится 5% от общего числа акций компании.

Кто продавал акции ГК «Астра»

Основным юридическим лицом ГК «Астра» выступает компания «Русбитех-Астра», разработчик ОС Astra Linux. Компания в 2017 г. была приобретена Денисом Фроловым и Ильей Сивцевым. До размещения Фролов владеет 80% акций ГК «Астра», Сивцев – 20%. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который, в свою очередь, в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал Электроникс».

Фролов и Сивцев были продавцами акций в ходе IPO. В каких долях они продавали акции, компания не раскрывает. Но, согласно информации на сайте компании, сейчас Фролов владеет 76,19% акций, Сивцев – 19,05%. Соответственно, Фролов продал 3,81% акций, заработав на этом 2,66 млрд руб., Сивцев продал 0,95% акций, заработав на этом 664 млн руб.

В ходе размещения Фролов продал 3,81% акций компании, его доля сократилась до 76,19%. Сивцев продал 0,95% акций компании, его додя сократилась до 19,0%.

Финансовые показатели портфолио ГК «Астра»

В 2022 г. выручка ГК «Астра» составила 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на аморти зацию) составил 2,89 млрд руб. (рост за год - 2,7 раз), ренатбельность по EBITDA – 57%. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. (рост за год – 2,8 раз), рентабельность по чистой прибыли – 49%. Денежная позиция группы на 30 июня 2023 г. составляла 500 млн руб.

В компании работает 1,2 тыс. ИТ-спецималистов. Помимо Astra Linux, компания разрабатывает 17 экосистемных продуктов: мобильное рабочее место WorksPad, почтовый сервер RuPost, система резервного копирования RuBackup, система для управления службами каталогов ALD, СУБД Tantor, средства виртуализации Termdesk, «Брест» и VMManager, система центрального развертывания Astra Automation, система управления физической инфраструктурой DCIManager, билинговая система облачных сервисов BillManager.

Дивидендная политика

ГК «Астра» намерена платить дивиденды по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже одного раза в год, размер дивидендов будет зависеть от соотношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA. Если данный показатель будет меньше 1, то на дивиденды будет направлено не менее половины от чистой прибыли. Если менее 2, то не менее 2% от чистой прибыли компании.

Если показатель окажется меньше 3, то не более 15% от чистой прибыли. Если более 3, то дивиденды выплачиваться не будут. По итогам 2022 г. чистый долг компании был отрицательным.