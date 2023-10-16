В «Билайне» новый президент, выходец из Роскомнадзора и выпускник Высшей школы КГБ

«Билайн» назначил своим президентом Александра Панкова, в прошлом заместителя главы Роскомнадзора. Он работает в операторе более трех лет вице-президентом по связям с государством, и это кресло за ним сохранится. Панков сменил Рашида Исмаилова, выходца из Минцифры – он покинул «Билайн», проработав президентом около трех лет. Контракт с ним продлевать не стали.

Президент из числа своих

В «Билайне» начались кадровые перестановки. Как сообщили CNews представители оператора, в компании назначен новый президент – им стал Александр Панков, с 2012 по апрель 2020 гг. занимавший пост замглавы Роскомнадзора, на котором он курировал сферу связи, ИТ и массовых коммуникаций.

CNews писал, что Панков пришел в «Билайн» почти сразу после своего увольнения из Роскомнадзора. В конце мая 2020 г. он получил должность вице-президента «Вымпелкома» по связям с органами власти. По словам представителей оператора, этот пост после повышения до президента компании будет сохранен за ним – он продолжит возглавлять GR-направление (Government Relations, взаимоотношения с государством) компании.

«Согласно уставу компании, президент представляет интересы компании перед госорганами, определяет политику работы с персональными данными и отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну», – заявили CNews в «Билайне».

Когда президент меняется в срок

Смена президента в «Билайне» произошла спустя немногим более трех лет после назначения предыдущего. Панков сменил на этой должности Рашида Исмаилова, который вступил в нее в середине августа 2020 г.

Как и Панков, Исмаилов тоже является выходцем из правительственных кругов, но в данном случае не из Роскомнадзора, а из Минцифры. Он работал замминистра связи с августа 2014 по июль 2018 гг., после чего перешел в Nokia, став гендиректором ее российского представительства. В этой компании он уже работал ранее – в период с 2005 по 2010 гг.

Как сообщили CNews в «Вымпелкоме», Исмаилов покинул «Билайн» «в связи с истечением срока его полномочий на посту президента». Другими словами, следующий этап карьеры будет ждать его в какой-либо другой компании. Почему контракт с ним продлевать не стали, представители оператора не уточнили.

Что известно о новом президенте

Александр Панков – это выпускник технического факультета Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, кандидат технических наук и по совместительству капитан запаса Вооруженных сил России. Его карьера началась в 1994 г., и она с самого начала была связана с телекомом, хотя работать он начал вовсе не в одном из действовавших на тот момент операторов связи. В 1994 г. он стал сотрудником Федерального агентства правительственной связи и информации, в котором проработал до 1999 г., после чего три года трудился в коммерческих структурах, а затем вернулся в госсектор.

В 2002 г. Панков начал работать в Минкомсвязи России, ныне известном как Минцифры – он был руководителем отдела подготовки материалов на лицензионную комиссию по электрической и почтовой связи управления организации лицензионной работы Минкомсвязи России. В 2003 г. Панков занял должность замначальника управления организации лицензионной работы, но спустя всего год перевелся на пост начальника управления лицензионной работы Роскомнадзора.

В июне 2007 г. Панков стал главой управления разрешительной работы в сфере связи Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. В Роскомнадзор он вернулся лишь спустя пять лет, в мае 2007 г., став помощником главы ведомства. В сентябре 2012 г. его назначили замглавы РКН – с этой должностью он попрощался лишь в апреле 2020 г.

Радикальные изменения в «Билайне»

Переход Панкова на пост президента «Билайна» совпал по времени с завершением сделки по передаче «Вымпелкома» его же топ-менеджменту во главе с его гендиректором Александру Торбаховым (руководит оператором с апреля 2020 г.). Как сообщал CNews, сделка была заключена осенью 2022 г., но до финала добралась лишь год спустя. Поначалу планировалось, что холдинг Veon продаст «Билайн» за 130 млрд руб., и основная часть этой суммы должна была быть выплачена путем принятия «Вымпелкомом» задолженности Veon.

В результате сделка прошла полностью в безденежном формате – «Вымпелком» выкупил российские еврооблигации Veon. По оценкам оператора, он выкупил более 96% еврооблигаций холдинга, включая более 99,6% еврооблигаций Veon, зарегистрированных в Национальном расчетном депозитарии.

Со стороны оператора в сделке участвовал в первую очередь его гендиректор Александр Торбахов. Также в группу покупателей должны были войти вице-президент «Билайна» по розничному бизнесу Светлана Кирсанова, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Максим Зайков, исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин и вице-президент по корпоративному развитию Ренат Насредтинов.